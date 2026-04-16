'అమెరికా నౌకలను హర్మూజ్‌లోనే ముంచేస్తాం'- ఇరాన్ వార్నింగ్

Iran Warns US Over Hormuz
Esmail Baghaei , Spokesperson Iran Foreign Office (@IRIMFA_SPOX)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 16, 2026 at 10:38 AM IST

Iran Warns US Over Hormuz : ఒకవేళ హర్మూజ్ జలసంధికి పహారా ఇవ్వాలని అమెరికా డిసైడ్ అయితే, ఆ దేశపు నౌకలను హర్మూజ్‌లోనే ముంచేస్తామని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ముజ్తబా ఖమేనీ సైనిక సలహాదారు మొహ్సిన్ రజాయీ హెచ్చరించారు. హర్మూజ్‌‌ మార్గంలో పోలీస్‌గా మారాలని ట్రంప్ భావిస్తున్నారని, అమెరికా ప్రెసిడెంట్ చేయాల్సిన పని ఇదేనా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. అమెరికా లాంటి శక్తివంతమైన సైన్యం చేసే పని ఇదేనా అని మొహ్సిన్ రజాయీ పేర్కొన్నారు. అమెరికా నౌకలు హర్మూజ్‌‌‌లోకి ప్రవేశించగానే వాటిని తమ మిస్సైళ్లు ముంచేస్తాయన్నారు. దీంతోపాటు గల్ఫ్‌లో అమెరికా సైన్యం తీవ్ర ముప్పును ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని ఆయన చెప్పారు. కచ్చితంగా అమెరికా నౌకలను ధ్వంసం చేసే శక్తిసామర్థ్యాలు ఇరాన్ మిస్సైళ్లకు ఉన్నాయని తేల్చి చెప్పారు.

