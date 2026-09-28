త్వరలోనే ఇరాన్పై విజయం సాధిస్తాం- మధ్యంతర ఎన్నికలకు ముందే దాడులు చేసే ఛాన్స్: ట్రంప్
ఇరాన్పై త్వరలోనే విజయం సాధిస్తాం- మధ్యంతర ఎన్నికలకు ముందు దాడులు సాధ్యమే- స్పష్టం చేసిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్
Published : September 28, 2026 at 7:08 AM IST
Trump On US Iran War : ఇరాన్తో జరుగుతున్న యుద్ధంలో తాము త్వరలోనే విజయం సాధిస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికలకు ముందే తాము సైనిక దాడులు చేసే అవకాశం కూడా ఉందని ఆయన అన్నారు. ఆదివారం ఓ ప్రముఖ మీడియా ఛానల్తో మాట్లాడుతూ ఆయన ఈ కీలక వాఖ్యలు చేశారు. ఒక వేళ పశ్చిమాసియాలో ఈ ఘర్షణలు ముగిస్తే, ప్రపంచ చమురు ధరలు తీవ్రంగా పడిపోతాయని ట్రంప్ అన్నారు. టెహ్రాన్కు అణ్వాయుధాలను దక్కకుండా చేయడమే అమెరికా ప్రాథమిక లక్ష్యమని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.
"నా ఉద్దేశంలో ఏం జరుగుతుందంటే, మనం (అమెరికా) చాలా త్వరలో ఈ యుద్ధంలో గెలవనున్నాం. మనం గెలిచిన వెంటనే, చమురు ధరలు యుద్ధానికి ముందు ఉన్న స్థాయికి దిగివస్తాయి."
- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు