ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ, స్వీటెస్ట్ చమురు మాదే: డొనాల్డ్ ట్రంప్
రెండు అతిపెద్ద చమురు దేశాల కంటే మా దగ్గరే ఎక్కువ నిల్వలు- మా చమురు కోసం విదేశీ ట్యాంకర్ల క్యూ- వాటి కోసమే ఎదురు చూస్తున్నాం : ట్రంప్
Published : April 11, 2026 at 10:25 PM IST
American Sweet Crude Oil : అమెరికా చమురు నిల్వలతో పాటు ఇంధన నాణ్యతపై దేశాధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ స్వీటెస్ట్ చమురు తమదే అని వ్యాఖ్యానించారు. రెండు అతిపెద్ద చమురు ఉత్పత్తి దేశాల(సౌదీ అరేబియా, రష్యా) చమురు నిల్వలను కలిపినా తమ కంటే తక్కువేనని ట్రంప్ చెప్పుకొచ్చారు. ఈ మేరకు ఆయన తన సొంత సోషల్ మీడియా ట్రూత్ సోషల్లో ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. అత్యుత్తమ నాణ్యత కలిగిన అత్యంత 'స్వీటెస్ట్' అమెరికా చమురు కోసం భారీ సంఖ్యలో విదేశీ నౌకలు తమ సముద్ర తీరాలకు తరలి వస్తున్నాయని ట్రంప్ వెల్లడించారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్దవైన చమురు ట్యాంకర్లు భారీ సంఖ్యలో చమురు, గ్యాస్ కోసం అమెరికాకు క్యూ కడుతున్నాయన్నారు. అమెరికాకు వస్తున్న విదేశీ చమురు ట్యాంకర్లను ఉద్దేశించి "మీ కోసమే ఎదురు చూస్తున్నాం" అనే కామెంట్ను అమెరికా ప్రెసిడెంట్ చేశారు. వేగవంతంగా విదేశాలకు చమురు, గ్యాస్ను విక్రయించడానికి అమెరికా సిద్ధంగా ఉందని తెలిపారు.
అమెరికా- ఇరాన్ చర్చల వేళ ట్రంప్ ప్రకటన
శనివారం రోజు పాకిస్థాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్ వేదికగా అమెరికా- ఇరాన్ అత్యున్నత స్థాయి ప్రతినిధుల శాంతిచర్చలు మొదలయ్యాయి. ఈ తరుణంలో అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటన ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఎందుకంటే అమెరికా- ఇరాన్ చర్చల ఫలితం అనేది ప్రపంచ దేశాల ఇంధన భద్రత, ఇంధన మార్కెట్లు, అంతర్జాతీయ దౌత్యంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపించనుంది. ఫిబ్రవరి 28 నుంచి ఏప్రిల్ 7 వరకు ఇరాన్, అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం జరిగింది. అతి కష్టం మీద పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వంతో ఏప్రిల్ 8 నుంచి రెండు వారాల కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అమల్లోకి వచ్చింది. ఈ రెండు వారాల్లోగా చర్చల ద్వారా అమెరికాతో ఏదో ఒకటి తేల్చుకోవాలని ఇరాన్ భావిస్తోంది. సీజ్ ఫైర్ అమల్లోకి వచ్చినా, లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ దాడులను కొనసాగించడాన్ని ఇరాన్ తప్పుపడుతోంది. కాల్పుల విరమణలో లెబనాన్ కూడా భాగమేనని పాకిస్థాన్, ఇరాన్ అంటున్నాయి. కానీ ఈ వాదనతో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ విభేదిస్తున్నాయి.
