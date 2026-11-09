"ఈ మధ్యంతర ఎన్నికలు నిజాయితీగా జరిగాయా?"- ఓటమి తర్వాత ట్రంప్ ప్రశ్నలు
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల ఫలితాలపై ట్రంప్ అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. అసలు ఈ మిడ్ టర్మ్ ఎన్నికలు నిజాయితీగా జరిగాయా? అంటూ తన సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రశ్నలు సంధించారు.
Published : November 9, 2026 at 10:52 PM IST
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల (మిడ్ టర్మ్) ఫలితాలపై అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తాజాగా పలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. "అసలు ఈ ఎన్నికలు నిజాయితీగా జరిగాయా?" అంటూ ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. ఎన్నికల అక్రమాలకు సంబంధించి ఎలాంటి ఆధారాలు చూపకుండానే, ఆయన ఈ ఆరోపణలు చేశారు. తన రిపబ్లిక్ పార్టీ ఘోరంగా ఓడిపోయి, డెమొక్రాట్లు కాంగ్రెస్లోని రెండు సభలను క్లీన్ స్వీప్ చేసిన వారం రోజుల తర్వాత ఎన్నికల విశ్వసనీయతను ఆయన ప్రశ్నించడం గమనార్హం.
"ఈ మధ్యంతర ఎన్నికలు నిజాయితీగా జరిగాయని ఎవరైనా నిజంగా నమ్ముతున్నారా? పోల్స్ అంచనాలు ఇంత ఘోరంగా ఎలా తప్పు అవుతాయి. ఇదంతా ఓ ఓటింగ్ యంత్రాల వల్లే జరిగింది. ఇవి ఓటరు కంటే చాలా ముఖ్యమైనవిగా మారిపోయాయి" అంటూ ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా ట్రూత్ సోషల్లో ఓ పోస్టు పెట్టారు.
మిడ్ టర్మ్ ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత వాటిని అంగీకరిస్తానని చెప్పిన ట్రంప్, ఇప్పుడు దానికి పూర్తి భిన్నంగా ఈ ఆరోపణలు చేశారు. వాస్తవానికి ఎన్నికల అక్రమాలకు సంబంధించి ట్రంప్ ఇలాంటి ఆధారాలు లేని ఆరోపణలు చేయడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. 2020 అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో జో బైడెన్ చేతిలో ఓడిపోయిన తర్వాత కూడా ఆయన ఇలాంటి ఆరోపణలే పదేపదే చేసిన విషయం తెలిసిందే.