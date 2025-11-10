'ఇది ప్రజాస్వామ్యంపై దాడి'- బీబీసీ అధికారుల రాజీనామాపై స్పందించిన ట్రంప్
ట్రంప్ ప్రసంగాన్ని తారుమారు చేసినట్లు ఆరోణలు రావడంతో రాజీనామా చేసిన బీబీసీ అధికారులు
Published : November 10, 2025 at 7:28 AM IST
Trump On BBC Bosses Resign : 2021లో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తారుమారు చేసినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో బీబీసీకి చెందిన అగ్రశ్రేణి అధికారులు రాజీనామా చేశారు. దీనిపై డొనాల్డ్ తీవ్రంగా స్పందించారు. ప్రజాస్వామ్యంపై దాడిగా పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు తన సొంత సోషల్ మీడియా ట్రూత్లో పోస్ట్ చేశారు.
'బీబీసీ అగ్ర నాయకులు, ముఖ్యంగా బాస్ టిమ్ డేవీ సహా, అందరూ రాజీనామా చేస్తున్నారు లేదా బర్తరఫ్ అయ్యారు. ఎందుకంటే వారు నా 2021 జనవరి 6న చేసిన ప్రసంగాన్ని తారుమారు చేసినట్లు పట్టుబడ్డారు. నా అద్భుతమైన ప్రసంగాన్ని ప్రజాస్వామ్యానికి భయంకరమైన విషయం. వీరు అవినీతిపరులు, నిజాయితీ లేని పాత్రికేయులు. పైగా, వారు ఒక విదేశీ దేశానికి చెందిన వారు. అదే మనకు అత్యంత మిత్రదేశంగా భావించబడే దేశం. ఇది నిజంగా ప్రజాస్వామ్యానికి హానికరం' అని ట్రంప్ పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు.
వాషింగ్టన్లోని కాపిటల్పై నిరసనకారులు దాడి చేయడానికి ముందు, 2021 జనవరి 6న డొనాల్ట్ ట్రంప్ చేసిన ప్రసంగాన్ని తప్పుదారి పట్టించే విధంగా బీబీసీ సవరించిందని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఆ ఎడిటింగ్ వల్ల ట్రంప్ నేరుగా హింసకు పిలుపునిచ్చినట్లు చూపించిందని లీకైన మెమో వెల్లడించింది. ఈ ఆరోపణలతో బీబీసీ డైరెక్టర్ జనరల్ టిమ్ డేవీ, న్యూస్ సీఈఓ డెబోరా టర్నెస్ ఇద్దరూ ఆదివారం(నవంబర్9న) రాజీనామా చేశారు.
టిమ్ డేవి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు నోట్ను తన సిబ్బందికి పంపించారు. అందులో ఈ రాజీనామా తన సొంత నిర్ణయమని పేర్కొన్నారు. 'ట్రంప్పై వచ్చిన పనోరమా ప్రోగ్రామ్ చుట్టూ నెలకొన్న వివాదం ఇప్పుడు బీబీసీకి నష్టం కలిగించే స్థాయికి చేరుకుంది. నేను ప్రేమించే సంస్థకు ఇలాంటి పరిస్థితి రావడం బాధాకరం. తప్పులు జరిగాయి. కానీ బీబీసీ న్యూస్ సంస్థాగతంగా పక్షపాతంతో వ్యవహరిస్తోంది. తాజా ఆరోపణలు తప్పని నేను స్పష్టంగా చెప్పాలనుకుంటున్నా.
బ్రిటన్కి చెందిన ది టెలిగ్రాఫ్ పత్రిక చూసిన ఒక లీక్మెమో తర్వాతే, బీబీసీలో రాజీనామాలు వచ్చాయని సీఎన్ఎన్ నివేదించింది. లీకైన అంతర్గత మెమోలో బీబీసీ డాక్యుమెంటరీ తయారీలో ఫుటేజ్ను కట్ చేసి కలిపినట్లు పేర్కొంది. దీని వల్ల ట్రంప్ చెప్పని మాటలు అన్నట్లుగా చూపించబడిందని ఆ నివేదిక చెబుతోంది. ట్రంప్ క్యాపిటల్ హిల్ దాడి చేసినవారిని ప్రోత్సహించినట్లుగా చూపారు.