ఒమన్ తీరంలో చమురు ట్యాంకర్పై దాడి- భారతీయుడు గల్లంతు- ఖండించిన విదేశాంగ శాఖ
పౌరులు, వాణిజ్య నౌకలు, నావికులు, పౌర మౌలిక సదుపాయాలే లక్ష్యంగా దాడులు చేయడం ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని స్పష్టం
Published : September 14, 2026 at 7:11 AM IST
India on Panama Flagged Oil Tanker Attack : పనామా జెండాతో వెళుతున్న చమురు ట్యాంకర్పై ఒమన్ తీరం సమీపంలో దాడి జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఒక భారతీయ నావికుడు గల్లంతయ్యాడు. దాడికి గురైన నౌకను ఎంటీ ఎల్ గైయాగా గుర్తించారు. అందులో మొత్తం 14 మంది భారతీయ సిబ్బంది ఉన్నారు. ఈ దాడిని విదేశాంగశాఖ తీవ్రంగా ఖండించింది. పౌరులు, వాణిజ్య నౌకలు, నావికులు, పౌర మౌలిక సదుపాయాలే లక్ష్యంగా దాడులు చేయడం ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని స్పష్టం చేసింది. నౌకలో ఉన్న 14 మంది సిబ్బందిలో 13 మందిని సురక్షితంగా రక్షించామని తెలిపింది. గల్లంతైన నావికుడి కోసం ఒమన్ సిబ్బంది ముమ్మరంగా గాలిస్తోందని వెల్లడించింది. ఒమన్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తూ, స్థానిక అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటోందని ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది. భారతీయ నావికులను రక్షించిన ఒమన్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.