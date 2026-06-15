ETV Bharat / international

హర్మూజ్ తెరుచుకున్నా ఆరు నెలలు ఇబ్బందే- ధరలు తగ్గి సాధారణ స్థితికి వచ్చేందుకు చాలా సమయం!

యుద్ధం వల్ల దెబ్బతిన్న సరఫరా గొలుసు పునరుద్ధరణ ప్రక్రియ వేగవంతం- యుద్ధానికి ముందు నాటి స్థాయికి రావడానికి నెలల సమయం పడుతుందని టఫ్ట్స్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ రాక్‌ఫోర్డ్ వైట్జ్ వెల్లడి

Hormuz Strait
Hormuz Strait (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 15, 2026 at 10:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

War Effect On Hormuz : హర్మూజ్‌ జలసంధి 167 కిలోమీటర్ల పొడవు, 39 కిలోమీటర్ల వెడల్పుతో ప్రపంచ చమురు రవాణాలో 20శాతం వాటా కలిగి ఉన్న ఇరుకైన ప్రాంతం. అంత చిన్నప్రాంతాన్ని ఇరాన్‌ మూసివేస్తే చమురు ధరలు ఆకాశాన్నంటి ఆసియా నుంచి ఐరోపా వరకూ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలు అల్లాడిపోయాయి. ఎట్టకేలకు అమెరికా, ఇరాన్ శాంతికి అంగీకరించిన నేపథ్యంలో ఇక చమురు ధరలు తగ్గి పరిస్థితి సాధారణ స్థితికి వచ్చేస్తుందని అనుకోవడం పొరపాటేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒప్పందం అమల్లోకి వచ్చి హర్మూజ్ జలసంధి తెరవడం వల్ల విస్తృతమైన ఫలితాలు ఉంటాయనడంలో ఎలాంటి సందేహాలు లేవు. అయితే పరిస్థితి పూర్తిగా సాధారణ స్థితికి రావడానికి వచ్చే ఏడాది వరకు సమయం పట్టవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

యుద్ధం వల్ల చిక్కుకున్న నౌకలు
యుద్ధం వల్ల హర్మూజ్ జలసంధిలో అనేక చమురు, వాణిజ్య నౌకలు చిక్కుకుపోయాయి. హార్మూజ్ జలసంధి తెరుచుకుని మైన్ల తొలగింపు కార్యకలాపాలు పూర్తైన తర్వాత, పర్షియన్ గల్ఫ్‌లో చిక్కుకుపోయిన వందలాది చమురు, గ్యాస్, ఇంధన ఉత్పత్తుల ట్యాంకర్లు ఆసియా ఓడరేవులకు తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తాయి. తద్వారా సౌదీ అరేబియా, ఇరాక్, యూఏఈ, కువైట్, ఖతార్ వంటి దేశాల నుంచి యుద్ధం వల్ల దెబ్బతిన్న సరఫరా గొలుసును పునరుద్ధరించే ప్రక్రియ వేగవంతం అవుతుంది. గల్ఫ్ దేశాల నుంచి చమురులో పెద్ద భాగం ఆసియా మార్కెట్లకే రానుంది. అలాగే ఇరాన్, సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ, ఖతార్, బహ్రెయిన్ వంటి కీలక ఎగుమతిదారుల నుంచి ఎరువుల సరఫరా తిరిగి ప్రారంభమవుతుంది. ఆహార ప్యాకేజింగ్‌లో ఉపయోగించే ప్లాస్టిక్ ర్యాప్ తయారీకి కీలకమైన 'నాఫ్తా', వంట గ్యాస్ సరఫరా పునరుద్ధరణ జరుగుతుంది. అయితే 100 రోజులకుపైగా సాగిన యుద్ధం వల్ల కలిగిన ఆర్థిక నష్టాలు ఇప్పట్లో పరిష్కారం కావని వుడ్ మెకెంజీ ఇంధన కన్సల్టెన్సీ ఆసియా పసిఫిక్ వైస్ ఛైర్మన్ జోషువా 'న్యూయార్క్ టైమ్స్'కు చెప్పారు. గ్యాస్ మార్కెట్లలో మార్చిలో చూసిన 100 డాలర్ల చమురు ధర పూర్తి ప్రభావం అప్పటి నుంచి ఆరు నెలల తర్వాతే పూర్తిగా తెలుస్తుందని ఆయన చెప్పారు. LNG ధరల పెరుగుదల ప్రభావం కూడా మూడు నుంచి ఆరు నెలల తర్వాతే మార్కెట్లపై ఉంటుందని వివరించారు.

