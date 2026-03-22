ట్రంప్ నుంచి గ్రీన్లాండ్ను కాపాడుతాం- ఈయూ పిలవగానే వెళ్లడానికి మేం రెడీ : ఇరాన్
ఈయూ పిలిస్తే, గ్రీన్లాండ్ను కాపాడేందుకు వెళ్తాం- గ్రీన్లాండ్ను కాపాడుకోలేని పరిస్థితి వస్తే, మమ్మల్ని పిలవండి- డియాగో గార్షియాపై మిస్సైల్ ఎటాక్తో మాకు సంబంధం లేదు- ఇరాన్ సైన్యం కీలక ప్రకటన
Published : March 22, 2026 at 1:49 PM IST
Iran Ready To Protect Greenland : అమెరికాతో యుద్ధం వేళ డెన్మార్క్లోని గ్రీన్లాండ్ ద్వీపంపై ఇరాన్ సంచలన ప్రకటన చేసింది. అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ నుంచి గ్రీన్లాండ్ను రక్షించేందుకు తాము సిద్ధమని ఇరాన్ వెల్లడించింది. ఒకవేళ యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) పిలిస్తే, వెంటనే గ్రీన్లాండ్ను రక్షించడానికి వెళ్తామని తెలిపింది. తాజాగా ఇరాన్ సైన్యం అధికార ప్రతినిధి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
గ్రీన్లాండ్ను కాపాడేందుకు మేం వస్తాం : ఇరాన్
"గ్రీన్లాండ్ ద్వీపాన్ని అమెరికాకు ఇచ్చేయాలని తొలుత ఈయూను ట్రంప్ బెదిరించారు. అనంతరం అదే ఈయూతో ట్రంప్ ప్రాధేయపడ్డారు. ఇరాన్పై యుద్ధంలో అమెరికాకు ఈయూ సైనిక సాయం చేయకుంటే, గ్రీన్లాండ్ను లాక్కుంటామని ఇప్పుడు మళ్లీ ట్రంప్ బెదిరిస్తున్నారు. ఒకవేళ గ్రీన్లాండ్ను కాపాడుకోలేని పరిస్థితిలో ఈయూ ఉంటే, ఇరాన్ను పిలవండి. గ్రీన్లాండ్ను కాపాడేందుకు మాదేశం వస్తుంది" అని ఇరాన్ సైన్యం అధికార ప్రతినిధి వెల్లడించారు.
డియాగో గార్షియాపై మిస్సైల్ ఎటాక్ : తమకు సంబంధం లేదన్న ఇరాన్
హిందూ మహాసముద్రంలోని డియాగో గార్షియా ద్వీపంలో ఉన్న బ్రిటన్ సైనిక స్థావరంపై జరిగిన మిస్సైల్ దాడిలో తమ పాత్ర లేదని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది. ఇరాన్కు చెందిన ఓ సీనియర్ అధికారి ఈ విషయాన్ని చెప్పారంటూ అల్ జజీరా ఆదివారం రోజు ఒక కథనాన్ని ప్రసారం చేసింది.
రెండు ఐసీబీఎం మిస్సైళ్లతో దాడి : వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ కథనం
వ్యూహాత్మకమైన డియాగో గార్షియా ద్వీపంలో ఉన్న సైనిక స్థావరాన్ని అమెరికా, యూకే సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నాయి. హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతంలోని అమెరికా సైనిక ఆపరేషన్లకు ఇది కీలకమైంది. ఈ ద్వీపంలోని చాగోస్ ఆర్కిపెలాగో అనే పగడపు దిబ్బలో ఉన్న సైనిక స్థావరంపై రెండు ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ బాలిస్టిక్ మిస్సైళ్ల(ఐసీబీఎం)తో ఇరాన్ దాడి చేసిందంటూ అమెరికా మీడియా సంస్థ వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ కథనాన్ని ప్రచురించింది. వీటిలో ఒక మిస్సైల్ గాల్లోనే ఫెయిల్ కాగా, మరొకదాన్ని గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ కూల్చేసిందని పేర్కొంది. అయితే ఏ తేదీన ఈ దాడి జరిగిందనే సమాచారాన్ని ఈ కథనంలో ప్రస్తావించలేదు.
