నార్వేలో మోదీ దౌత్యం- గ్రీన్ స్ట్రాటజిక్ పార్టనర్ షిప్తో కొత్త దిశ- భారత్కు పెట్టుబడుల ఆహ్వానం
భారత్లో పెట్టుబడులకు నార్వే కంపెనీలకు ప్రధాని మోదీ ఆహ్వానం- షిప్బిల్డింగ్, గ్రీన్ ఎనర్జీ, బ్లూ ఎకానమీ రంగాల్లో సహకారం విస్తరణ- భారత ప్రజాస్వామ్యం, మీడియా స్వేచ్ఛపై వచ్చిన ప్రశ్నలకు ఘాటుగా స్పందించిన విదేశాంగ శాఖ
Published : May 19, 2026 at 7:45 AM IST
Modi Norway Visit : నార్వే పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ భారత్- నార్వే సంబంధాలకు కొత్త ఊపునిచ్చారు. ఓస్లోలో నిర్వహించిన నార్వే- ఇండియా బిజినెస్ అండ్ రీసెర్చ్ సమ్మిట్లో పాల్గొన్న ప్రధాని, భారత్లో తయారీ రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడానికి అత్యుత్తమ అవకాశాలు, ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా నార్వే కంపెనీలు భారత్లో భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టాలని ఆహ్వానించారు.
యూరోపియన్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అసోసియేషన్ (EFTA)తో భారత్ కుదుర్చుకున్న ట్రేడ్ అండ్ ఎకనామిక్ పార్టనర్ షిప్ అగ్రిమెంట్ (TEPA) రెండు దేశాల మధ్య ఆర్థిక బంధాలకు బలమైన పునాది అని మోదీ అన్నారు. ఈ ఒప్పందం ద్వారా వచ్చే 15 ఏళ్లలో ఈఎఫ్టీఏ దేశాల నుంచి భారత్కు 100 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు రావడమే లక్ష్యమని చెప్పారు. అదేవిధంగా దాదాపు 10 లక్షల ఉద్యోగాల సృష్టి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని వెల్లడించారు. భారత్- నార్వే సంబంధాలు కేవలం అవకాశాల భాగస్వామ్యం మాత్రమే కాకుండా, ఇప్పటికే నిరూపితమైన భాగస్వామ్యమని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. ఇరు దేశాల వ్యాపార, పరిశోధన రంగాల ప్రతినిధులతో జరిగిన చర్చలు ఎంతో సానుకూలంగా సాగాయని తెలిపారు. నార్వే ప్రధానికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆహారం, ఇంధనం, ఎరువుల భద్రత సవాలుగా మారిన సమయంలో భారత్- నార్వే కలిసి పరిష్కారాలు వెతుకుతున్నాయని మోదీ అన్నారు. భారత ఆహార రంగంలో ఓర్క్లా పెట్టుబడులు, ఎల్పీజీ, ఎల్ఎన్జీ సరఫరాలో ఈక్వినార్ పాత్ర, ఎరువుల రంగంలో యారా సహకారం రెండు దేశాల భాగస్వామ్యానికి నిదర్శనమని చెప్పారు. భారత్లో వేగంగా పెరుగుతున్న మధ్యతరగతి వల్ల పోషకాహారం, ఆరోగ్య రంగాల్లో భారీ డిమాండ్ ఏర్పడుతోందని ప్రధాని వివరించారు. నార్వేకు చెందిన ఫుడ్, ఫిషరీస్, హెల్త్కేర్ సంస్థలు ఈ అవకాశాలను వినియోగించుకోవచ్చన్నారు. అదే సమయంలో గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగంలో భారత్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక లక్ష్యాలతో ముందుకెళ్తోందని చెప్పారు. 2030 నాటికి 500 గిగావాట్ల స్వచ్ఛ ఇంధన ఉత్పత్తి, 5 మిలియన్ టన్నుల గ్రీన్ హైడ్రోజన్ తయారీ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని వెల్లడించారు.
