ప్రమాదకర దశలోకి యుద్ధం- ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద LNGపై ఇజ్రాయెల్ దాడి- ఒత్తడి పెరగనుందా?

పశ్చిమాసియా యుద్ధంలో మలుపు- ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ ఆయిల్ వార్‌- మార్చి 18న ఇరాన్‌కు చెందిన సౌత్ పార్స్‌పై ఇజ్రాయెల్ దాడి- ఆ వెంటనే ఖతర్, సౌదీ, యూఏఈ, కువైట్‌లపై ఇరాన్ ఎటాక్స్

Sun sets behind an oil pump in the desert oil fields of Sakhir, Bahrain
Sun sets behind an oil pump in the desert oil fields of Sakhir, Bahrain (AP)
Published : March 19, 2026 at 5:31 PM IST

Oil War In West Asia : ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ సైనిక ఘర్షణ కొత్త మలుపు తీసుకుంది. ఇది ఇప్పుడు పూర్తిస్థాయి చమురు యుద్ధంగా మారిపోయింది. ప్రత్యేకించి గత 24 గంటల వ్యవధిలో ఈ సైనిక ఘర్షణ ఆయిల్ వార్ అనే అత్యంత ప్రమాదకర దశలోకి ప్రవేశించింది. బుధవారం రోజున (మార్చి 18న) ఇరాన్- ఖతార్‌లకు చెందిన ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సహజ వాయువు (ఎల్‌ఎన్‌జీ) రిజర్వాయర్ సౌత్ పార్స్‌పై ఇజ్రాయెల్ దాడి చేసింది. దీనికి ప్రతిగా గురువారం రోజు (మార్చి 19న) సౌదీ అరేబియాలోని ఆరామ్‌‌కోకు చెందిన సామ్రెఫ్ రిఫైనరీ, ఖతర్, యూఏఈలకు చెందిన ఎల్‌ఎన్‌జీ కర్మాగారాలపై ఇరాన్ ఎటాక్స్ చేసింది. అంటే ఈ యుద్ధంలో ఇంధన వనరులనూ ఒక అస్త్రంగా వినియోగించడం మొదలైంది. ఈ పరిణామాలు అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్లను తీవ్ర అనిశ్చితి, ఒత్తిడిలోకి నెడుతున్నాయి.

సౌత్ పార్స్‌పై ఇజ్రాయెల్ దాడులు
తొలిసారిగా మార్చి 8న ఇరాన్‌‌లోని టెహ్రాన్‌, అల్‌బోర్జ్‌లలో ఉన్న ముడి చమురు కర్మాగారాలపై ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేసింది. ఇక మార్చి 13న ఇరాన్‌లోని ఖర్గ్ ద్వీపంలో ఉన్న సైనిక స్థావరాలపై అమెరికా ఎటాక్స్ చేసింది. కానీ ఆ ద్వీపంలో ఉన్న ముడి చమురు కర్మాగారాలపై దాడులు చేయలేదు. కానీ మార్చి 18న ఇరాన్-ఖతర్‌లకు చెందిన ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సహజ వాయువు (ఎల్‌ఎన్‌జీ) రిజర్వాయర్ సౌత్ పార్స్‌పై ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేసింది. సౌత్ పార్స్‌ ఎల్‌ఎన్‌జీ క్షేత్రం ఇరాన్ - ఖతర్ సరిహద్దుల్లోని పర్షియన్ గల్ఫ్‌లో ఉంది. ఇందులోని ఇరాన్ భాగాన్ని నేషనల్ ఇరానియన్ ఆయిల్ కంపెనీ, ఖతర్ భాగాన్ని ఖతర్ ఎనర్జీ కంపెనీ నిర్వహిస్తున్నాయి. తాజాగా సౌత్ పార్స్‌‌లోని ఇరాన్ భాగంపైనే ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేసింది. దీనిపై ఇరాన్ భగ్గుమంది. తగిన విధంగా బదులిస్తామని హెచ్చరించింది. ఎందుకంటే యావత్ ఇరాన్ దేశానికి సప్లై అయ్యే విద్యుత్‌లో 80 శాతం సౌత్ పార్స్‌‌లోనే ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఈ క్షేత్రంలో 1,800 ట్రిలియన్ క్యూబిక్ ఫీట్ల సహజ వాయువు నిక్షేపాలు ఉన్నాయి. ఇవి రాబోయే 12 నుంచి 13 ఏళ్లపాటు ప్రపంచ అవసరాలను తీర్చగలవు.

ఖతార్, సౌదీ, యూఏఈ, కువైట్‌లపై ఇరాన్ ఎటాక్స్
ఇజ్రాయెల్ దాడులకు ప్రతిగా మార్చి 19న ఇరాన్ డ్రోన్లు, మిస్సైళ్లతో విరుచుకుపడింది. ఖతర్‌ భూభాగంలో ఉన్న సౌత్ పార్స్‌ క్షేత్రంపై ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేయలేదు. దీంతో ఖతార్ రాజధాని దోహాలోని రాస్ లఫ్పాన్ ఎల్‌ఎన్‌జీ కర్మాగారంపై ఇరాన్ ఎటాక్స్ చేసింది. సౌదీ అరేబియాలోని యంబులో ఆరామ్‌కో కంపెనీకి చెందిన సామ్రెఫ్ రిఫైనరీపై, యూఏఈలోని హబ్‌‌షాన్, బాబ్ సహజ వాయువు క్షేత్రాలపై ఇరాన్ దాడులు చేసింది. అయితే చాలావరకు ఇరాన్ మిస్సైళ్లను యూఏఈ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ అడ్డుకుంది. సౌదీలోని యంబు ఓడరేవు అనేది కీలకమైన ఎర్ర సముద్రం తీరంలో ఉంటుంది. యూఏఈలోని హబ్‌‌షాన్‌లో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద గ్యాస్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఉంది. కువైట్‌లోని రెండు చమురు రిఫైనరీలపైనా ఇరాన్ దాడి చేసింది. వీటిలో ఒకదాని పేరు మినా అల్ అహ్మదీ కర్మాగారం. ఇది పశ్చిమాసియాలోనే అతిపెద్ద చమురు రిఫైనరీ. ఇరాన్ దాడి ధాటికి రిఫైనరీలో భారీగా మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. కానీ దాడి వల్ల పెద్దగా నష్టం జరగకుండా చేయగలిగామని కువైట్ వెల్లడించింది.