ఇరాన్ మిస్సైళ్ల రేంజ్ 2వేల కిలోమీటర్లే
ఇరాన్కు దాదాపు 4వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో డియాగో గార్షియా ద్వీపం ఉంది. అంత దూరంలోని లక్ష్యాలను ఛేదించగలిగే మిస్సైళ్లు తమ దగ్గర లేవని ఇరాన్ మొదటినుంచీ చెబుతోంది. 2వేల కిలోమీటర్లకు మించిన రేంజ్ కలిగిన క్షిపణులు తమ దగ్గర లేవని గత నెలలో ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చి తెలిపారు.
ఇరాన్ ఈ ప్రపంచానికే పెనుముప్పు : ఇజ్రాయెల్
డియాగో గార్షియాపై వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ కథనాన్ని హైలైట్ చేస్తూ ఇజ్రాయెల్ ఆర్మీ (ఐడీఎఫ్) ఒక ట్వీట్ చేసింది. ఇరాన్ దగ్గర 4వేల కిలోమీటర్ల రేంజ్ కలిగిన మిస్సైళ్లు ఉండటం అనేది ఐరోపా, ఆసియా, ఆఫ్రికాలోని డజన్ల కొద్దీ దేశాలకు పెనుముప్పు అని ఐడీఎఫ్ తెలిపింది. లాంగ్ రేంజ్ మిస్సైళ్లను తయారుచేయడంపై ఇరాన్కు ఆసక్తి ఉందనేది దీనితో తేటతెల్లం అవుతోందని ఆరోపించింది. యావత్ ప్రపంచానికే ముప్పులా ఇరాన్ తయారైందని ఐడీఎఫ్ మండిపడింది. ఇప్పుడు ఇరాన్ మిస్సైళ్లు లండన్, ప్యారిస్, బెర్లిన్ వంటి నగరాలకు చేరుకోగలవని పేర్కొంది.
వరుసగా నాలుగోవారం ఇరాన్లో ఇంటర్నెట్ బ్లాకౌట్
ఇరాన్లో ఇంటర్నెట్ సేవల నిలిపివేత వరుసగా నాలుగోవారం కూడా కొనసాగుతోంది. దాదాపు గత 500 గంటలుగా ఆ దేశంలోని ప్రజలకు ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ లేదు. అమెరికా- ఇజ్రాయెల్తో యుద్ధం నేపథ్యంలో ఇంటర్నెట్ సేవలను ఇరాన్ ప్రభుత్వం నిలిపివేసింది. దీనివల్ల ఇరాన్ ప్రజలు కనీసం పరస్పర కమ్యూనికేషన్ చేసుకోలేకపోతున్నారనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఈ అంశం అక్కడి జన జీవితాలపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపిస్తుందని పరిశీలకులు అంటున్నారు.
దేశ ప్రజలు ఇంటర్నెట్ను పొందే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను కూడా ఇరాన్ నిలిపివేసిందని సైబర్ మానిటరింగ్ సంస్థ నెట్బ్లాక్స్ తెలిపింది. శాటిలైట్ కనెక్షన్లు, వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ల(వీపీఎన్)తోనూ ఇరానీయులు ఇంటర్నెట్ను పొందలేకపోతున్నారని పేర్కొంది. ప్రస్తుత యుద్ధ పరిస్థితుల్లో ఇరానీయులు కుటుంబీకులు, బంధువుల యోగక్షేమాలను తెలుసుకునే ఏకైక మార్గం కూడా మూసుకుపోయిందని నెట్బ్లాక్స్ వెల్లడించింది. ప్రజా భద్రత, సమన్వయం, భావోద్వేగ మద్దతుకు ఇంటర్నెట్ కమ్యూనికేషన్ అనేది కీలకమని తెలిపింది. ఇంటర్నెట్ సర్వీసులు లేక ఇక్కట్లు పడుతున్నామని ఇరానీయులు చెప్పారంటూ అల్ జజీరాలో కథనాలు ప్రసారమయ్యాయి. పశ్చిమాసియా యుద్ధం తీవ్రరూపు దాలుస్తున్న ప్రస్తుత తరుణంలో, ఇంటర్నెట్ సేవల పునరుద్ధరణపై ఇరాన్ ఇప్పటిదాకా ఎలాంటి ప్రకటనా విడుదల చేయలేదు.
