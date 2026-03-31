పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలతో- అతలాకుతలం అవుతున్న అరబ్ దేశాలు- ఊహించని స్థాయిలో నిరుద్యోగం, పేదరికం
అరబ్ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలను చిన్నాభిన్నం చేస్తున్న యుద్ధం- లక్షల కోట్ల రూపాయల నష్టం వాటిల్లుతోందన్న యూఎన్డీపీ నివేదిక- ఊహించని స్థాయిలో నిరుద్యోగం, పేదరికం పెరుగుతున్నాయని హెచ్చరిక
Published : March 31, 2026 at 8:31 PM IST
West Asia War Effect On Arab Nations : పశ్చిమాసియాలో రగులుతున్న యుద్ధం కేవలం ప్రాణాలనే కాదు, ప్రపంచ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలను సైతం చిన్నాభిన్నం చేస్తోంది. మరీ ముఖ్యంగా అరబ్ దేశాల ఆర్థిక వృద్ధి దాదాపు ఏడాది వెనక్కి పోయిందని ఐక్యరాజ్యసమితి అభివృద్ధి కార్యక్రమం-UNDP నివేదికను విడుదల చేసింది. లక్షల కోట్ల రూపాయల నష్టం వాటిల్లుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఊహించని స్థాయిలో నిరుద్యోగం, పేదరికం పెరుగుతున్నాయని యూఎన్డీపీ హెచ్చరించింది.
ఇరాన్ వర్సెస్ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధంతో అరబ్ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలు అతలాకుతలం అవుతున్నాయి. జోర్దాన్ రాజధాని అమ్మన్లో మాట్లాడిన యూఎన్డీపీ అరబ్ దేశాల ప్రాంతీయ డైరెక్టర్ అబ్దుల్లా అల్ దర్దారి, యుద్ధం తెచ్చిపెట్టిన ఆర్థిక విధ్వంసాన్ని కళ్లకు కట్టారు. కేవలం ఒక్క నెల వ్యవధిలోనే అరబ్ ప్రాంతం ఏకంగా 190 బిలియన్ డాలర్ల నుంచి 200 బిలియన్ డాలర్లు అంటే దాదాపు రూ.16 లక్షల కోట్ల జీడీపీని కోల్పోయిందని ఆయన వెల్లడించారు.
"ఈ పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా అరబ్ ప్రాంతం ఇప్పటికే 190 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా నష్టాన్ని చవిచూసింది. సుమారు 40 లక్షల మంది ప్రజలు ఒక్కసారిగా దారిద్య్రరేఖకు దిగువకు పడిపోవడం ఈ నష్టానికి ప్రధాన కారణం. నిరుద్యోగ రేటు అమాంతం 4 శాతం పెరిగింది. ఇది నిజంగా ఆర్థికవ్యవస్థకు కోలుకోలేని దెబ్బ. అరబ్ దేశాల మొత్తం జీడీపీలో ఇది 6శాతం అంటే కేవలం నెల రోజుల్లో 186 బిలియన్ డాలర్లు ఆవిరైపోయాయి."
- అబ్దుల్లా అల్ దర్దారి, యూఎన్డీపీ అరబ్ దేశాల ప్రాంతీయ డైరెక్టర్
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం వల్ల ఆర్థిక నష్టాల తీవ్రత ప్రాంతాలను బట్టి మారుతోంది. గల్ఫ్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్-జీసీసీ దేశాలైన సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ, ఖతార్ తదితర దేశాల్లోనే అత్యధికంగా 168 బిలియన్ డాలర్ల నష్టం వాటిల్లింది. ఇజ్రాయెల్, పాలస్తీనా, జోర్దాన్, సిరియా, లెబనాన్ వంటి దేశాలు మరో 30 బిలియన్ డాలర్లు నష్టపోయాయి. అయితే ఉత్తర ఆఫ్రికా దేశాలైన అల్జీరియా, లిబియాకు మాత్రం కాస్త ఊరట లభించింది. వీరు ఇంధనాన్ని నేరుగా ఐరోపాకు ఎగుమతి చేయడం, హర్మూజ్ జలసంధితో వీరికి సంబంధం లేనందున పెరిగిన చమురు ధరలు ఈ దేశాలకు లాభం చేకూర్చాయి.
ఆర్థిక నష్టం సంగతి పక్కనపెడితే, ఈ యుద్ధం తీవ్రమైన మానవ సంక్షోభాన్ని సృష్టిస్తోంది. అరబ్ దేశాల్లో మానవ అభివృద్ధి సూచీ 0.2 శాతం నుంచి 0.4 శాతం పడిపోయింది. ఈ దేశాలు సాధించిన ఏడాది అభివృద్ధి అంతా వృథా అయిపోయింది. సుమారు 36 లక్షల ఉద్యోగాలు లేకుండా పోయాయి. ఇప్పటికే తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న యెమెన్, సూడాన్ లాంటి పేద అరబ్ దేశాల పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా మారిందని అబ్దుల్లా అల్ దర్దారి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కేవలం అరబ్ దేశాలే కాకుండా ఈ యుద్ధం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై కూడా పెను ప్రభావం చూపుతోందన్న ఆయన ప్రపంచ జీడీపీలో అరశాతం కోత పడే ప్రమాదం ఉందన్నారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అరబ్ దేశాలు కేవలం చమురుపైనే ఆధారపడకుండా, తమ ఆర్థిక వ్యవస్థలను విస్తరించుకోవాలని ఐక్యరాజ్యసమితి సూచిస్తోంది. కొత్త భాగస్వామ్యాలు సైతం ఏర్పాటు చేసుకోవాలని పేర్కొంది.
మరింత ఉద్ధృతమవుతున్న యుద్ధం!
మరోవైపు చూసుకుంటే, ఇరాన్, అమెరికాలు ఎక్కడా తగ్గడంలేదు. తాజాగా అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ ఇరాన్ కొత్త పాలక వర్గానికి తీవ్ర హెచ్చరిక చేశారు. ఇరాన్ వెంటనే శాంతి ఒప్పందానికి అంగీకరించాలని, లేనిపక్షంలో యుద్ధం మరింత తీవ్రమవుతుందని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు ఓ ఒప్పందం చేసుకోవడానికి ట్రంప్ సిద్ధంగా ఉన్నారని హెగ్సెత్ తెలిపారు. అయితే, ఆ ఒప్పందం అమెరికా షరతులకు లోబడి ఉండాలని చెప్పారు. ఇరాన్లో మోజ్తబా ఖమేనీ నేతృత్వంలోని ప్రస్తుత ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వం కంటే తెలివిగా వ్యవహరించాలని హెగ్సెత్ సూచించారు. చర్చలకు రాకపోతే ఇరాన్ భారీ మూల్యాన్ని చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించారు.