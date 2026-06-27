భారత్ పర్యటనకు డొనాల్డ్ ట్రంప్- ట్రెడ్ డీల్ కుదిరే ఛాన్స్
వచ్చే ఏడాది తొలి నెలల్లో ట్రంప్ భారత్ పర్యటనకు సన్నాహాలు- ప్రధాని మోదీకి తాము పెద్ద అభిమానులమని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి వ్యాఖ్య- భారత్, అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం తుది దశలో ఉందని వెల్లడి
Published : June 27, 2026 at 2:01 PM IST
Trump India Visit : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో భారత్లో పర్యటించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పర్యటనకు సంబంధించి ఇప్పటికే సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో వెల్లడించారు. తాము అదే దిశగా పనిచేస్తున్నామని చెప్పారు. వైట్ హౌస్లో మీడియాతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడిన రూబియో, ఈ ఏడాది ముగిసేలోపు తాను భారత్కు వచ్చి అధ్యక్షుడి పర్యటన ఏర్పాట్లపై చర్చలు జరుపుతానని తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ నాయకత్వాని ప్రశంసించారు మార్కో రూబియో. భారత్ను అమెరికాకు అత్యంత సన్నిహిత భాగస్వామి, మిత్రదేశంగా అభివర్ణించారు. ప్రధాని మోదీ చేసిన పనులకు తామంతా పెద్ద అభిమానులమని తెలిపారు. ప్రపంచ వేదికపై భారత్ ప్రభావం గణనీయంగా పెరగడంతో ఇరు దేశాల భాగస్వామ్యం మరింత బలపడిందని ఆయన అన్నారు. మోదీ, ట్రంప్ మధ్య వ్యక్తిగత అనుబంధం కూడా అత్యంత బలంగా ఉందని, దౌత్య సంబంధాల్లో ఇది ఎంతో కీలకమని పేర్కొన్నారు.