స్వరం మార్చిన ట్రంప్
ఈనేపథ్యంలో గురువారం రోజు(మార్చి 19న) అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్వరం మార్చారు. ఇకపై సౌత్ పార్స్‌‌పై ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేయదని ఆయన ప్రకటించారు. ప్రత్యేకించి ఈ దాడి గురించి తమకేమీ తెలియదన్నారు. సౌత్ పార్స్‌‌పై ఇజ్రాయెల్ దాడి చేయబోతోందనే ముందస్తు సమాచారం కూడా తమకు అందలేదని ట్రంప్ చెప్పారు.

గ్యాస్ సంక్షోభం తప్పదా ?
ఖతార్, సౌదీ, యూఏఈ, కువైట్‌లపై ఇరాన్ దాడుల తర్వాత 1 బ్యారెల్ ముడి చమురు ధర 6 శాతం పెరిగి 110 డాలర్లు దాటింది. 2023 సెప్టెంబరు తర్వాత ఇంత భారీ స్థాయికి చమురు ధర పెరగడం ఇదే తొలిసారి. సహజ వాయువు(ఎల్‌ఎన్‌జీ) కర్మాగారాలు దెబ్బతింటే రిపేర్ చేయడానికి ఏళ్ల కొద్దీ సమయం పడుతుందని సౌల్ కవోనిక్ అనే నిపుణుడు ప్రముఖ అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థకు చెప్పారు. 2003లో ఇరాక్‌‌లోని చమురు కర్మాగారాలపై అమెరికా దాడులు చేసింది. ఈ సైనిక ఆపరేషన్ ముగిసిన రెండేళ్ల తర్వాత కానీ ఇరాక్‌లోని చమురు కర్మాగారాల కార్యకలాపాలు తిరిగి మొదలుకాలేదు. ఈ కీలక అంశాల్ని పట్టించుకోకుండా ఇజ్రాయెల్-అమెరికా దాడులు చేస్తుండటం, ఇరాన్ ప్రతిదాడులు చేస్తుండటం వల్ల యావత్ ప్రపంచాన్ని చమురు, గ్యాస్ సంక్షోభం ముసురుకునే దుస్థితి దాపురించింది.

భారత్‌పై ఆయిల్ వార్ ఎఫెక్ట్
ఈ ఆయిల్ వార్ ప్రభావం భారత్‌పై పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే భారత్‌ దాదాపు 80 నుంచి 85 శాతం ఎల్ఎన్‌జీ, ఎల్‌పీజీ గ్యాస్‌లను ఖతర్, సౌదీ అరేబియాల నుంచే కొనుగోలు చేస్తోంది. ఇరాన్ దాడుల కారణంగా ఖతర్, సౌదీ అరేబియాలలోని ఎల్ఎన్‌జీ, ఎల్‌పీజీ కర్మాగారాలు, యూనిట్ల కార్యకలాపాల్లో వేగం తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయి. హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద ఉద్రిక్తతల కారణంగా ఎల్ఎన్‌జీ, ఎల్‌పీజీ సప్లై మార్గాలకు ఇప్పటికే అవాంతరాలు ఏర్పడ్డాయి. ఆయిల్ వార్ కొనసాగితే, భారత్ ఎల్‌ఎన్‌జీ, ఎల్‌పీజీ కొరతను ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చని పరిశీలకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఎల్‌ఎన్‌జీని ప్రధానంగా భారత్‌లోని ఎరువుల ప్లాంట్లు, సిటీ గ్యాస్ నెట్‌వర్క్‌లు వినియోగిస్తున్నాయి. సిటీ గ్యాస్ నెట్‌వర్క్‌లు పైప్‌లైన్ల ద్వారా ఇళ్లకు ఎల్‌ఎన్‌జీని సప్లై చేస్తున్నాయి. ఇక సీఎన్‌జీని వాహనాలకు అందిస్తున్నాయి. ఈవారంలో ఆరంభంలో యూఏఈలోని అబుధాబిలో ఉన్న షా సహజ వాయువు క్షేత్రంపై ఇరాన్ దాడి చేసింది. దీంతో అక్కడ కార్యకలాపాలు ఆగిపోయాయి. ప్రపంచ గ్రాన్యులేటెడ్ సల్ఫర్ సప్లైలలో 8 శాతం షా సహజ వాయువు క్షేత్రం నుంచే జరుగుతుంటుంది. గ్రాన్యులేటెడ్ సల్ఫర్‌ను ప్రధానంగా ఫాస్ఫేట్ ఎరువుల్లో వినియోగిస్తారు.

OIL WAR IN WEST ASIA
IRAN ATTACKS ON OIL FACILITIES
ISRAEL ATTACKS ON LNG FACILITIES
IRAN ISRAEL US WAR
OIL WAR IN WEST ASIA

