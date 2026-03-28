ఇరాన్ యుద్ధంపై మోదీకి ట్రంప్ ఫోన్ కాల్- మధ్యలో పాల్గొన్న ఎలాన్ మస్క్
Published : March 28, 2026 at 7:16 AM IST
Musk On Modi Trump Phone Call : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న సంఘర్షణల నడుమ మంగళవారం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సంభాషించారు. అయితే వీరి సంభాషణ మధ్యలో టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్ పాల్గొన్నారని న్యూయార్క్ టైమ్స్ నివేదించింది.
ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా సైనిక దాడులు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ట్రంప్, మోదీ మధ్య జరిగిన మొదటి సంభాషణ ఇది. ఇరాన్తో యుద్ధంపై చర్చించేందుకు మంగళవారం ట్రంప్, మోదీకి ఫోన్ చేశారు. అయితే, మస్క్ను ఫోన్ కాల్లో చేర్చడం అనేది, అధ్యక్షుడితో తిరిగి సంబంధాలు బలపడనున్నాయని న్యూయార్క్ టైమ్స్ నివేదిక పేర్కొంది. కాగా, ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగుల సంఖ్యను తగ్గించే బాధ్యతను చేపట్టిన మస్క్, ఆ పదవి నుంచి వైదొలగిన తర్వాత గతేడాది ట్రంప్, మస్క్ల మధ్య విభేదాలు తలెత్తాయి.
అయితే ఈ ఫోన్ కాల్ గురించి వైట్హాస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ ప్రశ్నించగా, ట్రంప్, మోదీల మధ్య ఇటీవల జరిగిన సంభాషణ ఫలవంతమైనదని తెలిపారు. కానీ ఎలాన్ మస్క్ గురించి ప్రస్తావించలేదు.