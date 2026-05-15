మాకు అమెరికాపై నమ్మకం లేదు- శాంతికి అగ్రరాజ్యమే ప్రధాన అడ్డంకి : ఇరాన్

అమెరికాపై మండిపడ్డ ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ- పశ్చిమాసియాలో శాంతికి యూఎస్ ప్రధాన అడ్డంకిగా మారిందని ఆరోపణలు- తమకు అమెరికాపై నమ్మకం లేదని వెల్లడి

Abbas Araghchi
Abbas Araghchi (Source : PTI)
Published : May 15, 2026 at 6:20 PM IST

Iran slams US : అమెరికా దౌత్య విశ్వసనీయతపై ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. పశ్చిమాసియాలో శాంతికి అమెరికాయే ప్రధాన అడ్డంకిగా ఉందని మండిపడ్డారు. నెల రోజులకు పైగా సైనిక లక్ష్యాలు విఫలమైన తర్వాత అమెరికా చర్చల వైపు మళ్లడానికి ప్రయత్నించిందని ఆరోపించారు. అయితే ఈ చర్య పట్ల టెహ్రాన్‌లో తీవ్ర సందేహాలు వ్యక్తమయ్యాయని వెల్లడించారు. బ్రిక్స్ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం అనంతరం దిల్లీలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో అరాగ్చీ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

"40 రోజులపాటు యుద్ధం చేసిన తర్వాత కూడా ఇరాన్‌లోని ఏ లక్ష్యాన్ని అమెరికా సాధించలేకపోయింది. దీంతో అమెరికా నిరాశ చెందింది. అప్పుడు మాతో చర్చలకు ముందుకు వచ్చింది. మాకు అమెరికన్లపై నమ్మకం లేదు. ఏ దౌత్య ప్రయత్నానికైనా అమెరికానే ప్రధాన అడ్డంకి. అమెరికన్లను నమ్మకపోవడానికి మాకు అన్ని కారణాలూ ఉన్నాయి. కానీ మమ్మల్ని నమ్మకపోవడానికి వారికి ఎలాంటి కారణమూ లేదు"

"ప్రస్తుతం అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య చాలా బలహీనమైన కాల్పుల విరమణ కొనసాగుతోంది. దౌత్యానికి ఒక అవకాశం ఇవ్వడానికి మేము కాల్పుల విరమణను కొనసాగించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఇరాన్‌కు సంబంధించిన దేనికీ సైనిక పరిష్కారం లేదు. అమెరికన్లు మమ్మల్ని పదేపదే పరీక్షించారు. మేము ఏ ఒత్తిడికి లేదా బెదిరింపులకు తలొగ్గం. మేము ఏ బెదిరింపులనైనా ప్రతిఘటిస్తాం. ఇరాన్ సహనాన్ని లొంగిపోవడంగా పొరపాటు పడకూడదు" అని అబ్బాస్ అరాగ్చీ వ్యాఖ్యానించారు.

మాకు అండగా నిలిచిన దేశాలకు కృతజ్ఞతలు : అరాగ్చీ
దౌత్య చర్చలు జరుగుతున్న సమయంలోనే అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా ఇరాన్‌పై సైనిక దాడి చేశాయని అబ్బాస్ అరాగ్చీ ఆరోపించారు. ఈ అస్థిరత సమయంలో తమకు అండగా నిలిచిన ప్రపంచ దేశాలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ముఖ్యంగా దౌత్యపరమైన, మానవతా సాయం అందించడంలో భారత్ పోషించిన పాత్రను ఆయన ప్రశంసించారు. "ఇరాన్‌పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా చేసిన దాడులను ఖండించిన అన్ని దేశాలను అభినందిస్తున్నాం. ఇరాన్ ప్రజల పట్ల సంఘీభావం, సానుభూతి వ్యక్తం చేసిన భారత ప్రభుత్వానికి, ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు. అలాగే కష్టకాలంలో భారత ప్రభుత్వం మాకు అందించిన మానవతా సహాయానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం" అని అరాగ్చీ పేర్కొన్నారు.

'వారికి హర్మూజ్ ఓపెన్‌లోనే ఉంది'
అలాగే హర్మూజ్ జలసంధి తెరవడం గురించి కూడా అబ్బాస్ అరాగ్చీ స్పందించారు. టెహ్రాన్‌తో యుద్ధంలో ఉన్న దేశాల నౌకలకు మినహా హర్మూజ్ జలసంధి ప్రపంచ నౌకాయానానికి అందుబాటులో ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ వ్యూహాత్మక కారిడార్‌లో పరిస్థితి చాలా క్లిష్టంగా మారిందని అంగీకరించారు. అయినప్పటికీ ఇరాన్ షరతులతో కూడిన సహకార వైఖరిని కొనసాగిస్తోందని తెలిపారు. హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకాయానాన్ని పరిరక్షించడమే టెహ్రాన్ లక్ష్యమని చెప్పారు. ప్రాంతీయ స్థిరత్వం పునరుద్ధరించిన తర్వాత హర్మూజ్ గుండా వెళ్లే అన్ని నౌకలకు తాము సురక్షిత మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

"ఒకసారి హర్మూజ్‌లో దురాక్రమణ ముగిస్తే అంతా సాధారణ స్థితికి వస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను. ప్రపంచ చమురు రవాణాకు ప్రధాన మార్గమైన హర్మూజ్ జలసంధి పూర్తిగా ఇరాన్, ఒమన్ భూభాగాల మధ్యే ఉంది. ఈ మార్గంలో అంతర్జాతీయ జలాలు లేవు. హర్మూజ్‌ గుండా భారత నౌకల రాకపోకలను సులభతరం చేయడానికి టెహ్రాన్ భారత అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటోంది" అని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ వ్యాఖ్యానించారు.

మోదీ, జైశంకర్‌తో భేటీ
దిల్లీలోని భారత్ మండపంలో బ్రిక్స్ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం మే 14,15 తేదీల్లో జరిగింది. ఈ మీటింగ్‌లో ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ పాల్గొన్నారు. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న అస్థిరత నేపథ్యంలో బహుపాక్షిక స్థిరత్వాన్ని బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో అరాగ్చీ గురువారం భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఆ తర్వాత శుక్రవారం భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్‌తో ప్రాంతీయ భద్రత, పరస్పర సహకారంపై ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు.

