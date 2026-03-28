ఇరాన్​ యుద్ధంపై మోదీకి ట్రంప్​ ఫోన్​ కాల్​- మధ్యలో పాల్గొన్న ఎలాన్​ మస్క్​

PM Narendra Modi, US President Donald Trump, Elon Musk (X@PMOIndia, ANI)
Published : March 28, 2026 at 7:16 AM IST

Musk On Modi Trump Phone Call : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న సంఘర్షణల నడుమ మంగళవారం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​, భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సంభాషించారు. అయితే వీరి సంభాషణ మధ్యలో​ టెస్లా అధినేత ఎలాన్​ మస్క్​ పాల్గొన్నారని న్యూయార్క్​ టైమ్స్ నివేదించింది.

ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా సైనిక దాడులు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ట్రంప్​, మోదీ మధ్య జరిగిన మొదటి సంభాషణ ఇది. ఇరాన్‌తో యుద్ధంపై చర్చించేందుకు మంగళవారం ట్రంప్, మోదీకి ఫోన్ చేశారు. అయితే, మస్క్‌ను ఫోన్​ కాల్‌లో చేర్చడం అనేది, అధ్యక్షుడితో తిరిగి సంబంధాలు బలపడనున్నాయని న్యూయార్క్ టైమ్స్ నివేదిక పేర్కొంది. కాగా, ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగుల సంఖ్యను తగ్గించే బాధ్యతను చేపట్టిన మస్క్​, ఆ పదవి నుంచి వైదొలగిన తర్వాత గతేడాది ట్రంప్, మస్క్‌ల మధ్య విభేదాలు తలెత్తాయి.

అయితే ఈ​ ఫోన్​ కాల్ గురించి వైట్​హాస్​ ప్రెస్​ సెక్రటరీ కరోలిన్​ లీవిట్ ప్రశ్నించగా, ట్రంప్, మోదీల మధ్య ఇటీవల జరిగిన సంభాషణ ఫలవంతమైనదని తెలిపారు. కానీ ఎలాన్ మస్క్​ గురించి ప్రస్తావించలేదు.