నాటి స్థాయికి రావడానికి నెలల సమయం
హర్మూజ్‌ జలసంధిలో సముద్ర రవాణా యుద్ధానికి ముందు నాటి స్థాయికి రావడానికి నెలల సమయం పట్టవచ్చని టఫ్ట్స్ యూనివర్సిటీలోని ది ఫ్లెచర్ స్కూల్ మారిటైమ్ స్టడీస్ ప్రొఫెసర్ రాక్‌ఫోర్డ్ వైట్జ్ 'అల్ జజీరా'తో చెప్పారు. షిప్పింగ్ రంగంలో ఎవరూ ఊహించని దానికంటే ఇది చాలా సుదీర్ఘమైన అంతరాయమని వైట్జ్‌ తెలిపారు. అందువల్ల అమెరికా-ఇరాన్ ఒప్పందంపై నమ్మకం కుదిరే వరకూ షిప్పింగ్ పరిశ్రమ రవాణాకు పూర్తిస్థాయిలో ముందుకు రాకపోవచ్చని చెప్పారు. ఇదేసమయంలో ఖతార్, సౌదీ అరేబియా, కువైట్‌లతో సహా పలు గల్ఫ్ దేశాలలో చమురు, గ్యాస్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలు దాడుల్లో దెబ్బతిన్నాయి. కాబట్టి అవి తిరిగి పూర్తిస్థాయిలో పనిచేయడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. అందువల్ల ఇంధనం, ఎరువుల రవాణా యుద్ధం ముందున్న స్థాయికి చేరడానికి నెలలు పడుతుందని ఆయన విరించారు.

భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ముడి చమురు దిగుమతిదారుల్లో ఒకటి. హర్మూజ్‌ జలసంధి తెరవడం వల్ల చమురు సరఫరా, రవాణా ఖర్చులు, ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడిపై ఉన్న ఆందోళనలు తగ్గుతాయి. సౌదీ అరేబియా, ఇరాక్, కువైట్, యూఏఈ, ఖతార్ వంటి కీలక సరఫరాదారుల నుంచి భారతదేశానికి తిరిగి సరఫరా ప్రారంభం కావడం వల్ల భవిష్యత్తుపై నమ్మకం పెరుగుతుంది. అలాగే షిప్పింగ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంలు, రవాణా ఖర్చులు తగ్గుతాయి. అయితే ఇరాన్, అమెరికా మధ్య ఒప్పందం సజావుగా సాగినంత కాలమే ఈ పరిణామాలు సంభవిస్తాయి. చమురు సరఫరా తిరిగి గాడిన పడి నౌకలు హర్మూజ్‌ను దాటి, వాటి గమ్యస్థానాలకు చేరుకుని ఆర్థిక వ్యవస్థలపై ప్రభావం చూపడం ప్రారంభించే లోపు మధ్యప్రాచ్యంలో మళ్లీ కొత్తగా ఘర్షణలు మొదలైతే పరిస్థితి మళ్లీమొదటికివస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ప్రపంచానికి ఊరట: అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం- హర్మూజ్‌పై ఆంక్షల ఎత్తివేత

ఇరాన్​తో ట్రంప్ గొప్ప ఒప్పందం- టోల్ ఫీజు​ లేకుండానే హర్మూజ్​ ఓపెన్​: అమెరికా

TAGGED:

HORMUZ NEWS
HORMUZ RETURN TO ITS STATE
HORMUZ TO OLD STATE
HORMUZ STRAIT SITUATION
HORMUZ STRAIT SITUATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.