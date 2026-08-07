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ఇరాన్ ఈ ఒత్తిడి తట్టుకోలేదు- యుద్ధం త్వరలోనే ముగుస్తుంది: ట్రంప్

అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఘర్షణ, చర్చలపై ట్రంప్ ఆసక్తికర కామెంట్స్- ఇరాన్ యుద్ధాన్ని కొనసాగించలేదని యూఎస్ అధ్యక్షుడి ప్రకటన- చర్చలు కొలిక్కి వస్తాయని ఆశాభావం

Trump
Trump (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2026 at 7:03 AM IST

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Trump On US Iran War : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు పరాకాష్టకు చేరిన వేళ ఇరాన్‌తో సాగుతున్న సైనిక ఘర్షణపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. యుద్ధం త్వరలోనే ముగుస్తుందన్నారు. అంతర్జాతీయ ఆంక్షలు, సైనిక ఒత్తిడి కారణంగా ఇరాన్ ఇక ఎంతమాత్రమూ ఈ ఉద్రిక్తతలను కొనసాగించలేదని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రపంచ ఇంధన రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ మార్గాన్ని పునఃప్రారంభించడంపై ఇరు దేశాల మధ్య జరుగుతున్న చర్చలపై ఆయన తీవ్ర ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఓవల్ ఆఫీస్‌లో ట్రంప్ గురువారం( అమెరికా కాలామానం ప్రకారం) విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఇరాన్ ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ అణ్వాయుధాన్ని పొందకుండా అడ్డుకోవడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని మరోసారి స్పష్టం చేశారు.

"ఇరాన్ వ్యవహారంలో మనం అడుగుపెట్టడం అనేది అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం. ఎందుకంటే ఒకవేళ ఇరాన్ వద్ద అణ్వాయుధం ఉంటే పశ్చిమాసియానే కాదు, మొత్తం ప్రపంచమే వినాశనం వైపు వెళ్తుంది. ప్రపంచం మొత్తానికి అది కోలుకోలేని విపత్తుగా మారుతుంది. అందుకే మేము ఆ పనిచేయకుండా అడ్డుకోవాల్సి వచ్చింది. నా అంచనా ప్రకారం యుద్ధం త్వరలోనే ముగుస్తుంది. ప్రస్తుతం నేను చూస్తున్న పరిస్థితుల ఆధారంగా చెప్తున్నాను. ఇరాన్ ఇక ఎంతో కాలం ఈ రకమైన ఒత్తిడిని తట్టుకోలేదు."
- డొనాల్డ్​ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు

హర్మూజ్ మార్గంలో నెలకొన్న ప్రతిష్టంభనపై కూడా ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అక్కడ అమెరికా నౌకాదళం విధించిన దిగ్బంధనం సమర్థవంతంగా పనిచేస్తోందని తెలిపారు. చర్చల నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఆ మార్గం తాత్కాలికంగా తెరిచే ఉంచినప్పటికీ, భద్రతాపరమైన ముప్పులు పొంచి ఉన్నాయని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. సముద్రంలో కేవలం ఒక్క మైన్ ఉంచినా రవాణా వ్యవస్థ అంతా అస్తవ్యస్తమవుతుందని, మిలియన్ల డాలర్ల విలువైన నౌకలను నడిపేందుకు వ్యాపారులు భయపడుతున్నారని చెప్పారు. ఇరాన్‌తో జరిగే చర్చల్లో తాను స్వయంగా భాగస్వామిని అవుతున్నానని, త్వరలోనే ఒక సానుకూలమైన ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందని ట్రంప్ తెలిపారు.

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ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై ఇరాన్ సైనిక యంత్రాంగం తీవ్రంగా స్పందించింది. అమెరికా ఆంక్షలకు లేదా బెదిరింపులకు తాము లొంగేది లేదని తెగేసి చెప్పింది. ఇరాన్ తాత్కాలిక రక్షణ మంత్రి, బ్రిగేడియర్ జనరల్ సయ్యద్ మజిద్ ఇబ్న్ రెజా తమ దేశ వైఖరిని స్పష్టం చేస్తూ అమెరికాను హెచ్చరించినట్లు ఇరాన్ అధికారిక వార్తా సంస్థ 'ఫార్స్' రాసుకొచ్చింది. ఇరాన్ సాయుధ దళాలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉన్నాయని సయ్యద్ మజిద్ ఇబ్న్ తెలిపారు. శత్రువుల సైనిక సామర్థ్యం రోజురోజుకు క్షీణిస్తోందన్నారు. అమెరికా లేదా ఇజ్రాయెల్ వైపు నుంచి ఎలాంటి బెదిరింపులు ఎదురైనా భయంకరంగా తిప్పికొడతామని బ్రిగేడియర్ జనరల్ స్పష్టం చేశారు.

మరింత సమయం పడుతుంది: ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్
ఇరాన్, అమెరికా చర్చలపై అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. ఇరాన్‌తో చర్చలు సులభంగా ముగిసే అవకాశం లేదని తెలిపారు. టెహ్రాన్ నాయకత్వంలో ఉన్న అంతర్గత విభేదాల వల్ల చర్చల ప్రక్రియ కాస్త సంక్లిష్టంగా, సుదీర్ఘంగా సాగే అవకాశం ఉందని ఆయన వివరించారు. అయినప్పటికీ, అమెరికా తమ సైనిక, ఆర్థిక, దౌత్య మార్గాలను సమర్థవంతంగా ఉపయోగిస్తూ ఇరాన్ అణ్వాయుధాన్ని సాధించకుండా అడ్డుకుంటుందని చెప్పారు.

అమెరికా అనుసరిస్తున్న విధానంపై ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్, చర్చల ప్రతినిధి మహమ్మద్ బాఘేర్ ఘలీబాఫ్ విమర్శలు గుప్పించారు. అమెరికా అనుసరిస్తున్న తీరును నాటకీయ దౌత్యంగా ఆయన అభివర్ణించారు. ఈమేరకు ఎక్స్‌లో ఆయన పోస్టు చేశారు. ఒకవైపు భారీ దాడికి దిగుతామని బెదిరించడం, మరుసటి రోజే చర్చలకు సిద్ధమని చెప్పడం అమెరికా ఆడుతున్న నాటకమని మండిపడ్డారు. బెదిరింపులు, అబద్ధపు వాగ్దానాలతో ఒత్తిడి తేలేరని, అమెరికా వాస్తవాలను గుర్తించాలన్నారు.

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TAGGED:

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IRAN NUCLEAR PROGRAM
STRAIT OF HORMUZ NEGOTIATIONS
US IRAN NEGOTIATIONS
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