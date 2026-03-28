అమెరికా- ఇరాన్ యుద్ధానికి నెల రోజులు: ట్రంప్ లక్ష్యం నేరవేరకుండానే యుద్ధాన్ని ఆపుతారా? కొనసాగిస్తారా?
5 లక్ష్యాలతో ఇరాన్పై ట్రంప్ యుద్ధం- 30 రోజులు గడిచినా నెరవేరని లక్ష్యాలు- వీలైనంత త్వరగా యుద్ధాన్ని ముగిస్తామంటున్న అమెరికా- హర్మూజ్తో తమకు పనేం లేదంటున్న ట్రంప్- ఇంతకీ ఏం జరుగుతోంది?
Published : March 28, 2026 at 4:35 PM IST
Trump Situation In West Asia War : ఇరాన్పై అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం మొదలై నెల రోజులు గడిచిపోయాయి. ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీని అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ హత్య చేయడంతో మొదలైన ఈ సైనిక ఘర్షణ ఇంకా కొనసాగుతోంది. అయినా ఇప్పటిదాకా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నిర్దేశించిన లక్ష్యాలేవీ నెరవేరలేదు. ట్రంప్ అంచనాలను మించిన రేంజులో ఇరాన్ సైన్యం ప్రతిఘటిస్తుండటం వల్లే ఈ పరిస్థితి నెలకొందని రక్షణ రంగ నిపుణులు అంటున్నారు. ఇంతకీ మార్చి 25న ట్రంప్ ప్రకటించిన 5 యుద్ధ లక్ష్యాలు ఏమిటి? త్వరలోనే యుద్ధాన్ని ముగిస్తామని మార్చి 28న అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఎందుకు ప్రకటించారు? గత నెల రోజుల యుద్ధంలో అమెరికా ఏం సాధించింది? లక్ష్యాలను పూర్తిగా సాధించకుండానే యుద్ధాన్ని ముగించే తొందరలో అమెరికా ఎందుకుంది?
అమెరికా లక్ష్యాలు : 3, 4, 5
యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు లక్ష్యం అనేది క్లియర్గా ఉండాలి. ఇరాన్పై యుద్ధం చేస్తున్న అమెరికాకు ఎన్ని లక్ష్యాలు ఉన్నాయి? అనే దానిపై ట్రంప్ ప్రభుత్వంలో తీరొక్క వాదన ఉంది. తమకు 3 లక్ష్యాలే ఉన్నాయని గతంలో పెంటగాన్, అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో పలుమార్లు ప్రకటించారు. ట్రంప్ సర్కారులోని పలువురు ఉన్నతాధికారులు తమకు 4 యుద్ధ లక్ష్యాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. ట్రంప్ వీరందరి కంటే మరో అడుగు ముందుకు వేసి, అమెరికాకు 5 యుద్ధ లక్ష్యాలు ఉన్నాయని మార్చి 25న వెల్లడించారు. ఇరాన్ మిస్సైల్ దాడుల సామర్థ్యాన్ని తగ్గించడం, ఆయుధ తయారీ యూనిట్లను ధ్వంసం చేయడం, నేవీ, వాయుసేనలను నిర్వీర్యం చేయడం, అణుకేంద్రాలను ధ్వంసం చేయడం, పశ్చిమాసియాలోని మిత్రదేశాలకు రక్షణ కల్పించడం తమ లక్ష్యాలని ట్రంప్ తెలిపారు.
ప్లాన్ లేకుండానే యుద్ధాన్ని మొదలుపెట్టారా?
తమ లక్ష్యాలను మార్చుకునేది లేదని ట్రంప్ సర్కారు చెబుతూ వచ్చింది. కానీ ఈ యుద్ధం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై, పశ్చిమాసియాలోని మిత్రదేశాలపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుండటంతో అమెరికా పునరాలోచన చేస్తోంది. ఇందుకు అనుగుణంగా ఈ యుద్ధానికి సంబంధించిన తన ప్రాధాన్యతలను మార్చుకుంటోంది. దీంతో ముందస్తు ప్లాన్ లేకుండా, యుద్ధ పర్యవసానాల గురించి ఆలోచించకుండానే ఇరాన్పై అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేశాయా? అనే ప్రశ్న ఉదయిస్తోంది.
