భారత్ ఇంధన విధానం దేశ ప్రయోజనాలపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది : ఎస్. జైశంకర్
రష్యా చమురు దిగుమతులపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన జైశంకర్
Published : February 15, 2026 at 7:28 AM IST
Jaishankar On Russia Oil : భారత ఇంధన విధానంపై విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులపై భారత్ వైఖరని ఆయన ప్రపంచ వేదికపై స్పష్టం చేశారు. తమ ఇంధన విధానం దేశ ప్రయోజనాలపైనే ఆధారపడి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అమెరికాతో ఇటీవల కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందం తర్వాత జైశంకర్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలకు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి. జర్మనీలోని మ్యూనిచ్ వేదికగా జరుగుతున్న సెక్యూరిటీ కాన్ఫరెన్స్లో ఆయన ఈ కామెంట్స్ చేశారు.
అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరినంత మాత్రాన భారత్ తన స్వతంత్ర నిర్ణయాధికారాన్ని వదులుకోలేదని జైశంకర్ తేల్చిచెప్పారు. భారత్ ఎప్పటికీ వ్యూహాత్మక స్వయంప్రతిపత్తికే కట్టుబడి ఉంటుందని అన్నారు. అమెరికా ఆంక్షలు, అంతర్జాతీయ రాజకీయ ఒత్తిళ్లు ఉన్నప్పటికీ, భారత్ తన ఇంధన అవసరాల విషయంలో స్వతంత్రంగానే వ్యవహరిస్తుందన్నారు.