నార్వే వెల్త్ ఫండ్ కూడా గ్రీన్ ఎనర్జీ పెట్టుబడులకు ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని గుర్తు చేసిన మోదీ, భారత్ స్వచ్ఛ ఇంధన భవిష్యత్తులో నార్వే కీలక భాగస్వామిగా మారాలని కోరారు. తయారీ రంగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు పన్నులు, కార్మిక చట్టాలు, పాలన రంగాల్లో నూతన సంస్కరణలు తీసుకొచ్చామని ప్రధాని తెలిపారు. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ను మరింత మెరుగుపరిచేందుకు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని చెప్పారు. భారత్లో షిప్బిల్డింగ్ రంగాన్ని వ్యూహాత్మక తయారీ రంగంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నామని ప్రధాని మోదీ వెల్లడించారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేక క్లస్టర్లు ఏర్పాటు చేసి పూర్తి స్థాయి ఎకోసిస్టమ్ను రూపొందిస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రస్తుతం నార్వేకు చెందిన నౌకల్లో దాదాపు 10 శాతం భారత్లోనే నిర్మితమవుతున్నాయని, వచ్చే ఐదేళ్లలో దీన్ని 25 శాతానికి పెంచుకోవచ్చని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. గ్రీన్ షిప్పింగ్, మెరిటైమ్ సర్వీసెస్, ఎంఆర్వో రంగాల్లో కూడా భారత్ వేగంగా ఎదుగుతోందన్నారు.
ఇండియా- నార్వే సంబంధాలను గ్రీన్ స్ట్రాటజిక్ పార్టనర్షిప్ స్థాయికి తీసుకెళ్లినట్లు విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది. వాతావరణ మార్పులు, పునరుత్పాదక ఇంధనం, గ్రీన్ టెక్నాలజీ, బ్లూ ఎకానమీ, కీలక ఖనిజాలు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, సైబర్ టెక్నాలజీ, రక్షణ రంగాల్లో ఇరు దేశాలు మరింత సహకారం పెంచుకోనున్నాయని తెలిపింది. ఈ సందర్భంగా నార్వే రాజు హరాల్డ్-Vతో ప్రధాని మోదీ సమావేశమయ్యారు. ఓస్లోలోని రాయల్ ప్యాలెస్లో జరిగిన ఈ భేటీలో రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న దీర్ఘకాలిక స్నేహ బంధాలపై చర్చించారు. ప్రజాస్వామ్యం, చట్టబద్ధ పాలన, ప్రజా సంక్షేమం వంటి ఉమ్మడి విలువలతో ఈ సంబంధాలు మరింత బలపడుతున్నాయని ఇరు నాయకులు అభిప్రాయపడ్డారు.
ఇదిలా ఉండగా, భారత్లో మీడియా స్వేచ్ఛ, మానవ హక్కుల అంశాలపై నార్వేలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి సిబి జార్జ్ ఘాటుగా స్పందించారు. భారత ప్రజాస్వామ్యం, రాజ్యాంగ వ్యవస్థపై అవగాహన లేకుండానే కొంతమంది ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నారని అన్నారు. భారత్ రాజ్యాంగం ప్రతి పౌరుడికి ప్రాథమిక హక్కులు కల్పిస్తోందని, మహిళలకు స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన వెంటనే ఓటు హక్కు ఇచ్చిన దేశం భారత్ అని గుర్తుచేశారు. ప్రజలకు ప్రభుత్వాన్ని మార్చే హక్కు ఉండటమే అసలైన మానవ హక్కుల ఉదాహరణ అని పేర్కొన్నారు. భారత్లో మీడియా వ్యవస్థ ఎంతో విస్తృతమైందని, కేవలం దిల్లీలోనే వందలాది టీవీ చానళ్లు పలు భాషల్లో పనిచేస్తున్నాయని తెలిపారు. కొందరు ఎన్జీఓల నివేదికలు చూసి భారత్ను అర్థం చేసుకోవడం సరికాదన్నారు. చట్టపరమైన విధానాలను పాటించే దేశంగా భారత్కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గౌరవం ఉందని స్పష్టం చేశారు.
ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా- భారత్కు నార్వే అండగా నిలిచింది: ప్రధాని మోదీ
ఇరాన్ సరికొత్త వ్యూహం- అండర్సీ కేబుల్స్పై టోల్- అమెరికన్ టెక్ కంపెనీలే టార్గెట్!