ETV Bharat / international

చైనా సీక్రెట్ గేమ్‌? AIతో అమెరికా సైనిక కదలికల ట్రాకింగ్‌- ఇరాన్‌కు సమాచారం!

ఓపెన్‌ సోర్స్‌ డేటా, ఏఐతో అమెరికా సైన్యంపై నిఘా-చైనా ప్రైవేట్‌ కంపెనీల ద్వారా ఇరాన్‌కు సహాయం అన్న ఆరోపణలు- ఉపగ్రహ చిత్రాలు, ఫ్లైట్‌ ట్రాకర్లతో రియల్‌టైమ్‌ సమాచారం

US IRAN WAR
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 5, 2026 at 10:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

China Help Iran : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల మధ్య చైనా పాత్రపై అనుమానాలు మరింత పెరుగుతూ వస్తున్నాయి.. యుద్ధాన్ని ముగించాలని బహిరంగంగా పిలుపునిస్తున్న చైనా, మరోవైపు గోప్యంగా ఇరాన్‌కు సాయం చేస్తున్నట్లు పలు అంతర్జాతీయ నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, చైనా టెక్‌ కంపెనీలు ఆధునిక కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) సాంకేతికతను వినియోగిస్తూ అమెరికా సైనిక కదలికలను పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఓపెన్‌ సోర్స్‌ సమాచారాన్ని ఉపయోగిస్తుందా?
ఈ నిఘా వ్యవస్థలో భాగంగా ఉపగ్రహ చిత్రాలు, ఫ్లైట్‌ ట్రాకింగ్‌ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు, నౌకా రవాణా డేటా వంటి ఓపెన్‌ సోర్స్‌ సమాచారాన్ని విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నట్లు వెల్లడైంది. ఈ డేటాను ఏఐ సహాయంతో విశ్లేషించి, అమెరికా సైనిక మోహరింపులు, ఆయుధ నిల్వలు, యుద్ధ విమానాల కదలికలు, విమాన వాహక నౌకల ప్రయాణాలు వంటి కీలక అంశాలను గుర్తిస్తున్నట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఇరాన్‌ సైనిక ఉన్నతాధికారులకు డేటా!
ముఖ్యంగా చైనా ప్రైవేట్‌ టెక్నాలజీ కంపెనీలు ఈ ప్రక్రియలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని సమాచారం. ఈ సంస్థలు సేకరించిన విశ్లేషణాత్మక డేటాను ఇరాన్‌ సైనిక ఉన్నతాధికారులకు అందజేస్తున్నట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. అధికారికంగా ఈ విషయాన్ని చైనా ఖండించకపోయినా, అంతర్జాతీయ వర్గాల్లో దీనిపై తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది.

ప్రభుత్వాలకు మాత్రమే పరిమితమైన నిఘా!
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న ఓపెన్‌ సోర్స్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ (OSINT) సాధనాలు చాలా శక్తివంతంగా మారాయి. ఒకప్పుడు ప్రభుత్వాలకు మాత్రమే పరిమితమైన నిఘా సామర్థ్యాలు ఇప్పుడు ప్రైవేట్‌ సంస్థలకు కూడా అందుబాటులోకి రావడం గమనార్హం. ఏఐ టెక్నాలజీ అభివృద్ధితో ఈ సమాచారాన్ని వేగంగా విశ్లేషించడం మరింత సులభమైంది.

సమగ్ర అవగాహన పొందే అవకాశం
ఉదాహరణకు, ఫ్లైట్‌ ట్రాకింగ్‌ డేటా ద్వారా యుద్ధ విమానాల ప్రయాణ మార్గాలు, సమయాలు తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే ఉపగ్రహ చిత్రాల ద్వారా సైనిక స్థావరాల్లో జరిగే మార్పులను గమనించవచ్చు. నౌకా రవాణా సమాచారంతో సముద్ర మార్గాల్లో కదిలే యుద్ధ నౌకల వివరాలు సేకరించవచ్చు. ఈ మూడు వనరులను కలిపి విశ్లేషిస్తే, ఒక దేశం సైనిక వ్యూహంపై సమగ్ర అవగాహన పొందే అవకాశం ఉంది.

కొత్త మార్గదర్శకాలు తీసుకురావాలా?
ఈ పరిణామాలపై అమెరికా అధికారులు కూడా అప్రమత్తమయ్యారు. తమ సైనిక సమాచారం ఇలా బయటకు వెళ్లకుండా ఎలా అడ్డుకోవాలన్న దానిపై పరిశోధనలు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఓపెన్‌ సోర్స్‌ డేటా వినియోగంపై కొత్త మార్గదర్శకాలు తీసుకురావాలా అనే దానిపై చర్చ జరుగుతోంది.

ఇతర దేశాలకు కూడా భద్రతాపరమైన సవాళ్లు
ఇదిలా ఉండగా, చైనా ప్రైవేట్‌ రంగంలో జియోస్పేషియల్‌ విశ్లేషణ సామర్థ్యం వేగంగా పెరుగుతోందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది కేవలం అమెరికాకే కాదు, ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలకు కూడా భద్రతాపరమైన సవాళ్లను తీసుకురావచ్చని అంటున్నారు. భవిష్యత్తులో యుద్ధాలు కేవలం భూభాగం లేదా గాల్లోనే కాకుండా, డేటా మరియు టెక్నాలజీ రంగంలో కూడా జరిగే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ప్రపంచ భద్రత ఆధారపడే రోజులు దగ్గరపడ్డాయ్​!
ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో, ఏఐ ఆధారిత నిఘా వ్యవస్థలు దేశాల మధ్య శక్తి సమీకరణాలను మార్చే స్థాయికి చేరుకున్నాయి. సాంకేతికతను ఎవరు ఎలా వినియోగిస్తారనే దానిపై ప్రపంచ భద్రత ఆధారపడే రోజులు దగ్గరపడ్డాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. మొత్తానికి, పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో చైనా పాత్రపై వెలువడుతున్న ఈ నివేదికలు అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో కొత్త చర్చలకు దారితీస్తున్నాయి. యుద్ధం కేవలం ఆయుధాలతోనే కాకుండా, సమాచారంతో కూడా జరుగుతోందన్న వాస్తవాన్ని ఈ పరిణామాలు మరోసారి స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

TAGGED:

CHINA HELP TO IRAN
WEST ASIA CRISIS 2026
CHINA HELP IRAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.