ఎక్కడా తగ్గని ఇరాన్
తమ దాడుల ప్రభావంతో ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యాలు తగ్గాయని అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ అంటున్నాయి. పెద్దసంఖ్యలో ఇరాన్ సైనిక అధికారులు, నేతలను మట్టుబెట్టామని చెబుతున్నాయి. ఇరాన్ ఆయుధ తయారీ యూనిట్లను ధ్వంసం చేశామని అవి ప్రకటిస్తున్నాయి. అయినా ఇప్పటికీ ఇరాన్ ప్రతిఘటిస్తూనే ఉంది. అరబ్ దేశాలలోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలతో పాటు ఇజ్రాయెల్లోని ప్రధాన నగరాలపై మిస్సైల్, డ్రోన్ దాడులను ఇరాన్ కొనసాగిస్తోంది. భూగర్భాన్ని చీల్చుకొని తమ మిస్సైళ్లు, డ్రోన్లు బయటికి దూసుకెళ్తున్న ఓ వీడియోను ఇటీవలే ఇరాన్ సైన్యం విడుదల చేసింది. దీన్నిబట్టి మిస్సైళ్లు, డ్రోన్లను ప్రయోగించేందుకు భూగర్భంలోనూ ఇరాన్ ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేసుకుందని స్పష్టమవుతోంది. తమ అండర్ గ్రౌండ్ మిస్సైల్ సిటీలలో పెద్దసంఖ్యలో మిస్సైళ్లు, డ్రోన్లు, నౌకలు ఉన్నాయని ఇరాన్ సైన్యం అంటోంది. ఈ లెక్కన ప్రతిదాడులు చేసే సామర్థ్యం ఇరాన్కు ఇంకా మిగిలే ఉంది. ఇరాన్లో ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ), సుప్రీం లీడర్ ముజ్తబా ఖమేనీ యాక్టివ్గానే ఉన్నారు. ఇలాంటప్పుడు అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ నిర్దేశించిన యుద్ధ లక్ష్యాలు నెరవేరినట్టుగా భావించలేరు కదా.
ట్రంప్ నిర్దేశించిన లక్ష్యాలు - ప్రస్తుత స్థితి ఇదీ!
1. ఇరాన్ క్షిపణి సామర్థ్యాన్ని దెబ్బతీయడం : ఇరాన్ మిస్సైల్ దాడులు చేసే సామర్థ్యాన్ని తగ్గించాలని, మిస్సైళ్లు తయారు చేసే పరిశ్రమలను నేలమట్టం చేయాలని అమెరికా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇరాన్లోని 90 శాతం మిస్సైల్, డ్రోన్ లాంచింగ్ ప్యాడ్లను ధ్వంసం చేశామని అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ అంటున్నాయి. వాటి తయారీ పరిశ్రమలనూ నేలమట్టం చేశామని చెబుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఇరాన్తో శాంతి చర్చలు జరుపుతున్నామని అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ పదేపదే చెబుతున్నారు. కానీ ఇరాన్ మాత్రం అమెరికాతో చర్చలు జరపడం లేదని తేల్చి చెబుతోంది. ఇజ్రాయెల్తో పాటు పశ్చిమాసియాలోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై మిస్సైల్, డ్రోన్ దాడులను కొనసాగిస్తోంది.
2. ఇరాన్ ఆయుధ పరిశ్రమలను నాశనం చేయడం : ఇరాన్ సైన్యం ప్రధాన బలం మిస్సైళ్లు, డ్రోన్లు. వాటిని తయారుచేసే పరిశ్రమలను ధ్వంసం చేయాలనే లక్ష్యాన్ని అమెరికా పెట్టుకుంది. దీన్ని ప్రత్యేకమైన లక్ష్యంగా అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ చెప్పుకొచ్చారు. కానీ ఈ లక్ష్యాన్ని, ఇరాన్ క్షిపణి సామర్థ్యాన్ని పూర్తిగా దెబ్బతీయడం అనే మరొక లక్ష్యంలో పెంటగాన్ కలిపేసింది. ఇలా ఎందుకు చేశారు అనేది అమెరికా ప్రభుత్వ వర్గాలకే తెలియాలి. పెద్దసంఖ్యలో ఇరాన్లోని మిస్సైల్, డ్రోన్ తయారీ యూనిట్లను ధ్వంసం చేశామని యుద్ధం మొదలైన రోజు నుంచే అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ చెబుతున్నాయి. అయినప్పటికీ ఇరాన్ దాడుల తీవ్రత ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. తమ అండర్ గ్రౌండ్ మిస్సైల్ సిటీలలో పెద్దసంఖ్యలో మిస్సైళ్లు, డ్రోన్లు ఉన్నాయని ఇరాన్ సైన్యం పదేపదే ప్రకటిస్తోంది. ఇందుకు సాక్ష్యంగా నిలిచే వీడియోలనూ విడుదల చేస్తోంది. యూఏఈ, బహ్రయిన్, కువైట్, ఇజ్రాయెల్లపై మిస్సైళ్లు, డ్రోన్లతో ఇరాన్ విరుచుకుపడుతోంది.
