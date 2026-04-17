ఇరాన్కు నౌకాదళం ఏం మిగల్లేదు- త్వరలోనే విజయం సాధిస్తాం : ట్రంప్
Published : April 17, 2026 at 9:48 AM IST
Trump On Iran War : ఇరాన్ యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్పై త్వరలోనే విజయం సాధించబోతున్నామని తెలిపారు. వియత్నాం, అఫ్గానిస్థాన్ సహా ఇతర దేశాల్లో దశాబ్దాల పాటు అమెరికా బలగాలు యుద్ధభూమిలో ఉండాల్సి వచ్చిందని చెప్పారు. కానీ ఇరాన్లో మాత్రం రెండు నెలలే ఉండి విజయానికి అడుగు దూరంలో ఉన్నామని అన్నారు. లాస్ వెగాస్లో ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ట్రంప్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఇరానీయన్లు గొప్ప పోరాట యోధులైనా వారిపై త్వరలోనే విజయం సాధించబోతున్నామని విశ్వాసం ట్రంప్ వ్యక్తంచేశారు. ఇస్లామాబాద్లో జరిగే చర్చల్లో ఇరాన్తో ఒప్పందం కుదిరితే దానిపై సంతకం చేసేందుకు పాకిస్థాన్ వెళతానని ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఇరాన్తో యుద్ధం కారణంగా గ్యాస్ ధరలు భారీగా పెరుగుతాయని తాను ముందే ఊహించానని తెలిపారు. ఇజ్రాయెల్తో కుదిరిన 10 రోజుల కాల్పుల విరమణ సమయంలో హెజ్బొల్లా బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరిస్తుందని తాను ఆశిస్తున్నట్లు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.