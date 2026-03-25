యుద్ధంలో మేం గెలిచాం- సైనికపరంగా వాళ్లు చచ్చారు : డొనాల్డ్ ట్రంప్

ఇరాన్​ యుద్ధంపై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు- ఈ యుద్ధంలో తామే గెలిచామని పునరుద్ఘాటించిన​ ట్రంప్​- ఇరాన్​ను సైనికపరంగా అంతమొందిచామంటూ వ్యాఖ్య

US President Donald Trump (Associated Press)
Published : March 25, 2026 at 7:07 AM IST

Trump Says On Iran War : ఇరాన్​తో చేస్తున్న యుద్ధంలో అమెరికా గెలిచిందని అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. అయితే ఈ యుద్ధంలో ఇరాన్ నౌకాదళం , వైమానిక దళం పూర్తిగా నాశనమయ్యాయని పేర్కొన్నారు. యుద్ధంలో ఇరాన్​ పూర్తిగా ఓడిపోయిందని, సైనికంగాను వాళ్లు చచ్చిపోయినట్లేనని వ్యాఖ్యానించారు. హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ కార్యదర్శి ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమంలో ట్రంప్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"ఇరాన్​తో ప్రస్తుతం చర్చలు జరుపుతున్నాం. వారితో ఓ ఒప్పందానికి రావాలని కోరుకుంటున్నారు. యుద్ధంలో ఇప్పటికే వారి నౌకాదళం, వైమానిక దళాలు నాశనమయ్యాయి. దాంతో పాటు వారి కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలు కూడా కుప్పకూలాయి. దాదాపుగా వారి వద్ద ఉన్న ప్రతీదీ పోయింది. టెహ్రాన్​తో పాటు వారి దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలపై అమెరికా విమానాలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి' అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ చెప్పారు.

