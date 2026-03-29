అమెరికా పైకి శాంతి చర్చలు అంటూనే- రహస్యంగా భూతల దాడులకు సిద్ధమవుతోంది: ఇరాన్

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌పై ఇరాన్ స్పీకర్​​ ఫైర్​- పైకి శాంతి చర్చలంటూ, రహస్యంగా దాడులకు సిద్ధమవుతున్నారని ఆరోపణ

Iran Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf
Iran Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf (X@mb_Ghalibaf)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 29, 2026 at 4:35 PM IST

Iran Slams US For Preparing Attack : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​పై ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్​ మహమ్మద్​ బాగేర్ గాలిబఫ్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ట్రంప్ బహిరంగంగా శాంతి చర్చలకు సిద్ధం అంటూనే, రహస్యంగా భూతల దాడులకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. అయితే తమ దళాలు వారి రాక కోసం ఎదురుచూస్తున్నాయని, అమెరికా దళాలు ఇరాన్​లో అడుగుపెట్టగానే, వాటిని బూడిద చేస్తామని హెచ్చరించారు. అంతేకాదు అమెరికాకు సహకరించే, దాని ప్రాంతీయ మిత్ర దేశాలను కూడా దండిస్తామని తేల్చిచెప్పారు.

ఇప్పటికే అమెరికాకు చెందిన 3500 మంది మెరైన్లు ఆదివారం సెంట్రల్ కమాండ్ పరిధిలోకి చేరుకున్నారని, ఇరాన్​కు అత్యంత కీలకమైన ఖర్గ్​ ద్వీపాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నరనే ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్​ స్పందించారు.

హర్మూజ్‌ సంగతేంటి?
మరోవైపు ఇరాన్‌ ప్రభుత్వ ప్రతినిధి ఫాతేమ్‌ మొహజిరానీ కూడా శాంతి చర్చలపై స్పందంచారు. వాస్తవానికి తాము యుద్ధం మొదలుపెట్టలేదని, కానీ తామ దేశం తీవ్రంగా నష్టపోయిందని పేర్కొన్నారు. అందువల్ల శాంతి చర్చల్లో కచ్చితంగా ఇరాన్ నష్టపోయిన దానికి తగిన పరిహారం గురించి మాట్లాడాల్సి ఉంటుందని తేల్చిచెప్పారు. ఇక హర్మూజ్‌ జలసంధిపై తమ నియంత్రణ, ఆంక్షల తొలగింపు వంటివి కూడా చర్చల్లో కీలక అంశాలుగా ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. అయితే తాము సుస్థిర శాంతి కోసం అడుగులు వేస్తామన్నారు.

గ్రౌండ్ ఫైట్​
ఇక్కడ గమనించాల్సి విషయం ఏమిటంటే, ట్రంప్ ఓ వైపు శాంతి చర్చలు ఉంటున్నారు. కానీ ఇరాన్‌ వ్యూహత్మక ప్రాంతాలైన ఖర్గ్‌ ఐలాండ్‌ సహా హర్మూజ్‌ జలసంధి సమీప నగరాల్లో వైమానిక దాడులతోపాటు భూతల దాడులకు సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే పశ్చిమాసియాకు వేలాది అమెరికా మెరైన్లను అగ్రరాజ్యం పంపించింది. ఇది పూర్తిస్థాయి దండయాత్ర కానప్పటికీ టెహ్రాన్‌ ఆర్థిక మూలాలను దెబ్బతీసే భారీ ఆపరేషన్ అని తెలుస్తోంది.

అయితే తమ గ్రౌండ్ ఆపరేషన్స్ ప్రణాళిక రాత్రికి రాత్రే తీసుకున్న నిర్ణయం కాదని అమెరికా రక్షణ శాఖ మాజీ ఉన్నతాధికారి చెప్పినట్లు వాషింగ్టన్‌ పోస్ట్‌ తన కథనంలో పేర్కొంది. దీనిపై చాలా కాలంగా కసరత్తు జరిగిందని, వార్-గేమింగ్ సైతం నిర్వహించినట్లు ఆ కథనంలో వివరించింది. ఇరాన్‌లోని లారక్‌ ద్వీపం, అబు ముసా వంటి వ్యూహాత్మక ప్రాంతాలను స్వాధీనం చేసుకోవడం సహా చమురు రవాణాను అడ్డుకోవడం వంటి చర్యలు పెంటగాన్‌ పరిశీలనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాదు ఇరాన్‌ అణు కేంద్రాల్లో శుద్ధి చేసిన యురేనియాన్ని స్వాధీనం చేసుకునేందుకు లోతైన భూసేనల ఆపరేషన్లను కూడా అమెరికా పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

అమెరికా ఒకపక్క ఇరాన్‌కు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూనే, మరోపక్క తన బలగాలను మధ్యధరా సముద్రం, పశ్చిమాసియా ప్రాంతాలకు భారీగా తరలిస్తోంది. గత 20 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా అత్యంత భారీ స్థాయిలో మిలటరీ మోహరింపు జరుగుతోంది. తాజాగా రెండు దళాలతో కూడిన వేలాది మంది అమెరికన్‌ మెరైన్లు పశ్చిమాసియాకు చేరుకున్నట్లు అగ్రరాజ్యం వెల్లడించింది. ఇందులో యూఎస్​ఎస్​ ట్రిపోలీ నౌక ద్వారానే 3,500 మంది మెరైన్లు ఇరాన్‌ సమీపానికి చేరుకున్నారు. సాధారణంగా జపాన్‌లో ఉండే ఈ నౌకలో రవాణా, స్ట్రైక్ ఫైటర్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌లు, అత్యాధునిక ఎఫ్​-35 ఫైటర్ జెట్‌లు, సీహాక్ హెలికాప్టర్లు, ఓస్ప్రే విమానాలు ఉన్నాయి. ఈ భారీ మోహరింపు చూస్తుంటే, ఇరాన్‌పై భూతల దాడికి రంగం సిద్ధమైనట్లే కనిపిస్తోంది. మరోవైపు హర్మూజ్‌ జలసంధి పరిసర ప్రాంతాల్లోనూ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ వైమానిక దాడులను వేగవంతం చేశాయి. హర్మూజ్‌ సమీపంలోని ఇరాన్‌ తీరంపై క్షిపణులతో విరుచుకుపడ్డాయి.

ఇరాన్‌లోని వ్యూహత్మక ప్రాంతాలను స్వాధీనం చేసుకున్నా, వాటిని అమెరికా తన గుప్పిట్లో ఉంచుకోవడం కష్టమేనని రక్షణ రంగ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. మరోవైపు యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్‌, అమెరికాలు కలిసి అత్యాధునిక ఆయుధాలతో దాడులు చేస్తుంటే, టెహ్రాన్ తన వద్ద ఉన్న మోస్తరు ఆయుధాలతోనే సవాల్ విసురుతోంది. ఈ క్రమంలో ఇరాన్ తన ఓటమిని అంగీకరించి డీల్‌కు రాకపోతే, అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వారికి నరకం చూపిస్తారని వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ హెచ్చరించారు. ట్రంప్ ఎప్పుడూ బ్లాంక్ వార్నింగ్స్ ఇవ్వరన్న ఆమె, గతంలో ఎన్నడూ లేనంత కఠినంగా ఇరాన్‌పై దాడులు జరుగుతాయని పేర్కొన్నారు.

