ETV Bharat / international

వార్​ ఎఫెక్ట్ : హార్ముజ్ జలసంధిని మూసివేసిన ఇరాన్- నిలిచిపోయిన 700కు పైగా నౌకలు

ఇరాన్ కీలక నిర్ణయం- హర్ముజ్​ జలసంధిని ఇరాన్ మూసివేత

Hormuz Strait Closed
Hormuz Strait Closed (AFP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 3, 2026 at 1:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Hormuz Strait Closed : దాడులు, ప్రతిదాడులతో పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ వాతావరణం తీవ్ర రూపం దాల్చడంతో ఇరాన్‌ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రపంచ ఇంధనానికి జీవనాడి అయిన హోర్ముజ్ జలసంధి మూసివేస్తున్నట్లు మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఆ మార్గం గుండా ఏ నౌకైనా వెళ్లడానికి ప్రయత్నిస్తే తగలబెడతామని హెచ్చరించింది. ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్‌ కోర్‌, నౌకాదళ సిబ్బంది ఆ పని చేస్తారని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. దీంతో సుమారు 700 ఆయిల్‌ ట్యాంకర్లు జలసంధికి ఇరువైపులా నిలిచిపోయాయి. తాజా చర్యలతో ముడి చమురు ధరలు మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

TAGGED:

HORMUZ STRAIT CLOSED
HORMUZ STRAIT CLOSED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.