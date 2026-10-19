ఉక్రెయిన్తో ఘర్షణకు చెక్ పెట్టేందుకు పుతిన్ మాస్టర్ ప్లాన్- ట్రంప్, జిన్పింగ్లతో త్రైపాక్షిక భేటీకి ప్రతిపాదన!
ఉక్రెయిన్ - రష్యా మధ్య భీకర పోరు జరుగున్న సమయంలో కీలక పరిణామం జరిగింది.
Published : October 19, 2026 at 9:45 AM IST
Putin Peace Deal Proposal : ఉక్రెయిన్తో వివాదం గురించి చర్చించేందుకు, మాస్కోకు అనుకూలమైన శాంతి ఒప్పందాన్ని కుదర్చడమే లక్ష్యంగా వచ్చే నెలలో (నవంబర్లో) అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, చైనా అధినేత షీ జిన్పింగ్లతో త్రైపాక్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశాన్ని నిర్వహించాలని రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ప్రతిపాదించినట్లు యూఎస్కు చెందిన అంతర్జాతీయ వార్తాపత్రిక తన నివేదికలో పేర్కొంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్తో మెరుగుపడుతున్న సంబంధాలను సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు పుతిన్ చేస్తున్న ప్రయత్నమే ఈ ప్రతిపాదన అని తెలిపింది. అయితే ఈ చర్య ఉక్రెయిన్లోనూ, అమెరికా ఈయూ మిత్రదేశాల్లోనూ ఆందోళనలను రేకెత్తించిందని వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా ఈ సమావేశంలో ఉక్రెయిన్కు ప్రాతినిధ్యం లేకపోవడంపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయని స్పష్టం చేసింది.
'అక్టోబర్ 9న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో జరిపిన టెలిఫోన్ సంభాషణలో పుతిన్ తొలుత త్రైపాక్షిక సమావేశం ఆలోచనను లేవనెత్తారు. ఆ సంభాషణ సమయంలోనే రష్యా డీజిల్ ఇంధనాన్ని అమెరికా కొనుగోలు చేయడానికి, ప్రపంచ మార్కెట్లలో దాని పంపిణీని సులభతరం చేయడానికి అనుమతించే ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ త్రైపాక్షిక సమావేశం జరిగే అవకాశంపై చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ట్రంప్ ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి అధికారికంగా అంగీకరించనప్పటికీ, యుద్ధాన్ని పరిష్కరించాలనే కోరిక దృష్ట్యా పుతిన్ ఈ ప్రతిపాదనకు సానుకూలంగా స్పందించవచ్చు. దక్షిణ చైనాలోని టెక్ హబ్ అయిన షెన్జెన్లో నవంబర్ 18, 19 తేదీలలో జరగనున్న ఆసియా-పసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ (APEC) శిఖరాగ్ర సమావేశంతో పాటుగా ఈ త్రైపాక్షిక చర్చలను కూడా నిర్వహించాలని క్రెమ్లిన్ సూచించింది. ట్రంప్ ఈ భేటీలో పాల్గొనడానికి అంగీకరిస్తే తాము అభ్యంతరం చెప్పబోమని చైనా అధికారులు సంకేతాలు ఇచ్చారు' అని అంతర్జాతీయ వార్తాపత్రిక తన నివేదికలో వెల్లడించింది.
రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగింపు చర్చలో గొప్ప పురోగతి : ట్రంప్
మరోవైపు, రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం గురించి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదివారం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యా-ఉక్రెయిన్ సంఘర్షణను ముగించేందుకు జరుగుతున్న చర్చలు గొప్ప పురోగతి సాధిస్తున్నాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. మాస్కో పట్ల తమ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న దౌత్య విధానాన్ని సమర్థించుకున్నారు. రెండేళ్ల క్రితం మెరుగైన ఒప్పందం కుదర్చడంలో ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ విఫలమయ్యారని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ట్రూత్ సోషల్లో పోస్ట్ పెట్టారు.
'ఆ ప్రయోజనాలకు పొందడమే జెలెన్స్కీ ముఖ్య ఉద్దేశం'
'యుద్ధంలో ఉన్న ఈ రెండు దేశాల (ఉక్రెయిన్- రష్యా) మధ్య ఒప్పందం కుదర్చడానికి తాను అనుసరిస్తున్న వ్యూహం చాలా సరళమైనది. దౌత్య ప్రక్రియ గొప్ప పురోగతి సాధిస్తోంది. నేను రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య యుద్ధం ముగించేందుకు శాంతి చర్చలు జరుపుతున్నాను. రష్యాను తెలివి తక్కువగా చర్చల టేబుల్ నుంచి దూరం చేసే ఏ పనినీ నేను చేయాలనుకోవడం లేదు. ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ అమెరికా, ఐరోపా దేశాల నుంచి అందుతున్న ఆర్థిక సహాయాన్ని కొనసాగించడం కోసమే రష్యాతో జరుగుతున్న యుద్ధాన్ని ముగించడానికి ఇష్టపడటం లేదు. గత జో బైడెన్ ప్రభుత్వ హయాంలో లాగే ఈ ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందాలనేది జెలెన్స్కీ ముఖ్య ఉద్దేశం' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
యుద్ధంలో ఇరాన్కు రష్యా సహాయం చేస్తోందన్న ఆరోపణలపై ట్రంప్ స్పందించారు. ఇరాన్కు రష్యా చేస్తున్న సహాయం దాని సామర్థ్యాలతో పోలిస్తే చాలా తక్కువని, తాను దాన్ని అలాగే కొనసాగించాలని కోరుకుంటున్నానని చెప్పారు. రష్యా డీజిల్ రిఫైనరీలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఉక్రెయిన్ చేస్తున్న దాడులపై ట్రంప్ మండిపడ్డారు. ఈ దాడులు ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లకు నష్టం కలిగిస్తున్నాయని ఆరోపించారు. రష్యా డీజిల్ను తక్కువ ధరకు తమకు విక్రయిస్తోందని ప్రశంసించారు. యుద్ధంతో ఉక్రెయిన్ నలిగిపోవడానికి జెలెన్స్కీనే కారణమని విమర్శించారు. రెండేళ్ల క్రితమే జెలెన్స్కీ ఒక మంచి ఒప్పందం చేసుకుని ఉంటే బాగుండేదని, ప్రస్తుతానికి ఉక్రెయిన్ దేశం ఛిన్నాభిన్నమైందని తెలిపారు. ఉక్రెయిన్ తన భూభాగాలను, సముద్ర తీరాలపై నియంత్రణను కోల్పోయిందని చెప్పారు. అలాగే ఆ దేశ యువత/పురుషుల జనాభా యుద్ధంలో తీవ్రంగా నష్టపోయిందని (గాయపడటం లేదా మరణించడం) అన్నారు.
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