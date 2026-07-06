'వాళ్లు ఆపేద్దామనుకుంటున్నారు'- రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు
రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు- ఇరు దేశాల అధ్యక్షులు వార్ ఆపేయాలనుకుంటున్నారని వెల్లడి
Published : July 6, 2026 at 10:19 PM IST
Russia Ukraine War : గత నాలుగున్నరేళ్లుగా కొనసాగుతున్న రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్- ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ ఇద్దరు కూడా యుద్ధాన్ని ముగించాలని భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్పై రష్యా పెద్దఎత్తున దాడులు చేసిన వేళ ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం. గత వారాంతంలో పుతిన్, జెలెన్స్కీతో విడివిడిగా ఫోన్లో మాట్లాడినట్లు ట్రంప్ తెలిపారు. పిల్లల కోసం ఉద్దేశించిన 'ట్రంప్ అకౌంట్స్' ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్, నాస్డాక్ ఓపెనింగ్ బెల్స్ మోగించిన అనంతరం ఓవల్ ఆఫీసులో ట్రంప్ మీడియాతో మాట్లాడారు.
ఇరుదేశాల అధ్యక్షులు యుద్ధానికి ముగింపు పలకాలని గట్టిగా కోరుకుంటున్నారని, త్వరలో జరిగే నాటో సదస్సులో ఈ విషయంపై ప్రధానంగా చర్చించనున్నట్లు తెలిపారు. గతంలో 8 యుద్ధాలను ఆపానని ట్రంప్ మరోసారి పునరుద్ఘాటించారు. ఇందులో భారత్- పాకిస్థాన్ యుద్ధాన్ని తానే ఆపినట్లు మరోసారి పాత పాట పాడారు. తాను ఆపకపోతే అది అణ్వాయుధ యుద్ధానికి దారితీసేదనని అన్నారు. 4 రోజులపాటు భీకరంగా జరిగిన ఆ యుద్ధాన్ని తానే ఆపినట్లు ట్రంప్ పునరుద్ఘాటించారు.