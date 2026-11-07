260 శత్రు విమానాలను కూల్చేశాం- 7 డ్రోన్లను సీజ్ చేశాం : ఇరాన్
Iran On Us War : ఐఆర్జీసీ ఏరోస్పేస్ ఫోర్స్ వారోత్సవాల సందర్భంగా శనివారం టెహ్రాన్లోని సర్చెష్మెహ్ కల్చరల్ కాంప్లెక్స్లో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. అమెరికాతో ఘర్షణల్లో కీలక విజయాలు సాధించినట్లు ప్రకటించింది.
Published : November 7, 2026 at 4:46 PM IST
అమెరికాతో ఇటీవల జరిగిన యుద్ధంలో 260 శత్రు విమానాలను కూల్చివేసినట్లు ఇరాన్ ప్రకటించింది. అంతేకాకుండా గత రెండు వారాల్లో ఏడు నిఘా డ్రోన్లను చెక్కుచెదరకుండా స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. తమ వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థ సామర్థ్యం గణనీయంగా పెరిగిందని ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) ప్రకటించింది. మరోసారి యుద్ధం వస్తే తమ సరికొత్త సైనిక సామర్థ్యాలను చూసి ప్రత్యర్థులు ఆశ్చర్యపోతారని హెచ్చరించింది. ఐఆర్జీసీ ఏరోస్పేస్ ఫోర్స్ వారోత్సవాల సందర్భంగా శనివారం టెహ్రాన్లోని సర్చెష్మెహ్ కల్చరల్ కాంప్లెక్స్లో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఐఆర్జీసీ అధికార ప్రతినిధి బ్రిగేడియర్ జనరల్ హొస్సేన్ మొహెబ్బీ తమ దళాల విజయాలను వివరించారు.
అమెరికా ప్రారంభించిన సైనిక దాడుల సమయంలో ఇరాన్ వైమానిక రక్షణ విభాగాలు 260 శత్రు విమానాలను అడ్డుకుని కూల్చివేసినట్లు హొస్సేన్ మొహెబ్బీ పేర్కొన్నారు. గత వారం నుంచి పది రోజుల వ్యవధిలో ఏడు ఎంయూఎం-170 నిఘా డ్రోన్లను కూడా చెక్కుచెదరకుండా కూల్చి స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఇది తమ సాంకేతిక సామర్థ్యానికి నిదర్శనమని వ్యాఖ్యానించారు. శత్రువుల దాడుల మధ్యనూ క్షిపణులు, డ్రోన్ల తయారీని కొనసాగించేందుకు ఇరాన్ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసుకున్నట్లు మొహెబ్బీ వెల్లడించారు. ఉత్పత్తి కేంద్రాలను భూమిపై నుంచి భూగర్భంలోకి తరలించినట్లు చెప్పారు. దేశీయ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, భౌగోళిక పరిస్థితులను ఉపయోగించుకుని విస్తృతమైన భూగర్భ క్షిపణి కేంద్రాలను నిర్మించినట్లు వివరించారు. తయారీ ప్రక్రియకు అంతరాయం కలగకుండా సౌకర్యవంతమైన ఉత్పత్తి వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఐఆర్జీసీ ఏరోస్పేస్ వారోత్సవాల్లో ప్రత్యేక సైనిక పరికరాలను ప్రదర్శించనున్నట్లు తెలిపారు. ప్రజలు వాటిని దగ్గరగా చూసే అవకాశం కల్పిస్తామన్నారు. భవిష్యత్తులో మరోసారి యుద్ధం తలెత్తితే ఐఆర్జీసీ ఏరోస్పేస్ ఫోర్స్ కొత్త సామర్థ్యాలను ప్రపంచం చూస్తుందని మొహెబ్బీ వ్యాఖ్యానించారు. తమ సైనిక శక్తి, సాంకేతిక అభివృద్ధి ప్రత్యర్థులను ఆశ్చర్యపరుస్తాయని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
దిగుమతుల నుంచి ఎగుమతుల దిశగా
ఇరాన్ రక్షణ రంగ అభివృద్ధికి మూడు ప్రధాన అంశాలు పునాదిగా నిలిచాయని మొహెబ్బీ వివరించారు.
- స్వదేశీ పరిజ్ఞానం: అంతరిక్ష, వైమానిక రంగాల్లో దేశీయ శాస్త్రవేత్తల నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించడం, అంతర్జాతీయ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని స్థానిక అవసరాలకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి చేయడం మొదటి విజయమని తెలిపారు.
- ఉత్పత్తి సామర్థ్యం: పరిశోధనలను పారిశ్రామిక స్థాయిలో అమలు చేసి సొంత రక్షణ పరికరాలను తయారు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. అర్మాన్ క్షిపణి, 358 డ్రోన్, ఖోర్దాద్-3 వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థ వంటి పరికరాలను ఉదాహరణలుగా పేర్కొన్నారు. దేశీయ అవసరాలు తీర్చడంతో పాటు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకూ రక్షణ ఉత్పత్తులను సరఫరా చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
- సంపూర్ణ స్వయం సమృద్ధి: ఆయుధాలు, పరికరాలు, వాటికి అవసరమైన విడిభాగాల తయారీలో విదేశాలపై ఆధారపడకుండా స్వదేశీ పరిజ్ఞానానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు మొహెబ్బీ తెలిపారు. అవసరమైన రక్షణ సామగ్రిని దేశీయ నైపుణ్యంతోనే తయారు చేసుకుంటున్నామని పేర్కొన్నారు.
రక్షణ రంగంలో స్వావలంబనపై ఇరాన్ దృష్టి
దిగుమతులపై ఆధారపడే స్థాయి నుంచి రక్షణ ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేసే స్థాయికి చేరుకున్నామని ఐఆర్జీసీ ప్రతినిధి ప్రకటించారు. స్వదేశీ పరిశోధన, తయారీ సామర్థ్యాలను మరింత విస్తరించడమే లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు.
ఇదిలా ఉండగా ఖతార్ మధ్యవర్తిగా అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. దౌత్య ప్రయత్నాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ శుక్రవారం ఖతార్ పాలకుడు షేక్ తమిమ్ బిన్ హమద్ అల్-థానీకి ఫోన్చేసి చర్చించారు. విభేదాల్ని పరిష్కరించి, ఘర్షణలకు తెరదించే సమగ్ర ఒప్పందం కుదిరేందుకు ఏం చేయాలనే సమాలోచనలు జరిపారు. తమ అణు కార్యక్రమంపై ఖతార్ ద్వారా అందిన ప్రతిపాదనల్ని చురుగ్గా పరిశీలిస్తున్నట్లు ఇరాన్ ప్రకటించింది. మరోవైపు 7 షరతులతో అమెరికాకు ఇరాన్ ప్రతిపాదనలు పంపింది.
ఘోర పరాజయం తర్వాత కూడా తగ్గని ట్రంప్- బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫొటోతో మిస్టర్ వీటో పోస్ట్
నేను ఇరాన్ను అడ్డుకోకపోయి ఉంటే- ఇజ్రాయెల్, మిడిల్ ఈస్ట్ ఉండేవి కావు: ట్రంప్