ఉక్రెయిన్కు ఇంటెల్ అందిస్తున్నాం- యుద్ధం ఆపేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం: ట్రంప్
రష్యా, ఉక్రెయిన్తో కలిసి యుద్ధానికి ముగింపు పలికేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని ట్రంప్ తెలిపారు. యుద్ధాన్ని ముగించాలని ఇరుపక్షాలూ కోరుకుంటున్నాయన్న చెప్పారు.
Published : October 14, 2026 at 7:04 AM IST|
Updated : October 14, 2026 at 8:05 AM IST
Trump on US Sharing Intel Ukraine : రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ముగింపు పలికేందుకు అమెరికా ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తోందని అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఉక్రెయిన్కు నిఘా సమాచారాన్ని అందిస్తూనే ఉన్నామని స్పష్టం చేశారు. యుద్ధాన్ని ఆపేందుకు ఉక్రెయిన్, రష్యాతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు తెలిపారు. ఇరుదేశాలూ యుద్ధానికి ముగింపు పలకాలని కోరుకుంటున్నప్పటికీ దానిని ఎలా సాధించాలనే విషయంలో స్పష్టతకు రాలేకపోతున్నాయని అభిప్రాయపడ్డారు. అలాస్కాలో ప్రచారా కార్యక్రమానికి బయలుదేరే ముందు విలేకరులతో ఈ మేరకు మాట్లాడారు.
ఉక్రెయిన్కు అమెరికా నిఘా సమాచారాన్ని అందించడం నిలిపివేసిందా? అన్న ప్రశ్నకు ట్రంప్ సమాధానమిస్తూ, అలాంటిదేమీ లేదన్నారు. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వొలొదిమిర్ జెలెన్స్కీ కంటే ఎక్కువగా యుద్ధాన్ని ముగించాలని కోరుకుంటున్నారని తాను ఎందుకు భావిస్తున్నానని విలేకరులు ప్రశ్నించగా, చర్చలు, ఒప్పందాల విషయంలో తనకున్న అనుభవమే ఇందుకు కారణమని ట్రంప్ తెలిపారు.పుతిన్ యుద్ధాన్ని ముగించాలని బహుశా ఎక్కువగా కోరుకుంటున్నారని అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే, ఇరువురు నేతల మధ్య తీవ్ర విభేదాలు, పరస్పర ద్వేషం ఉన్నాయని వ్యాఖ్యానించారు. యుద్ధాన్ని ఎలా ముగించాలో వారికి స్పష్టత లేదని, వారిని ఒక ఒప్పందానికి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తామని చెప్పారు.
#WATCH | When asked if the US stopped sharing intelligence with Ukraine, US President Donald Trump says, "No, we haven't. We helped them. But we're really helping them get to a final answer... we are sharing intel. We want the war to end. So we're working with them and with Russia on getting the war to end." He adds, "...I think they both want it to end... but they don't know how to get to that point. There's a lot of hatred there between the two of them...We're gonna get them there." (Source: US Network Pool Via Reuters)— ANI (@ANI) October 13, 2026
ఇంధన కాల్పుల విరమణపై వివాదం
రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య ఇంధన రంగానికి సంబంధించిన దాడులను నిలిపివేయాలన్న ప్రతిపాదనపై కూడా ట్రంప్ స్పందించారు. ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై పరస్పర దాడులు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో కాల్పుల విరమణ ఉల్లంఘనలపై విలేకరులు ప్రశ్నించారు. దీనిపై వెంటనే నిర్ణయానికి రాలేనని ట్రంప్ చెప్పారు. రష్యా, ఉక్రెయిన్ ఒకదానిపై మరొకటి దాడులు చేసుకుంటున్నాయని, అయితే ఈ పరిస్థితికి ఎప్పటికైనా ముగింపు వస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు. ఉక్రెయిన్లోని ఇంధన కేంద్రాలపై సోమవారం రష్యా దాడులు చేసిందన్న ప్రశ్నకు స్పందిస్తూ, అంతకుముందు రోజే ఉక్రెయిన్ కూడా పలు లక్ష్యాలపై దాడులు చేసిందని పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు, అమెరికా అధ్యక్షుడు ప్రతిపాదించిన ఇంధన రంగ దాడుల విరమణకు ఉక్రెయిన్ కట్టుబడి ఉన్నప్పటికీ రష్యా పట్టించుకోవడం లేదని జెలెన్స్కీ ఆరోపించారు. రెండు రోజులుగా తమ దేశం రష్యా చమురు శుద్ధి కర్మాగారాలు లేదా ఇంధన రంగంపై దాడులు చేయలేదని ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ రష్యా దాడులు కొనసాగించిందని విమర్శించారు. సోమవారం రాత్రి నుంచి మంగళవారం వరకు రష్యా వందకు పైగా ఆయుధాలను ప్రయోగించిందని తెలిపారు. వీటిలో జెట్ ఇంజిన్లతో నడిచే డ్రోన్లు, లక్ష్యంపై దాడి చేసే పేలుడు డ్రోన్లు, బాలిస్టిక్ క్షిపణులు ఉన్నాయని చెప్పారు. ఉక్రెయిన్ సైన్యం వీటిలో గణనీయమైన సంఖ్యలో అడ్డుకున్నప్పటికీ, రెండు రోజుల్లో 19 ప్రాంతాల్లో పౌర, కీలక మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు జరిగినట్లు ఆయన ఆరోపించారు.
పుతిన్తో చర్చల్లో ఇంధన అంశం
రష్యా నుంచి 3 లక్షల టన్నులకు పైగా డీజిల్ సరఫరా కానుందని ట్రంప్ గతంలో ప్రకటించారు. నవంబరులో మరో 5 లక్షల టన్నులు, ఆ తర్వాత వెంటనే 10 లక్షల టన్నులు సరఫరా చేసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. రష్యా డీజిల్ రిఫైనరీల పరిస్థితిని బట్టి తక్కువ వ్యవధిలో మరో 30 లక్షల టన్నుల సరఫరా కూడా సాధ్యమవుతుందని పేర్కొన్నారు. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ కూడా తమ దేశం నుంచి అమెరికాకు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు చమురు, పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల సరఫరా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సానుకూలంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. రష్యా విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, శుక్రవారం పుతిన్, ట్రంప్ మధ్య జరిగిన ఫోన్ సంభాషణలో ఈ అంశంపై చర్చ జరిగింది. ఉక్రెయిన్ యుద్ధంతో పాటు ఇరాన్కు సంబంధించిన పరిణామాలూ వారి చర్చల్లో ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. ఇంధన సరఫరా, ధరల నియంత్రణ అంశాలు ఒకవైపు ఉండగా, మరోవైపు ఉక్రెయిన్పై రష్యా దాడులు కొనసాగుతున్నాయన్న ఆరోపణలు అమెరికాకు దౌత్యపరమైన సవాలుగా మారాయి.
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