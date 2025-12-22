బంగ్లాదేశ్లో సర్వసాధారణంగా హింస- నియంత్రించే శక్తి యూనస్ ప్రభుత్వానికి లేదు : షేక్ హసీనా
బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించిన షేక్ హసీనా
Published : December 22, 2025 at 7:32 AM IST
Sheikh Hasina On Bangladesh Violence : విద్యార్థి నాయకుడు షరీఫ్ ఉస్మాన్ బిన్ హాదీ మరణంతో బంగ్లాదేశ్లో నెలకొన్న హింస్మాతక ఆందోళనలపై ఆ దేశ మాజీ ప్రధానమంత్రి షేక్ హసీనా స్పందించారు. మహమ్మద్ యూనస్ నేతృత్వంలోని బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వంపై తీవ్రంగా విమర్శుల గుప్పించారు. హింసను నియంత్రించడంలో పూర్తిగా విఫలమైందని అన్నారు. బంగ్లాదేశ్లో హింస అనేది సాధారణ విషయంగా మారిందని ఆరోపించారు. ఓ వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన ఈమెయిల్ ఇంటర్వ్యూలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఉస్మాన్ బిన్ హాదీ హత్య అనంతరం ఢాకాలో నెలకొన్న హింస దేశాన్ని మరితం అస్థిరతకు గురిచేస్తోంది. ఈ హత్య నా ప్రభుత్వాన్ని కూల్చివేసి, యూనస్ పాలనలో పెరిగిపోయిన అక్రమాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇప్పుడు యూనస్ పాలనలో మరింత పెరిగి, హింస సాధారణమైపోయింది. ప్రభుత్వం దీనిని అంగీకరించడమో లేక ఆపలేని స్థితిలో ఉండడమో చేస్తోంది. ఈ ఘటనలు బంగ్లాదేశ్ అంతర్గత స్థిరత్వానికే కాకుండా, పొరుగు దేశాలతో సంబంధాలను కూడా దెబ్బతీస్తున్నాయి. ఈ గందరగోళాన్ని, మైనారిటీలపై జరుగుతున్న వేధింపులను, మనం కలిసి నిర్మించిన వ్యవస్థల క్షీణతను భారత్ చూస్తోంది. దేశంలో ప్రాథమిక శాంతిభద్రతలే నిలుపుకోలేని ప్రభుత్వం అంతర్జాతీయంగా విశ్వసనీయత కోల్పోతుంది' అని షేర్ హసీనా అన్నారు.