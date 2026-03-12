ETV Bharat / international

11రోజుల్లో ఇరాన్ సైన్యాన్ని నాశనం చేశాం- హర్మూజ్​ను వాడుకోవాలి : ట్రంప్

ఇరాన్​ దాడులపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ట్రంప్

Trump On Iran Strikes
US President Donald Trump (AP)
Trump On Iran Strikes : ఇరాన్​పై అమెరికా చేపడుతున్న సైనిక చర్యలను ఆ దేశ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సమర్ధించుకున్నారు. ఈ ఘర్షణ పూర్తి కాలేదని తెలిపారు. గత 11 రోజుల్లో ఇరాన్ రక్షణ వ్యవస్థకు తీవ్ర నష్టం కలిగించామని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు ఉద్రిక్తతల కారణంగా మూసివేసిన హర్మూజ్ జలసంధిని చమురు కంపెనీలు ఉపయోగించుకోవాలని సూచించారు.

ఇరాన్ భారీ మూల్యం చెల్లిస్తోంది : ట్రంప్
చరిత్రలో ఏ దేశం ఎదుర్కోలేని విధంగా తాము ఇరాన్​పై దాడి చేసినట్లు ట్రంప్ చెప్పారు. ఇంకా అది పూర్తికాలేదని, ఇరాన్​ గత 47 సంవత్సరాలుగా ప్రపంచానికి నష్టం కలిగించిందని ఆరోపించారు. ఇప్పుడు దానికి భారీ మూల్యం చెల్లిస్తున్నారని చెప్పారు. అమెరికా సైన్యం ఇరాన్ నౌకాదళ సామర్థ్యాలను తీవ్రంగా దెబ్బతీసిందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఒకే రాత్రిలో ఇరాన్‌కు చెందిన అనేక మైన్ లేయింగ్ నౌకలను ధ్వంసం చేశామని, వారి నౌకాదళం దాదాపు పూర్తిగా నాశనం చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు.

