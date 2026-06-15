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లెబనాన్​ నుంచి వెనక్కు తగ్గం- ఆక్రమించిన ప్రాంతాలను కూడా వదలం: ఇజ్రాయెల్​

అమెరికా-ఇరాన్ తాత్కాలిక ఒప్పందం తేలేవరకు ఇంతే- లెబనాన్​ నుంచి వెనక్కు తగ్గేదే లేదు- ఇజ్రాయెల్ రక్షణ మంత్రి వెల్లడి

Israel Attacks on Lebanon
Israel Attacks on Lebanon (Associate Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 15, 2026 at 1:04 PM IST

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Israel Vs Lebanon Updates : అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందానికి లైన్ క్లియర్ అయిన వేళ, సోమవారం ఇజ్రాయెల్ రక్షణ మంత్రి ఒక అనూహ్యమైన ప్రకటన చేశారు. యూఎస్​-ఇరాన్ తాత్కాలిక ఒప్పందం తేలేవరకు లెబనాన్​ నుంచి వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తే లేదని తేల్చిచెప్పారు. అంతేకాదు ఇప్పటి వరకు ఆక్రమించిన భూభాగాలను కూడా వదిలిపెట్టమని స్పష్టం చేశారు.

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ISRAEL WILL NOT LEAVE LEBANON
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