3. ఇరాన్ నౌకాదళం, వైమానిక దళాన్ని నిర్వీర్యం చేయడం : ఇరాన్ నౌకాదళం, వైమానిక దళాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తామని అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే ఇరాన్లోని చాలా వరకు వైమానిక స్థావరాలపై దాడులు చేశారు. ఈ దాడుల్లో పెద్దసంఖ్యలో ఇరాన్ యుద్ధ విమానాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఇక ఇరాన్ నౌకలు, నౌకా స్థావరాలపైనా ఎటాక్స్ చేశారు. 150కిపైగా ఇరాన్ నౌకలను ధ్వంసం చేశామని అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ వెల్లడించారు. మార్చి నెల మొదటి వారంలో భారత్ నుంచి ఇరాన్ వైపుగా వెళ్తున్న ఒక ఇరాన్ యుద్ధనౌకను అమెరికా జలాంతర్గామి సముద్రంలో ముంచేసింది. ఈక్రమంలో ఐరిస్ బుషెహర్, ఐరిస్ లావన్ అనే మరో రెండు ఇరాన్ యుద్ధనౌకలు శ్రీలంక, భారత్లను ఆశ్రయించాయి. ఐరిస్ బుషెహర్, ఐరిస్ లావన్ మునిగిపోయాయా? పట్టుబడ్డాయా? అనే దానిపై అమెరికా నుంచి ఎలాంటి ప్రకటన వెలువడలేదు. ఈనేపథ్యంలో ఇప్పటికీ హర్మూజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ నౌకాదళం పూర్తి పట్టును కలిగి ఉంది. ఇరాన్ అనుమతి తీసుకున్న నౌకలేే హర్మూజ్ మీదుగా రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. హర్మూజ్ పరిధిలోని సముద్రజలాల్లో మైన్లను పరిచామని ఇరాన్ సైన్యం హెచ్చరికలు జారీ చేస్తోంది.
4. ఇరాన్ అణు సామర్థ్యం సాధించకుండా అడ్డుకోవడం : ఇంకొన్ని వారాల్లోనే ఇరాన్ అణుబాంబును తయారు చేయబోతోంది అంటూ 2025 జూన్లో ఇరాన్లోని అణు కర్మాగారాలపై అమెరికా వైమానిక దాడులు చేసింది. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాన్ని పూర్తిగా ధ్వంసం చేశామని ఆ సమయంలో ట్రంప్ ప్రకటించారు. అయితే ఇప్పుడు మరోసారి అణు సామర్థ్యం సాధించకుండా ఇరాన్ను అడ్డుకోవడం అనే లక్ష్యాన్ని అమెరికా పెట్టుకోవడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. 2025లోనే ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాన్ని అమెరికా ధ్వంసం చేసి ఉంటే, ఇప్పుడు మళ్లీ దాన్ని ధ్వంసం చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకొచ్చింది అనే ప్రశ్న ఉదయించింది. తాజాగా మార్చి 27న కూడా ఇరాన్కు చెందిన ఒక అణు కర్మాగారంపై ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేసింది. ఇరాన్ అగ్రశ్రేణి అణు శాస్త్రవేత్త ఒకరిని హతమార్చామని వెల్లడించింది. అణ్వాయుధాన్ని తయారు చేసేందుకు ఇరాన్ రెడీ చేసుకున్న దాదాపు 970 పౌండ్ల ఎన్రిచ్డ్ యురేనియంను ఏం చేస్తారు? దాన్ని అమెరికా స్వాధీనం చేసుకుంటుందా? ధ్వంసం చేస్తుందా? అనేది తెలియాల్సి ఉంది. ఇరాన్లోని ఒక పర్వత ప్రాంత భూగర్భంలో దాచిన ఎన్రిచ్డ్ యురేనియంను అమెరికా తిరిగి స్వాధీనం చేసుకుంటుందని మార్చి 23న ట్రంప్ తెలిపారు. అయితే దాన్ని తిరిగి పొందేందుకు ఇరాన్తో అమెరికా ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంటుందా? భూతల దాడి చేస్తుందా? అనే దానిపై ఇంకా క్లారిటీ లేదు. ఒకవేళ ఇరాన్పై భూతల దాడికి అమెరికా సిద్ధమైతే భారీ సంఖ్యలో అమెరికా సైనికులను మోహరించాల్సి ఉంటుందని నిపుణులు అంటున్నారు.
