మా ఇంధన సదుపాయాలపై దాడులు చేస్తే ఊరుకోం : అమెరికా - ఇజ్రాయెల్కు ఇరాన్ వార్నింగ్
అమెరికా- ఇజ్రాయెల్కు ఇరాన్ సైన్యం హెచ్చరిక- తమ ఓడరేవులపై దాడి చేస్తే పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని వెల్లడి
Published : March 13, 2026 at 11:46 AM IST
Iran Army Warn US Israel : తమ దేశ ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలు, ఓడరేవులపై అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేస్తే తీవ్ర పర్యవసానాలు ఉంటాయని ఇరాన్ సైన్యం ప్రధాన కార్యాలయం ఖతం అల్ అంబియా హెచ్చరించింది. ఆ విధమైన దాడులు ఏమాత్రం జరిగినా, పశ్చిమాసియాలోని ఇజ్రాయెల్, అమెరికా, వాటి మిత్రదేశాల చమురు, గ్యాస్ మౌలిక సదుపాయాలకు నిప్పు పెట్టి, ధ్వంసం చేస్తామని వెల్లడించింది. ఈ వివరాలను ఇరాన్ సైన్యం అధికార ప్రతినిధి మీడియాకు తెలిపారు. శత్రుదేశాలకు పశ్చాత్తాపాన్ని మిగిల్చే రీతిలో ఇరాన్ సైనికులు ప్రభావవంతమైన ప్రతిఘటనను కొనసాగించాలని ప్రజానీకం కోరుకుంటున్నారని ఆయన చెప్పారు. దీంతోపాటు హర్మూజ్ జలసంధి మూసివేత ద్వారా ఒత్తిడిని పెంచే వ్యూహం అమలును తప్పకుండా కొనసాగిస్తామన్నారు.