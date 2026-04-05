ఇరాన్ నుంచి ఎఫ్ 15 పైలట్‌ను కాపాడాం- ఒక్క అమెరికా సైనికుడినీ యుద్ధభూమిలో విడవం: ట్రంప్

ఎఫ్-15 పైలట్‌‌కు గాయాలయ్యాయి, కానీ సేఫ్‌- అమెరికా ఆర్మీ రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ అద్భుతం- శత్రు భూభాగంలో రెండుసార్లు రెస్క్యూ ఆపరేషన్లు ఇదే తొలిసారి- ఇరాన్ గగనతలంపై అమెరికా ఆధిపత్యం రుజువైంది- ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు

F 15
F 15 (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 5, 2026 at 10:41 AM IST

US F 15 Pilot Rescue : ఇరాన్ కూల్చేసిన ఎఫ్-15ఈ స్ట్రైక్ ఈగల్ యుద్ధ విమాన పైలట్‌ను కాపాడామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇందుకోసం ఆదివారం తెల్లవారుజామున (ఏప్రిల్ 5న) అమెరికా సైన్యం అత్యంత సాహసోపేతమైన, అద్భుతమైన సెర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ను నిర్వహించిందని ఆయన వెల్లడించారు. అమెరికాకు చెందిన ఒక్క సైనిక యోధుడినీ యుద్ధ భూమిలోనే వదిలేసి వచ్చేది లేదని స్పష్టం చేశారు. ఈమేరకు ఆదివారం ట్రూత్ సోష‌ల్‌లో ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. శుక్రవారం రోజు(ఏప్రిల్ 3న) ఇరాన్‌లోని ఓ దట్టమైన పర్వత ప్రాంతంలో చిక్కుకున్న ఆ పైలట్‌కు గాయాలయ్యాయని, కానీ సురక్షితంగానే ఉన్నాడని ఆయన తెలిపారు. ఈ యుద్ధంలో భాగంగా ఇరాన్ గడ్డపై అమెరికా నిర్వహించిన రెండో రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ ఇదేనని ట్రంప్ చెప్పారు. దీనికి ఎలాంటి ఆటంకం కలగకూడదనే ఉద్దేశంతోనే, ఆ వివరాలను తాము ముందుగా ప్రకటించలేదన్నారు.

24 గంటలూ ఆ పైలట్‌ను ట్రాక్ చేశాం
రెండు వేర్వేరు సార్లు శత్రుదేశ భూభాగం లోపలికి చొచ్చుకెళ్లి ఇద్దరు అమెరికా పైలట్లను కాపాడటం సైనిక చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. తన ఆదేశం మేరకు ఎఫ్-15 పైలట్‌ను కాపాడే రెండో రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌లో అత్యంత ప్రమాదకర ఆయుధాలతో కూడిన డజన్ల కొద్దీ యుద్ధ విమానాలు పాల్గొన్నాయని ఆయన తెలిపారు. శుక్రవారం (ఏప్రిల్ 3) నుంచి ఆదివారం (ఏప్రిల్ 5న) వరకు గంటలు గడిచే కొద్దీ ఇరాన్ దళాలు అమెరికా పైలట్‌కు చేరువగా కదిలాయని, ఇక ఇదే సమయంలో 24 గంటల పాటు పైలట్ లొకేషన్‌ను అమెరికా ఆర్మీ ఎప్పటికప్పుడు ట్రాక్ చేసిందన్నారు. రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ను తమ ఆర్మీ చాలా చాకచక్యంగా ప్లాన్ చేసి, పైలట్‌ను కాపాడిందని అమెరికా ప్రెసిడెంట్ కొనియాడారు.

