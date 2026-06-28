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"మనం అపరిచితులం కాదు, పాత స్నేహితులం": సీషెల్స్ పార్లమెంట్‌లో ప్రధాని మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు

సీషెల్స్ అసెంబ్లీని ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన తొలి భారత ప్రధానిగా మోదీ రికార్డు- 'గార్డియన్ ఆఫ్ ది బ్లూ హొరైజన్' పురస్కారాన్ని వినమ్రంగా స్వీకరిస్తున్నానని వెల్లడి

PM Modi
PM Modi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 28, 2026 at 5:32 PM IST

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Modi In Seychelles Parliament : భారత్, సీషెల్స్ ప్రజలు​ అపరిచితులు కాదని, పాత స్నేహితులు అని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. భారత్​, సీషెల్స్​ మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాల్లో ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయిని నమోదు చేస్తూ, ప్రధాని మోదీ ఆదివారం ఆ దేశ పార్లమెంట్​ను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. ఈ గౌరవాన్ని అందుకున్న తొలి భారతీయ ప్రధానిగా రికార్డు సృష్టించారు. ఇది ప్రధాని మోదీ ప్రసంగించిన 20వ అంతర్జాతీయ పార్లమెంట్​ కావడం విశేషం.

"ఈ జాతీయ అసెంబ్లీని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్న మొదటి భారత ప్రధానిగా మీ ముందు నిలబడడం నాకు దక్కిన ప్రత్యేక గౌరవం. నా వెంట 140 కోట్ల మంది భారత ప్రజల హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలను తీసుకువచ్చాను. నేను ప్రధానిగా హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతంలో (2015లో) సందర్శించిన మొదటి దేశం సీషెల్స్. హిందూ మహాసముద్రంలో భారతదేశ దార్శనికతలో సీషెల్స్​కు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉందని నేను నమ్మడం వల్ల ఇక్కడి వచ్చాను. ఒక దశాబ్దం తర్వాత నేను మళ్లీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు, ఆ నమ్మకం మరింత బలంగా మారింది.​ మీ 50వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో నేను భాగం కావడం నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది" అని పేర్కొన్నారు.

ఏదీ మనకు అడ్డంకి కాదు!
హిందూ మహాసముద్రం ఇరుదేశాల మధ్య అడ్డంకి కాదని, అది మన రెండు దేశాలను పాత స్నేహితులుగా కలిపే ఒక వారధి అని మోదీ నొక్కి చెప్పారు.

"హిందూ మహాసముద్రం భారతదేశాన్ని, సీషెల్స్​ను వేరు చేయదు. అది మనలను అనుసంధానిస్తుంది. అందుకే మనం అపరిచితులుగా కాదు, పాత స్నేహితులుగా కలుసుకుంటున్నాం."
- ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ

ఈనాటి బంధం ఏనాటిదో!
ఇరుదేశాల మధ్య ఉ న్న బంధం అధికారిక దౌత్య సంబంధాల కంటే ముందే 1770 ఆగస్టులోనే ప్రారంభమైందని ప్రధాని మోదీ గుర్తు చేశారు. "మన స్నేహం కేవలం 50 ఏళ్ల క్రితం ప్రారంభం కాలేదని గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం. అది 1770 ఆగస్టులోనే ప్రారంభమైంది. సెయింట్​ అన్నే ద్వీపంలో ఓడ నుంచి దిగిన వారిలో ఐదుగురు భారతీయులు ఉన్నారు. ఆ ప్రయాణం మరికొందరు అనుసరించడానికి మార్గం సుగమం చేసింది. శతాబ్దాలుగా వ్యక్తిగత కథలు కలిసి ఒక ఉమ్మడి వారసత్వంగా మారింది" అని మోదీ అన్నారు.

మోదీ పార్లమెంటరీ ప్రసంగాలు
భారత ప్రధానిగా మోదీ 2014లో బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆ ఏడాది ఆయన భూటాన్​, నేపాల్​, ఆస్ట్రేలియా, ఫిజీ పార్లమెంట్​లను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. 2015లో ఆయన మారిషస్​, శ్రీలంక, మంగోలియా, యునైటెడ్​ కింగ్​డమ్​, అఫ్గానిస్థాన్​ పార్లమెంట్​లో మాట్లాడారు. 2016లో అమెరికా కాంగ్రెస్​ను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ 2023లో అక్కడ రెండోసారి మాట్లాడారు. దీనితో అమెరికా కాంగ్రెస్ సంయుక్త సమావేశాన్ని రెండు సార్లు ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన మొదటి భారత ప్రధానిగా మోదీ నిలిచారు. అలాగే మోదీ 2018లో ఉగాండా, 2019లో మాల్దీవులు, 2024లో గయానా పార్లమెంట్​లో ప్రసంగించారు. ఇక 2025లో ఆయన ఘనా, ట్రినిడాడ్​ అండ్ టొబాగో, నమీబియా, ఇథియోపియా పార్లమెంటులో మాట్లాడారు. ఇది ఆఫ్రికా, గ్లోబల్​ సౌత్​ దేశాలతో భారత్​కు పెరుగుతున్న భాగస్వామ్యాన్ని స్పష్టం చేస్తోంది. ఇక ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ప్రధాని మోదీ జెరూసలేం పర్యటన సందర్భంగా ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్​ అయిన క్నెస్సెట్​ (Knesset)ను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు.

సీషెల్స్​ అధ్యక్షుడు హెర్మినీ ఆహ్వానం మేరకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జూన్ 27 నుంచి జూన్ 29 వరకు ఆ దేశానికి మూడు రోజుల అధికారిక పర్యటనకు వెళ్లారు. 1976లో యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ నుంచి ఆ దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి 50 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా జరగనున్న సీషెల్స్ గోల్డెన్ జూబ్లీ జాతీయ దినోత్సవ వేడుకలకు ప్రధానమంత్రి మోదీ గౌరవ అతిథిగా హాజరుకానున్నారు.

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