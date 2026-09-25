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మమ్దానీ, నెతన్యాహు మాటల యుద్ధం- వాకౌట్ చేసిన వారిని పిరికిపందలన్న ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని

ఐరాసలో నెతన్యాహు స్పీచ్‌ వేళ కీలక పరిణామాలు- ఇజ్రాయెల్ ప్రధానీ ప్రసంగాన్ని బహిష్కరించిన పలు దేశాలు- మమ్దానీ, నెతన్యాహు మధ్య మాటల యుద్ధం

Benjamin Netanyahu UNGA Speech
ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు ఐరాసలో స్పీచ్‌ (AP/ TheUnitedNations/Youtube)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 25, 2026 at 7:45 AM IST

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Benjamin Netanyahu UNGA Speech : ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశాలు తీవ్ర ఉద్రిక్తతల మధ్య జరుగుతున్నాయి. గురువారం ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు ప్రసంగ సమయం నాటకీయ పరిణామాలకు వేదికైంది. అలాగే నెతన్యాహు, న్యూయార్క్ సిటీ మేయర్ మమ్దానీ మధ్య వివాదం తారాస్థాయికి చేరింది.

తొలుత ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు ఐరాస అసెంబ్లీ హాల్‌లోకి రాగానే పలు దేశాల ప్రతినిధులు నిరసనగా తమ సీట్ల నుంచి లేచి బయటకు వెళ్లిపోయారు. ఇది గమనించిన నెతన్యాహు సభలో ఉన్నవారిని ప్రతినిధులను ఉద్దేశించి తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. బయటకు వెళ్లిన వారిని నైతికత లేనివారుగా, వారు పిరికిపందలుగా అభివర్ణించారు. 'నేను ప్రసంగం ప్రారంభించడానికి ముందు ఒక చిన్న ప్రకటన. ఈ హాల్లో ఇంకా నైతికత లేని పిరికివాళ్లు ఉంటే, దయచేసి ఇప్పుడే బయటకు వెళ్లండి. చాలా ధన్యవాదాలు' అంటూ ఘాటుగా మాట్లాడారు. ఈ వ్యాఖ్యలు సభలో ఒక్కసారిగా కలకలం రేపాయి.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న యూదు వ్యతిరేకతపై నెతన్యాహు సుదీర్ఘంగా ప్రసంగించారు. యూదులు ఎక్కడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదని, ఆత్మగౌరవంతో తల ఎత్తుకుని జీవించాలని పిలుపునిచ్చారు. 'ప్రపంచంలోని యూదు వ్యతిరేకులు మా ప్రజలను భయపెట్టాలని చూస్తున్నారు. కానీ, ఆ రోజులు ఎప్పుడో పోయాయి. ఒకప్పుడు యూదులు నిస్సహాయ బాధితులుగా ఊచకోతకు గురయ్యారు. నేడు ఆ పరిస్థితి లేదు. మాకంటూ ప్రత్యేక దేశం, శక్తివంతమైన సైన్యం ఉన్నాయి. మా రక్షణ కోసం మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం' అని చెప్పుకొన్నారు.

న్యూయార్క్ మేయర్‌పై ఆగ్రహం
ఈ సందర్భంగా న్యూయార్క్ సిటీ మేయర్ జోహ్రాన్ మమ్దానిపై నెతన్యాహు సంచలన ఆరోపణలు గుప్పించారు. మేయర్ ఎన్నికైన తర్వాత న్యూయార్క్‌లో యూదు పౌరులు భద్రత కోల్పోయారని, తీవ్ర అభద్రతాభావంతో బతుకుతున్నారని ఆరోపించారు. హమాస్‌కు మద్దతు ఇస్తున్న నేరస్థులను మేయర్ ప్రశంసిస్తున్నారని, అమెరికాపై 9/11 ఉగ్రదాడిని సమర్థించిన వ్యక్తులతో ఆయనకు సంబంధాలున్నాయని తీవ్రస్థాయిలో విమర్శించారు. ఇజ్రాయెల్‌పై వస్తున్న జెనోసైడ్ ఆరోపణలను నెతన్యాహు పూర్తిగా తోసిపుచ్చారు. ఇజ్రాయెల్ నరమేధం చేయలేదని, నరమేధాన్ని అడ్డుకుందన్నారు. తనను ఈ సమావేశానికి రాకుండా, తన గొంతు నొక్కడానికి మేయర్ మమ్దాని సర్వవిధాల ప్రయత్నించారని, కానీ సత్యాన్ని ఎవరూ అణచివేయలేరని తేల్చిచెప్పారు. "మిస్టర్ మమ్దానీ, మీరు నగర మేయర్ అయిన తర్వాత యూదులు సురక్షితంగా లేరు. ఇజ్రాయెల్ ఎప్పుడూ నరమేధానికి పాల్పడలేదు. కానీ ఇజ్రాయెల్ నరమేధాన్ని అడ్డుకుంది. మీరు నన్ను అడ్డుకోవాలని చూశారు. కానీ సత్యాన్ని ఎవరూ నిశ్శబ్దం చేయలేరు" అని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు అన్నారు.

మమ్దానీ కౌంటర్ ఎటాక్
ఐరాస వేదికగా ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు చేసిన వ్యాఖ్యలపై న్యూయార్క్ సిటీ మేయర్ మమ్దానీ అత్యంత తీవ్రంగా స్పందించారు. పాలస్తీనియన్లపై ఆయన సాగిస్తున్న నరమేధాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికే నెతన్యాహు నిరాధారమైన అబద్ధాలను ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. ఈ మేరకు ఆయన ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. నెతన్యాహు తీరును తీవ్రంగా ఎండగట్టారు. నెతన్యాహు ఎప్పట్లాగే తన ప్రసంగంలో పాలస్తీనియన్లపై తాను చేస్తున్న నరమేధాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవాడనికి నిరాధారమైన అబద్ధాలను పదేపదే వల్లెవేశారని మమ్దానీ పేర్కొన్నారు. అయితే, ఏ అబద్ధం కూడా ఆయనను రక్షించలేదన్న విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. యుద్ధ నేరాలు, మానవత్వానికి వ్యతిరేకంగా పాల్పడిన నేరాలకు సంబంధించి అంతర్జాతీయ క్రిమినల్ కోర్టు అరెస్టు వారెంట్ జారీ చేసిన ప్రధాన ముద్దాయిగా నెతన్యాహు ఇప్పటికీ కొనసాగుతున్నారని మమ్దానీ ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు.

అంతకుముందు, న్యూయార్క్ మేయర్ మమ్దాని ఇజ్రాయెల్ ప్రధానిని 'జెనోసైడ్ ఆర్కిటెక్ట్'గా అభివర్ణించారు. నెతన్యాహు ఐరాస వేదికపై మాట్లాడటాన్ని ఆయన తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. తొలుత ఆయనను అరెస్టు చేయాలని మేయర్ డిమాండ్ చేయడం, ఆ తర్వాత ఆ వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకోవడం అంతర్జాతీయంగా పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.

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