అమెరికా దాడుల్లో ఇరాన్ తీవ్రంగా దెబ్బతింది- హర్మూజ్ మా నియంత్రణలోనే: డొనాల్డ్ ట్రంప్
ఇరాన్పై విరుచుకుపడ్డ అగ్రరాజ్యం అమెరికా- ఈ విషయాన్ని వెల్లడించిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్- తమ దాడుల్లో ఇరాన్ తీవ్రంగా దెబ్బతిందని వెల్లడి
Published : July 20, 2026 at 10:19 AM IST
Donald Trump On Iran Attacks : తమ దాడుల్లో ఇరాన్ చాలా తీవ్రంగా దెబ్బతిందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. హర్మూజ్ జలసంధి తమ నియంత్రణలో ఉందని, ఇరాన్ కంట్రోల్లో లేదని తెలిపారు. సైనికపరంగా ఇరాన్ దాదాపు సర్వస్వం కోల్పోయిందని అన్నారు. ఇరాన్కు ఇంకా కొన్ని సైనిక సామగ్రి తయారీ సామర్థ్యాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు మీడియాతో ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.
మరోవైపు, ఇరాన్పై దాడులు జరిపినట్లు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ ప్రకటించింది. హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణించే వాణిజ్య నౌకలు, నావికులపై దాడి చేయడానికి టెహ్రాన్ సైనిక సామర్థ్యాలను ఉపయోగిస్తోందని ఆరోపించింది. ఈ దాడులను అమెరికా సైన్యం బలహీనపరుస్తూనే ఉంటుందని పేర్కొంది. ఇరాన్పై వరుసగా తొమ్మిదో రోజు దాడుల పరంపరను కొనసాగించామని స్పష్టం చేసింది.
CENTCOM began conducting a new wave of strikes against Iran at 7 p.m. ET today for the ninth consecutive night. The strikes will continue degrading Iranian military capabilities used to attack commercial vessels and civilian mariners transiting the Strait of Hormuz.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026