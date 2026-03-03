వార్ ఎఫెక్ట్ : హార్ముజ్ జలసంధిని మూసివేసిన ఇరాన్- నిలిచిపోయిన 700కు పైగా నౌకలు
Hormuz Strait Closed (AFP)
March 3, 2026
Hormuz Strait Closed : దాడులు, ప్రతిదాడులతో పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ వాతావరణం తీవ్ర రూపం దాల్చడంతో ఇరాన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రపంచ ఇంధనానికి జీవనాడి అయిన హోర్ముజ్ జలసంధి మూసివేస్తున్నట్లు మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఆ మార్గం గుండా ఏ నౌకైనా వెళ్లడానికి ప్రయత్నిస్తే తగలబెడతామని హెచ్చరించింది. ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్, నౌకాదళ సిబ్బంది ఆ పని చేస్తారని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. దీంతో సుమారు 700 ఆయిల్ ట్యాంకర్లు జలసంధికి ఇరువైపులా నిలిచిపోయాయి. తాజా చర్యలతో ముడి చమురు ధరలు మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.