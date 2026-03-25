యుద్ధంలో మేం గెలిచాం- సైనికపరంగా వాళ్లు చచ్చారు : డొనాల్డ్ ట్రంప్
ఇరాన్ యుద్ధంపై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు- ఈ యుద్ధంలో తామే గెలిచామని పునరుద్ఘాటించిన ట్రంప్- ఇరాన్ను సైనికపరంగా అంతమొందిచామంటూ వ్యాఖ్య
Published : March 25, 2026 at 7:07 AM IST
Trump Says On Iran War : ఇరాన్తో చేస్తున్న యుద్ధంలో అమెరికా గెలిచిందని అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. అయితే ఈ యుద్ధంలో ఇరాన్ నౌకాదళం , వైమానిక దళం పూర్తిగా నాశనమయ్యాయని పేర్కొన్నారు. యుద్ధంలో ఇరాన్ పూర్తిగా ఓడిపోయిందని, సైనికంగాను వాళ్లు చచ్చిపోయినట్లేనని వ్యాఖ్యానించారు. హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ కార్యదర్శి ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమంలో ట్రంప్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"ఇరాన్తో ప్రస్తుతం చర్చలు జరుపుతున్నాం. వారితో ఓ ఒప్పందానికి రావాలని కోరుకుంటున్నారు. యుద్ధంలో ఇప్పటికే వారి నౌకాదళం, వైమానిక దళాలు నాశనమయ్యాయి. దాంతో పాటు వారి కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలు కూడా కుప్పకూలాయి. దాదాపుగా వారి వద్ద ఉన్న ప్రతీదీ పోయింది. టెహ్రాన్తో పాటు వారి దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలపై అమెరికా విమానాలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి' అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ చెప్పారు.
#WATCH | On how hopeful he is that the peace negotiations with Iran will work out, US President Donald Trump says, " ... i think we are going to end it. i cannot tell you for sure. we have won this... we literally have planes flying over tehran and other parts of their country.… pic.twitter.com/45KZi7CX4N— ANI (@ANI) March 24, 2026