ఓవైపు క్యూబాకు విముక్తి అంటున్న ట్రంప్- మరోవైపు మిలిటరీ మోహరింపులు- వాట్స్ నెక్ట్స్?
క్యూబాకు ట్రంప్ పరోక్ష బెదిరింపులు- క్యూబాకు స్వేచ్ఛను ప్రసాదిస్తామంటూ వెల్లడి- మరోవైపు కరేబియన్ సముద్రంలోకి అమెరికా విమానవాహక నౌక యూఎస్ఎస్ నిమిట్జ్
Published : May 21, 2026 at 9:38 AM IST
Trump On Cuba : వెనెజువెలాలో నికోలస్ మదురో పాలనను అంతంచేసిన అమెరికా తదుపరి టార్గెట్లో పొరుగుదేశం క్యూబానే ఉన్నట్టు కనిపిస్తోంది. 'క్యూబాకు విముక్తిని కల్పిస్తున్నాం' అంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన తాజా ప్రకటన అదే దిశగా సంకేతాలను ఇస్తోంది. క్యూబా మాజీ అధ్యక్షుడు 94 ఏళ్ల రౌల్ క్యాస్ట్రోపై నేరారోపణల నమోదుకు అమెరికాలోని మియామిలో ఉన్న ఒక ఫెడరల్ గ్రాండ్ జ్యూరీ 2026 ఏప్రిల్ 23 నాడే ఆమోదం తెలిపింది. ఈ చారిత్రక నేరారోపణ వివరాలను అమెరికా న్యాయశాఖ 2026 మే 20న (బుధవారం) అధికారికంగా బహిరంగపర్చిన వెంటనే, క్యూబాకు విముక్తిని కల్పిస్తున్నామని ట్రంప్ ప్రకటించారు. మరోవైపు అమెరికా విమాన వాహక నౌక యూఎస్ఎస్ నిమిట్జ్, దాని స్ట్రైక్ గ్రూప్ కరీబియన్ సముద్రంలోకి ప్రవేశించింది. ఈవిషయాన్ని అమెరికా సౌతెర్న్ కమాండ్ (సౌత్ కామ్) బుధవారమే ప్రకటించింది. 90 యుద్ధ విమానాలు, సైనిక హెలికాప్టర్లతో పాటు 5వేల మందికిపైగా ఆర్మీ సిబ్బందితో కూడిన యూఎస్ఎస్ నిమిట్జ్ మోహరింపుతో అమెరికా - క్యూబా మధ్య ఉద్రిక్తతలు తారస్థాయికి చేరాయి. దీంతో మళ్లీ నికోలస్ మదురో అరెస్టు తరహా పరిణామాలను క్యూబాలోనూ చూడాల్సి రావచ్చనే చర్చ సర్వత్రా మొదలైంది.