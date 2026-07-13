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'హర్మూజ్ జలసంధిని మేమే స్వాధీనం చేసుకుంటాం'- ఇరాన్‌కు ట్రంప్​ స్ట్రాంగ్​ వార్నింగ్

హర్మూజ్​ జలసంధిని తామే స్వాధీనం చేసుకుంటామని ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు- కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఇరాన్ ఉల్లంఘించిందని ఆరోపణ- ఇరాన్‌పై మళ్లీ అమెరికా భీకర దాడులు

Donald Trump
Donald Trump (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 13, 2026 at 7:42 PM IST

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Trump On Strait Of Hormuz : ప్రపంచ చమురు రవాణాకు కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధి విషయంలో అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్రరూపం దాల్చాయి. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఇరాన్ ఉల్లంఘించిందని ఆరోపించిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్- హర్మూజ్ జలసంధిని తామే స్వాధీనం చేసుకుంటామని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇక్కడ ఇరాన్‌కు ఎలాంటి నియంత్రణ ఉండదని ఘాటు హెచ్చరికలు చేశారు. ఇదే సమయంలో అమెరికా సైన్యం ఇరాన్‌పై మరోసారి భీకర వైమానిక దాడులు నిర్వహించగా, ఇరాన్ కూడా యూఎస్‌పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తూ దాడులకు ప్రతిస్పందిస్తోంది. దీంతో పశ్చిమాసియాలో మరోసారి పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారాయి. ఫాక్స్ న్యూస్‌కు ఇచ్చిన టెలిఫోన్ ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్‌తో జరిగిన చర్చల్లో కాల్పుల విరమణకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలపై ఇప్పటికే ఒప్పందం కుదిరిందన్నారు. అయితే చివరి క్షణంలో ఇరాన్ వెనక్కి తగ్గి కొత్త మార్పులు కోరిందని ఆరోపించారు.

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