5. పశ్చిమాసియాలోని మిత్రదేశాలకు రక్షణ కల్పించడం : ట్రంప్ ఇటీవలే సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో అమెరికా 5వ లక్ష్యాన్ని ప్రకటించారు. ఇజ్రాయెల్, సౌదీ అరేబియా, ఖతార్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, బహ్రెయిన్, కువైట్ సహా పశ్చిమాసియాలోని మిత్రదేశాలను
రక్షించడం తమ టార్గెట్ అన్నారు. కానీ హర్మూజ్ జలసంధి విషయంలో ట్రంప్ యూటర్న్ తీసుకున్నారు. ఆ జలసంధితో అమెరికాకు పెద్దగా పనేం లేదని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. హర్మూజ్తో పని ఉన్న దేశాలే దాని పహారా బాధ్యతలను చేపట్టాలని స్పష్టం చేశారు. అమెరికా మాత్రం ఆ పని చేయదన్నారు. అరబ్ దేశాలలోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలలో, గల్ఫ్ సముద్ర జలాల్లో ఇప్పటికే వేలాది మంది అమెరికా సైనికులు ఉన్నారు. అయినా పశ్చిమాసియా దేశాలపై ఇరాన్ డ్రోన్, మిస్సైల్ దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. అమెరికా సైనిక స్థావరాలనూ ఇరాన్ పదేపదే లక్ష్యంగా చేసుకుంటోంది. ఈనేపథ్యంలో పశ్చిమాసియా దేశాల ప్రయోజనాలను అమెరికా ఎంతమేరకు రక్షించగలదు అనే ప్రశ్న ఉత్పన్నం అవుతోంది. ఇక హర్మూజ్లోనూ ఇప్పటిదాకా ఇరాన్ ఆధిపత్యమే కొనసాగుతోంది. ఆ జలసంధి మీదుగా ఆయిల్ ట్యాంకర్ల రాకపోకలు ఆగడంతో అరబ్ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలు అతలాకుతలం అవుతున్నాయి. ఈనేపథ్యంలో హర్మూజ్ జలసంధిని పూర్తిగా తెరిచేందుకు ఇరాన్కు ఇచ్చిన గడువును ఏప్రిల్ 6 వరకు ట్రంప్ పొడిగించారు. ఇక ఇదే సమయంలో ఇరాన్పై దాడులను అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ కొనసాగిస్తున్నాయి. ఇరాన్లోని కీలకమైన ఖర్గ్ ద్వీపాన్ని అమెరికా స్వాధీనం చేసుకుంటుందనే ప్రచారం సైతం జరుగుతోంది.
ఖమేనీ చూపిన బాటలోనే ఇరాన్
ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ చనిపోయిన అనంతరం ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇరాన్ ప్రభుత్వాన్ని ఇరాన్ ప్రజలు స్వాధీనం చేసుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. అయినా ఇప్పటిదాకా ఇరాన్లో అలాంటి మార్పేమీ జరగలేదు. ఇప్పటికీ ఖమేనీ చూపిన బాటలోనే ఇరాన్లో పాలన కొనసాగుతోంది. ఖమేనీ కుమారుడు మోజ్తబాను సుప్రీం లీడర్గా ఎన్నుకున్నారు.
ఇరాన్ సమర్ధిత మిలిటెంట్లపై ఉక్కుపాదం
ఇరాన్ సమర్ధిత మిలిటెంట్లను తుదముట్టించడం అనే లక్ష్యాన్ని కూడా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ పెట్టుకున్నాయి. ఇరాక్, లెబనాన్, యెమన్లలో ఇరాన్కు మద్దతు ఇచ్చే మిలిటెంట్ గ్రూపులు ఉన్నాయి. లెబనాన్లోని హిజ్బుల్లా మిలిటెంట్లు ఇజ్రాయెల్పై దాడులు చేస్తున్నారు. దీనికి ప్రతిగా ఇజ్రాయెల్ సైనిక ఆపరేషన్ను నిర్వహిస్తోంది. ఇక ఖతాయబ్ హిజ్బుల్లా మిలిటెంట్లు, ఇరాక్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరంపై దాడులు చేస్తున్నారు. దీంతో అమెరికా సేనలు మిలిటెంట్లపై ప్రతిదాడులు చేస్తున్నాయి. ఇంకోవైపు యెమన్ హౌతీ మిలిటెంట్లు ఎర్రసముద్రాన్ని, బాబ్ ఎల్ మెందబ్ జలసంధిని మూసివేస్తామని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇరాన్లో పాలన మారనన్ని నాళ్లు ఈ మిలిటెంట్ గ్రూపులకు ఆర్థిక, సైనిక మద్దతు అందుతూనే ఉంటుంది. ఇందుకోసం ఇరాన్లో ప్రభుత్వాన్ని మార్చడం అనే లక్ష్యంపై అమెరికా ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది అసాధ్యమని అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల పరిశీలకులు అంటున్నారు.
