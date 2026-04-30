అణ్వస్త్ర కార్యక్రమాన్ని జాతీయ సంపదలా కాపాడుకుంటాం: ఇరాన్
కొత్త మేనేజ్మెంట్ హర్మూజ్ జలసంధి మార్గంలో శాంతిని స్థాపిస్తుందని ఇరాన్ వెల్లడి
Published : April 30, 2026 at 6:11 PM IST
Iran on Nuclear Program : అణ్వస్త్ర కార్యక్రమం, మిస్సైల్ సామర్థ్యాలను జాతీయ సంపదలా కాపాడుకుంటామని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ముజ్తబా ఖమేనీ ప్రకటించారు. కొత్త మేనేజ్మెంట్ హర్మూజ్ జలసంధి మార్గంలో శాంతిని స్థాపిస్తుందని ఆయన వెల్లడించారు. గల్ఫ్ ప్రాంతాన్ని రక్షించడంతో పాటు హర్మూజ్ మార్గంపై శత్రువు చేస్తున్న దురాగతాలను ఇరాన్ నిర్మూలిస్తుందని ముజ్తబా తెలిపారు. పర్షియన్ గల్ఫ్, ఒమన్ గల్ఫ్ జలాలకు ఇరువైపులా ఉన్న దేశాలకు, ఇరాన్కు ఒకే గమ్యం ఉందని ఆయన చెప్పారు. వేల కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి దురాశతో వచ్చి, దురుద్దేశంతో ప్రవర్తించే విదేశీయులకు సముద్ర జలాల అడుగున తప్ప మరెక్కడా స్థానం లేదని ముజ్తబా ఖమేనీ స్పష్టంచేశారు. దేవుడి సహాయం, శక్తితో అమెరికా రహితంగా పర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రాంతానికి ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుందని, ఇది అక్కడి ప్రజల పురోగతి, సౌకర్యం, శ్రేయస్సుకు దోహదపడుతుందన్నారు. ఈమేరకు ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ముజ్తబా రాసిన లేఖలోని వివరాలతో ఇరాన్ ప్రభుత్వ టీవీ ఛానల్లో ఓ కథనాన్ని ప్రసారం చేశారు.
గల్ఫ్లో, హర్మూజ్లో కొత్త అధ్యాయం
"దేశం లోపల, వెలుపల ఉన్న 9 కోట్ల మంది ఇరానీయులు నానోటెక్నాలజీ, బయోటెక్నాలజీ నుంచి అణు, క్షిపణి సామర్థ్యాల వరకు ఇరాన్ గుర్తింపు ఆధారిత, ఆధ్యాత్మిక, మానవ, శాస్త్రీయ, పారిశ్రామిక, సాంకేతిక సామర్థ్యాలన్నింటినీ జాతీయ ఆస్తులుగా భావిస్తారు. ఇరానియన్లు దేశ జలాలను, భూమిని, గగనతలాన్ని ఎలాగైతే కాపాడుకుంటారో, అలాగే వీటిని కూడా కాపాడుకుంటారు. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లతో జరిగిన యుద్ధం వల్ల గల్ఫ్ ప్రాంతంతో పాటు హర్మూజ్ జలసంధి మార్గంలో కొత్త అధ్యాయం మొదలైంది" అని ముజ్తబా ఖమేనీ తెలిపారు.