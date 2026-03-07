ETV Bharat / international

మరింత మంది ఇరాన్ అధికారులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటాం- ట్రంప్ వార్నింగ్

ఇరాన్‌కు మరోసారి హెచ్చరిక చేసిన ట్రంప్‌- ఇరాన్‌పై భీకర దాడులు చేస్తామంటూ ట్రూత్ సోషల్‌లో​ పోస్ట్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 7, 2026 at 6:18 PM IST

TRUMP WARNS IRAN OFFICIALS : యుద్ధంలో మరింత మంది ఇరాన్ అధికారులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇవాళ (శనివారం) ఇరాన్‌పై భీకర దాడులు చేస్తామని ఆయన వెల్లడించారు. ఈమేరకు ఆయన ట్రూత్ సోషల్‌లో శనివారం ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. ఇరాన్‌ చెడు ప్రవర్తన కారణంగా మరింత మంది అధికారులను కడతేర్చేలా దాడులను తీవ్రతరం చేసే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నామని అమెరికా ప్రెసిడెంట్ తెలిపారు.

దీంతో ఇప్పటిదాకా మినహాయించిన ఇరాన్ ఏరియాలను కూడా ఇప్పుడు టార్గెట్‌లోకి తీసుకోవాల్సి వస్తోందన్నారు. తాజాగా శనివారం ఉదయం పొరుగు దేశాలకు క్షమాపణలు చెబుతూ ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ కీలక ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఆ వెంటనే ఇరాన్‌పై దాడుల తీవ్రతను పెంచుతామనే సంకేతాలను ఇచ్చేలా ట్రంప్ పోస్ట్ పెట్టడం గమనార్హం.