ఇస్లామాబాద్లో జేడీ వాన్స్ : ట్రంప్ గుడ్ లక్
ఇరాన్తో చర్చల కోసం అమెరికా ప్రతినిధి బృందం శనివారం తెల్లవారుజామునే ప్రత్యేక విమానంలో ఇస్లామాబాద్కు చేరుకుంది. అమెరికా ప్రతినిధి బృందానికి వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్ సారథ్యం వహిస్తున్నారు. ఇరాన్ ప్రతినిధి బృందానికి పార్లమెంటు స్పీకర్ మహ్మద్ బాఘెర్ ఘాలిబాఫ్ సారథ్యం వహిస్తున్నారు. ఇస్లామాబాద్ శాంతి చర్చల సందర్భంగా జేడీ వాన్స్కు గుడ్ లక్ చెబుతూ ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ శనివారం ఉదయం ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్ పెట్టారు. "సైనికపరంగా ఇరాన్ ఓడిపోయింది. ఏం జరుగుతోందో మేం తెలుసుకుంటాం" అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇస్లామాబాద్ నగరం జనం రాకపోకలతో నిత్యం కిటకిటలాడుతుంటుంది. కానీ అమెరికా- ఇరాన్ చర్చల కోసం నగరంలోని అన్ని ప్రధాన రోడ్లను పాకిస్థాన్ భద్రతా దళాలు మూసివేశాయి. ఇస్లామాబాద్లోని సెరేనా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ వేదికగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. దీని చుట్టూ పెద్దసంఖ్యలో భద్రతా బలగాలను మోహరించారు.
ఇరాన్ నిధుల విడుదలకు ఒప్పుకునేది లేదు : వైట్ హౌస్
ఖతార్ బ్యాంకులతో పాటు పలు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థల్లో చిక్కుకున్న ఇరాన్ నిధుల విడుదలకు అమెరికా ఒప్పుకుందనే వార్తలను వైట్ హౌస్ శనివారం ఖండించింది. సమీప భవిష్యత్తులోనూ ఇరాన్కు ఆయా ఆర్థిక వనరులు అందకుండా చూస్తామని అమెరికా అధికార వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి. ఇంకా అవసరమైతే ఇరాన్ నిధులతో కూడిన అన్ని అకౌంట్లను పూర్తిగా ఫ్రీజ్ చేసే అధికారం అమెరికాకు ఉందని తేల్చి చెప్పారు. హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా నౌకలు, చమురు ట్యాంకర్ల రాకపోకలకు ఇరాన్ అనుమతిస్తే, విదేశాల్లో ఫ్రీజ్ అయిన ఇరాన్ నిధుల విడుదలకు అమెరికా సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసిందంటూ వార్తలు వచ్చాయి. వీటికి స్పందనగా పై వివరణను వైట్ హౌస్ విడుదల చేసింది.
ఇరాన్ నిధులు : దక్షిణ కొరియా టు దోహా
విదేశీ బ్యాంకుల్లో ఫ్రీజ్ అయిన ఇరాన్ నిధుల విషయానికొస్తే, అవన్నీ దక్షిణ కొరియాకు గతంలో ఇరాన్ ఎగుమతి చేసిన పెట్రోలియం నిల్వలకు సంబంధించినవి. 2017లో డొనాల్డ్ ట్రంప్ తొలిసారి అమెరికా ప్రెసిడెంట్ అయ్యాక ఇరాన్పై ఆంక్షలను అమల్లోకి తెచ్చారు. దీంతో ఇరాన్కు చేరాల్సిన నిధులన్నీ దక్షిణ కొరియా ఆర్థిక సంస్థల్లో చిక్కుకుపోయాయి. 2023 సెప్టెంబరులో ఇరాన్, అమెరికా మధ్య కీలక డీల్ జరిగింది. ఇరాన్లో బందీలుగా ఉన్న ఐదుగురు అమెరికన్లు, అమెరికాలో బందీలుగా ఉన్న ఐదుగురు ఇరానియన్ల పరస్పర బదిలీకి అప్పట్లో ఇరుదేశాలు అంగీకరించాయి. ఇక ఇదే సమయంలో విదేశీ ఖాతాల్లో చిక్కుకున్న ఇరాన్ నిధులను ఖతార్లోని దోహాలో ఉన్న బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి మళ్లించాలనే విన్నపానికి ఆనాడు అమెరికా అంగీకరించింది.
