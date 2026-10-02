'చాలా కుంగిపోయా- ఎలా స్పందించాలో తెలియలేదు'- స్మిత్ మిచ్చర్ భార్య ఎమోషనల్ కామెంట్స్
ఫ్లైదుబాయ్ విమానంలో భర్తపై దాడి విషయం తెలిసిన క్షణాలను గుర్తుచేసుకున్న సోనల్ మచ్చర్- సంక్షోభాన్ని అర్థం చేసుకునే మానసిక సామర్థ్యం కూడా కోల్పోయానన్న పైలట్ భార్య- కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు ధైర్యం చెప్పారని వెల్లడి
Published : October 2, 2026 at 6:10 PM IST
Smith Mitchell Wife Reaction : ఫ్లైదుబాయ్ విమాన ఘటనలో తన భర్త, భారత పైలట్ కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్పై గగనతలంలో దాడి జరిగిన విషయం తెలిసిన సమయంలో ఎదురైన భయంకరమైన క్షణాలను ఆయన భార్య సోనల్ మచ్చర్ గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ ఘటన గురించి తెలియగానే తాను తీవ్రంగా కుంగిపోయానని, ఎలా స్పందించాలో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితిలోకి వెళ్లిపోయానని ఆమె తెలిపారు.
'చాలా కుంగిపోయాను'
విమానంలో ప్రమాదం జరిగిన విషయం తెలియగానే తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యానని సోనల్ చెప్పారు. "నేను చాలా కుంగిపోయాను. ఎలా స్పందించాలో కూడా నాకు తెలియని మానసిక స్థితి ఏర్పడింది" అని ఆమె తెలిపారు. ఆ సమయంలో తన చుట్టూ కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు ఉండటం తనకు ఎంతో ధైర్యాన్ని ఇచ్చిందని సోనల్ చెప్పారు. వారంతా తనకు అండగా నిలిచారని తెలిపారు. భారత అధికారులు ఎపటికప్పుడు అందించిన సమాచారం కూడా ఈ కష్ట సమయంలో తనకు ఎంతో ఓదార్పునిచ్చిందని ఆమె వివరించారు."నా చుట్టూ నా స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు ఉండటంతో అంతా బాగానే ఉందని నాకు ధైర్యం వచ్చింది. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే ఆయన పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని నాకు వార్తలు రావడం మొదలైంది" అని సోనల్ పేర్కొన్నారు.
ఆసుపత్రిలో భర్తను కలిసిన సోనల్
తన భర్త పరిస్థితి గురించి సమాచారం అందుకున్న తర్వాత సోనల్కు కొంత ఊరట లభించిందని అన్నారు. గురువారం అబుదాబిలోని ఆసుపత్రికి వెళ్లి కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్ను ఆమె కలుసుకున్నారు. ఆయనను ప్రత్యక్షంగా కలిసిన తర్వాత ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఉన్న ఆందోళన కొంత తగ్గిందని ఆమె తెలిపారు. "నేను గురువారం ఆయన్ని కలిశాను. యూఏఈ వైద్యులు, సైనిక వైద్యుల మంచి సంరక్షణలో ఆయన ఎంతో బాగున్నారు. ఇది నాకు భరోసా ఇచ్చింది" అని సోనల్ చెప్పారు. తన భర్త కోలుకునే ప్రక్రియలో సహాయం చేయడమే ప్రస్తుతం తన ప్రధాన లక్ష్యమని ఆమె తెలిపారు. ఆయన పూర్తిగా కోలుకునే వరకు అండగా ఉండాలని భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
నెతన్యాహుతో భేటీ
కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్ పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాత ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహుతో నేరుగా సంభాషణ జరిగే అవకాశం ఉందని సోనల్ తెలిపారు. విమానంలో జరిగిన ఘటనతో ఒక్కసారిగా తీవ్ర ఆందోళనకు గురైనప్పటికీ, కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, భారత అధికారులు అందించిన సమాచారం తనకు ధైర్యం కలిగించిందని ఆమె పేర్కొన్నారు. అబుదాబి ఆసుపత్రిలో భర్తను కలిసిన తర్వాత ఆయన వైద్యుల పర్యవేక్షణలో కోలుకుంటున్నారని తెలుసుకుని ఊరట పొందినట్లు తెలిపారు.
ఇదిలా ఉండగా, కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్తో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శుక్రవారం ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. కోపైలట్ తనపై కత్తితో దాడి చేసిన సమయంలో స్మిత్ మచ్చర్ చూపిన ధైర్యసాహసాలను ప్రభుత్వ వర్గాలు ప్రధానికి వివరించాయి. ప్రమాద సమయంలో కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్ ప్రదర్శించిన ధైర్యం, సమయస్ఫూర్తి, సంయమనాన్ని మోదీ ప్రశంసించారు. ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ఇతరులను కాపాడేందుకు భారతీయులు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటారని పేర్కొన్నారు.
కాగా, ప్రమాద సమయంలో కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్ చూపిన ధైర్యసాహసాలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు కూడా స్మిత్ను ప్రశంసించారు. ఆయనను రియల్ హీరోగా కొనియాడారు. అంతకుముందు గురువారం కూడా ప్రధాని మోదీ, పైలట్ స్మిత్ చూపిన శౌర్యం యావత్ దేశానికి గర్వకారణమని పేర్కొన్నారు. పెద్ద విషాదాన్ని నివారించడంలో ఆయన ధైర్యం, సమయస్ఫూర్తి కీలకంగా నిలిచాయని అన్నారు. మరోవైపు కోపైలట్పై దర్యాప్తు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమాదానికి సంబంధించిన కొత్త ఫుటేజ్ వెలుగులోకి వచ్చింది. విమానంలో ప్రమాద సమయంలో చోటుచేసుకున్న దృశ్యాలకు సంబంధించిన ఈ ఫుటేజ్ను ఇజ్రాయెల్కు చెందిన ఓ మీడియా సంస్థ విడుదల చేసింది.
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