ఇరాన్ గగనతలంపై అమెరికా ఆధిపత్యం రుజువైంది
"కొన్ని రోజుల వ్యవధిలోనే ఇరాన్ గడ్డపై అమెరికా వాయుసేన రెండు రెస్క్యూ ఆపరేషన్లను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. అది కూడా ఒక్క సైనికుడి ప్రాణాలకూ ముప్పు కలగకుండా, కనీసం గాయాలు కాకుండానే. దీంతో ఇరాన్ గగనతలంపై అమెరికా వాయుసేన ఆధిపత్యాన్ని సాధించిందని రుజువైంది. ఈ ఆపరేషన్లను చూసి యావత్ అమెరికన్లు, రిపబ్లికన్లు, డెమొక్రాట్లు, ప్రతీ ఒక్కరు గర్వించాలి. అందరూ ఏకం కావాలి. ప్రపంచ చరిత్రలోనే అత్యంత ఆధునిక, ప్రమాదకర, ప్రొఫెషనల్, అత్యుత్తమ సైన్యం అమెరికాకు ఉంది. ఆ దేవుడు అమెరికాను, అమెరికా సేనలను ఆశీర్వదించాలి. అందరికీ హ్యాపీ ఈస్టర్" అని తన సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ రాసుకొచ్చారు.

ఏప్రిల్ 4న ఆపరేషన్ : బ్లాక్ హాక్ హెలికాప్టర్లపైనా ఎటాక్
ఎఫ్-15 ఫైటర్ జెట్ పైలట్‌ జాడను వెతుకుతూ ఏప్రిల్ 4న వెళ్లిన రెండు అమెరికా బ్లాక్ హాక్ హెలికాప్టర్లపైనా ఇరాన్‌లోని బఖ్తియారీ తెగ గిరిజన సాయుధులు కాల్పులు జరిపారు. దీంతో ఆ హెలికాప్టర్లు ఇరాన్ గగనతలం నుంచి బయటికి వెళ్లిపోయినట్లు కథనాలు వచ్చాయి. ఈ దాడిలో హెలికాప్టర్లలోని పలువురు సిబ్బందికి గాయాలైనట్లు తెలిసింది. ఈనేపథ్యంలో ట్రంప్ ఆదేశం మేరకు, ఆదివారం (ఏప్రిల్ 5న) తెల్లవారుజామున డజన్ల కొద్దీ యుద్ధ విమానాలు, అధునాతన ఆయుధాలతో ఎఫ్-15 పైలట్ కోసం భారీ రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ను నిర్వహించడం గమనార్హం. అంతకుముందు, ఏప్రిల్ 3న హర్మూజ్ జలసంధి సమీపంలో అమెరికాకు చెందిన ఏ-10 థండర్ బోల్ట్ 2 యుద్ధ విమానంపై ఇరాన్ దాడి చేసింది. ఆ వెంటనే అమెరికా ఆర్మీ అక్కడికి రెస్క్యూ హెలికాప్టర్‌ను పంపి, ఆ విమానం నుంచి పారచూట్‌తో బయటపడిన పైలట్‌ను కాపాడింది.

ఎఫ్-15 పైలట్‌పై ఇరాన్ నజరానా
ఇక ఏప్రిల్ 4న అమెరికాకు చెందిన రెండు బ్లాక్ హాక్ హెలికాప్టర్లపై దాడి చేసిన బఖ్తియారీ తెగ గిరిజన సాయుధులను ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్‌జీసీ) అభినందించింది. ఇరాన్ సరిహద్దులకు సహజ పరిరక్షకులుగా బఖ్తియారీ తెగ గిరిజనులు వ్యవహరిస్తున్నారని కొనియాడింది. బఖ్తియారీ తెగ గిరిజనులు రైఫిల్స్ పట్టుకొని ఇరాన్‌లోని అడవులు, పర్వతాల్లో అమెరికా ఎఫ్-15 పైలట్ కోసం గాలిస్తున్న వీడియో ఒకటి ఏప్రిల్ 3న సోషల్ మీడియాలో విడుదలైంది. ఈ సాయుధుల్లో ఒక వ్యక్తి మాట్లాడుతూ, దేవుడు తలచుకుంటే, ఆ పైలట్ దొరుకుతాడని చెప్పాడు. అమెరికా పైలట్‌ను పట్టుకొని అప్పగించే వారికి భారీ నజరానా ఇస్తామని ఇరాన్ ప్రభుత్వం కూడా ప్రకటించినట్లు తెలిసింది. ఈనేపథ్యంలో తాజాగా ఆదివారం తెల్లవారుజామున ఎఫ్-15 పైలట్‌ను అమెరికా కాపాడటం గమనార్హం.

