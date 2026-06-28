'వెల్కమ్, బట్ బీ గుడ్'- తన ఫొటోతో కూడిన పాస్పోర్ట్ను ఆవిష్కరించిన ట్రంప్
అమెరికా 250వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ పాస్పోర్ట్ డిజైన్ ఆవిష్కరణ- ఈ ప్రత్యేక పాస్పోర్ట్పై ట్రంప్ చిత్రం, ఆయన సంతకం
Published : June 28, 2026 at 7:04 AM IST
USA passport Trump photo : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఏం చేసినా ఆయన స్టైలే వేరు. తాజాగా అమెరికా ఏర్పడి 250 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంటున్న వేళ ఆయన కొత్త పాస్పోర్ట్ను ఆవిష్కరించారు. అయితే ఆ పాస్పోర్ట్ను ట్రంప్ ఫొటోను పెట్టడం, దాన్ని లిమిటెడ్ ఎడిషన్గా తీసుకావడం ప్రపంచ దేశాల దృష్టిని ఆకర్షించింది. శుక్రవారం తన అధికారిక సోషల్ మీడియా వేదిక 'ట్రూత్ సోషల్'లో ఈ సరికొత్త పాస్పోర్ట్ నమూనా పేజీలను ట్రంప్ స్వయంగా విడుదల చేశారు. ఆ పోస్ట్కు ఆయన తనదైన శైలిలో ఒక ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్ను జోడించారు. "యూఎస్ఏ కొత్త పాస్పోర్ట్, 'వెల్కమ్, బట్ బీ గుడ్' (అమెరికాకు స్వాగతం, కానీ పద్ధతిగా నడుచుకోండి)' అని చెబుతోంది" ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. దేశ సరిహద్దు భద్రత, చట్టాల పట్ల ఆయన అనుసరిస్తున్న కఠినమైన వైఖరిని ప్రతిబింబించేలా ఈ వ్యాఖ్యలు ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.
ట్రంప్ పంచుకున్న ఈ సరికొత్త పాస్పోర్ట్లోని పేజీల రూపకల్పన ఆసక్తికరంగా కనిపించింది. పాస్పోర్ట్ కవర్ పేజీలో అమెరికా స్వాతంత్య్ర ప్రకటన బ్యాక్గ్రౌండ్లో కనిపిస్తుంది. దానిపై వైట్ హౌస్లోని ప్రతిష్టాత్మకమైన 'రెజల్యూట్ డెస్క్' వద్ద అధ్యక్షుడు ట్రంప్ గంభీరంగా కూర్చుని ఉన్న చిత్రం హైలైట్ అయ్యేలా ముద్రించారు. అంతేకాకుండా, ఆ పేజీ కింది భాగంలో ఆయన అధికారిక సంతకాన్ని ఎంబోస్ చేశారు. అలాగే, అమెరికా స్వాతంత్య్ర పోరాట చరిత్రను ప్రతిబింబించేలా జాన్ ట్రంబుల్ గీసిన జగత్ప్రసిద్ధ పెయింటింగ్ ‘ది డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్’ దృశ్యాన్ని ముద్రించారు. వాషింగ్టన్లోని ప్రముఖ 'స్మిత్సోనియన్ నేషనల్ పోర్ట్రెయిట్ గ్యాలరీ' ప్రదర్శనలో ఉన్న ట్రంప్ అధికారిక చిత్రపటం ఆధారంగానే ఈ సరికొత్త డిజైన్ను రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతకుముందు అమెరికా విదేశాంగ శాఖ విడుదల చేసిన ప్రారంభ నమూనాల్లో ట్రంప్ వేరొక గ్రాఫిక్ చిత్రాన్ని వాడారు. కానీ, ఫైనల్ డిజైన్లో ఈ కొత్త మార్పును తీసుకొచ్చారు. ట్రంప్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన కొద్దిసేపటికే, వైట్హౌస్ సైతం తన అధికారిక 'ఎక్స్'లో కూడా ఇదే డిజైన్ను పంచుకుంటూ 'అమెరికా 250వ వార్షికోత్సవ స్మారకార్థం కొత్త యూఎస్ పాస్పోర్ట్' అని అధికారికంగా ప్రకటించింది.
ఈ పాస్పోర్ట్ కావాలంటే!
అమెరికా 250వ వసంతాల ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఈ ప్రత్యేక పాస్పోర్ట్ జారీ ప్రక్రియను ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లోనే తొలిసారిగా ప్రకటించారు. ఇది సాధారణ ప్రజలందరికీ అన్ని చోట్లా లభించే పత్రం కాదు. దీనికి కొన్ని ప్రత్యేక నిబంధనలు ఉన్నాయి. దేశ స్వాతంత్య్ర శతాబ్ద ఉత్సవాల జ్ఞాపకార్థం దీనిని ఒక ప్రత్యేకమైన పరిమిత సంస్కరణగా మాత్రమే ముద్రిస్తున్నారు. దీని ముందు, వెనుక, లోపలి కవర్ పేజీలపై ఎంతో ఆకర్షణీయమైన కస్టమ్ ఆర్ట్వర్క్, త్రీడీ ఎఫెక్ట్స్ తరహాలో అధునాతన చిత్రాలను జోడించారు. అమెరికా ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారి ఒకరు మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ పాస్పోర్ట్ ప్రస్తుతానికి వాషింగ్టన్ పాస్పోర్ట్ ఏజెన్సీలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఎవరైతే ఆ నిర్దిష్ట కాలంలో స్వయంగా వచ్చి తమ పాత పాస్పోర్ట్ల రెన్యూవల్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటారో, వారికి మాత్రమే ఈ సరికొత్త డిజైన్ పాస్పోర్ట్ను అందజేస్తారని వెల్లడించారు. ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకునే వారికి లేదా దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలలోని పాస్పోర్ట్ కేంద్రాల ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకునే సాధారణ పౌరులకు ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న పాత డిజైన్ పాస్పోర్ట్లనే జారీ చేయనున్నారు.
అమెరికా సాధారణ పాస్పోర్ట్ కూడా ఎంతో చారిత్రక ప్రాధాన్యత ఉన్న డిజైన్తో ఉంటుంది. ప్రస్తుత ప్రామాణిక పాస్పోర్ట్ లోపలి మొదటి పేజీపై ప్రసిద్ధ చిత్రకారుడు పెర్సీ మోరన్ గీసిన 'ఫ్రాన్సిస్ స్కాట్ కీ' ఆర్ట్వర్క్ ఉంటుంది. 1812 యుద్ధ సమయంలో బ్రిటీష్ సైన్యం ఫోర్ట్ మెక్హెన్రీపై రాత్రంతా బాంబుల వర్షం కురిపించిన తర్వాత, మరుసటి రోజు ఉదయం అక్కడ అమెరికా జెండా రెపరెపలాడుతూ కనిపించిన చారిత్రక దృశ్యం ఇందులో ఉంటుంది. ఈ స్ఫూర్తిదాయక ఘటనే ఫ్రాన్సిస్ స్కాట్ కీని అమెరికా జాతీయ గీతం రాయడానికి సంకల్పించింది. ఈ పేజీపై జాతీయ గీతంలోని కొన్ని ముఖ్యమైన పంక్తులు కూడా రాసి ఉంటుంది.