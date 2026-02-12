ETV Bharat / international

బంగ్లాదేశ్‌లో పోలింగ్ ప్రారంభం- హసీనా పార్టీ లేకుండా తొలి ఎన్నిక ఇదే

బీఎన్‌పీ, జమాత్ మధ్య ప్రధాన పోటీ- సాయంత్రం 4.30 గంటల వరకు పోలింగ్

ETV Bharat Telugu Team

February 12, 2026

3 Min Read
Bangladesh Election 2026 : ఏడాదిన్నరగా రాజకీయ అస్థిరతను ఎదుర్కొంటున్న బంగ్లాదేశ్‌లో గురువారం 13వ జాతీయ పార్లమెంట్ ఎన్నికల ఓటింగ్ ప్రారంభమైంది. మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా నేతృత్వంలోని అవామీ లీగ్ ప్రభుత్వం 2024 ఆగస్టులో విద్యార్థుల భారీ ఉద్యమంతో కూలిపోయిన తర్వాత ఏర్పడిన తాత్కాలిక పాలనకు ఇవి ముగింపు పలకనున్నాయి. ప్రస్తుతం మహమ్మద్ యూనస్ ఆధ్వర్యంలో కొనసాగుతున్న తాత్కాలిక ప్రభుత్వం ఎన్నికల ప్రక్రియను పర్యవేక్షిస్తోంది.

ఫిబ్రవరి 13న ఫలితాలు
దేశవ్యాప్తంగా కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య ఉదయం 7.30 గంటలకు పోలింగ్ ప్రారంభమవ్వగా, సాయంత్రం 4.30 వరకు కొనసాగనుంది. తెల్లవారుజాము నుంచే పెద్ద ఎత్తున ఓటర్లు బారుల తీరారు. అయితే బ్యాలెట్ పత్రాలు, ఎన్నికల సామగ్రిని ముందుగానే భద్రతా బలగాల పర్యవేక్షణలో పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలించారు. ఓట్ల లెక్కింపు ఫిబ్రవరి 12 సాయంత్రం ప్రారంభమై, ఫలితాలను ఫిబ్రవరి 13 ఉదయం అధికారికంగా ప్రకటించనున్నట్లు ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది.

ఇదే తొలిసారి
ఈసారి 299 పార్లమెంట్ స్థానాలకు 1,981 మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. వీరిలో 249 మంది స్వతంత్ర అభ్యర్థులు ఉన్నారు. అవామీ లీగ్‌పై నిషేధం కొనసాగుతుండటంతో ఆ పార్టీ పోటీలో లేకపోవడం ఈ ఎన్నికల ప్రత్యేకత. బంగ్లాదేశ్ రాజకీయాల్లో ప్రభావం చూపిన ప్రధాన పార్టీ లేకుండా ఎన్నికలు జరగడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. ప్రస్తుతం షేక్ హసీనా భారత్‌లో ఆశ్రయం పొందుతున్నారు.

ఎన్నికలో 51 పార్టీలు
ఈ ఎన్నికల్లో ప్రధాన పోటీ బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్టు పార్టీ (బీఎన్‌పీ), షఫీకుర్ రెహమాన్ నేతృత్వంలోని జమాత్-ఎ-ఇస్లామీ కూటమి మధ్య నెలకొంది. విద్యార్థుల ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించిన నేషనల్ సిటిజన్ పార్టీ (ఎన్‌సీపీ) కూడా జమాత్ కూటమిలో భాగమైంది. అదనంగా జాతీయ పార్టీ, లెఫ్ట్ డెమోక్రాటిక్ అలయన్స్, అమర్ బంగ్లాదేశ్ పార్టీ తదితర రాజకీయ శక్తులు కూడా పోటీలో ఉన్నాయి. మొత్తం 59 పార్టీలలో 51 పార్టీలు ఎన్నికల్లో పాల్గొంటున్నాయి.

తొలిసారి 45 లక్షల మంది
దాదాపు 12.7 కోట్ల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్నారు. వీరిలో సగానికి పైగా యువతే ఉండటం గమనార్హం. 18 నుంచి 37 ఏళ్ల మధ్య వయసు గల ఓటర్లు కీలకంగా మారనున్నారు. దాదాపు 45 లక్షల మంది తొలిసారి ఓటు వేయబోతున్నారు. యువత నిర్ణయం ఈసారి ఫలితాలపై ప్రభావం చూపుతుందని రాజకీయ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

ఎన్నికల అజెండాలో అవినీతి, ద్రవ్యోల్బణం, నిరుద్యోగం, ఆర్థిక అభివృద్ధి ప్రధాన అంశాలుగా నిలిచాయి. గత ప్రభుత్వ పతనానికి కారణమైన పరిపాలనా వైఫల్యాలు, ధరల పెరుగుదల, ఉద్యోగాల కొరత వంటి సమస్యలు ఓటర్లను ఆలోచనలో పడేశాయి. ప్రజల ఆశలు, ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పాలన అందించగల నాయకత్వాన్ని ఎన్నుకోవాలని ఓటర్లు చూస్తున్నారు.

పార్లమెంట్ ఎన్నికలతో పాటు కీలక రాజ్యాంగ సంస్కరణలపై కూడా రిఫరెండం నిర్వహిస్తున్నారు. మహమ్మద్ యూనస్ ప్రభుత్వం రూపొందించిన నేషనల్ చార్టర్ 2025 పత్రంపై ప్రజాభిప్రాయం కోరుతున్నారు. భవిష్యత్ పాలనకు దిశానిర్దేశం చేసే ఈ సంస్కరణలు దేశ రాజకీయ వ్యవస్థలో మార్పులకు దారితీసే అవకాశముందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఇక భద్రతా పరంగా అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఓటింగ్ సమయంలో బ్యాలెట్ బాక్సుల లాక్కోవడం, అక్రమ ఓటింగ్, హింసాత్మక ఘటనలు చోటుచేసుకుంటే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హోం అడ్వైజర్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ జహంగీర్ ఆలం చౌధురి హెచ్చరించారు. చట్టవ్యవస్థ దెబ్బతింటే ఎన్నికల సిబ్బందిపైనా చర్యలు ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు.

అయితే, మైనారిటీల భద్రతపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. హసీనా ప్రభుత్వం కూలిన తర్వాత హిందువులపై దాడులు పెరిగినట్లు నివేదికలు వెలువడ్డాయి. మతతత్వ పార్టీగా భావిస్తున్న జమాత్-ఎ-ఇస్లామీ అధికారంలోకి వస్తే పరిస్థితి మరింత క్లిష్టమవుతుందని మైనారిటీ వర్గాలు భయపడుతున్నాయి. మొత్తంగా, ఈ ఎన్నికలు బంగ్లాదేశ్ రాజకీయాల్లో కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలుకుతున్నాయి. బేగమ్స్ యుగంగా పేరుగాంచిన దీర్ఘకాల రాజకీయ పోటీకి ముగింపు పలికి, కొత్త నాయకత్వానికి ప్రజలు అవకాశం ఇవ్వనున్న ఈ పోరు దేశ భవిష్యత్‌ను నిర్ణయించనుంది.

