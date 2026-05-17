మైనారిటీ హక్కులు, పత్రికా స్వేచ్ఛపై డచ్ ప్రధాని ఆరోపణలు- తప్పికొట్టిన భారత్
భారత్ ఒక సజీవ ప్రజాస్వామ్యం- ఇక్కడ మైనారిటీ హక్కులు, పత్రికా స్వేచ్ఛ క్షీణిస్తున్నాయన్న ఆరోపణలు అసంబద్ధం- డచ్ ప్రధాని వ్యాఖ్యలపై భారత్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
Published : May 17, 2026 at 3:04 PM IST
India Trashes Dutch PM Allegations : భారతదేశంలో పత్రికా స్వేచ్ఛ క్షీణిస్తోందని, మతపరమైన మైనారిటీల హక్కులు హరించుకుపోతున్నాయని డచ్ ప్రధాని రాబ్ జెట్టెన్ చేసిన ఆరోపణలను భారత్ తోసిపుచ్చింది. భారత్ అందరికీ వాక్ స్వాతంత్ర్యాన్ని హామీ ఇచ్చిన ఒక 'సజీవ ప్రజాస్వామ్య దేశం' అని స్పష్టం చేసింది.
భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నెదర్లాండ్స్లో రెండు రోజుల పర్యటనకు వెళ్లారు. ఆ వివరాలను శనివారం సాయంత్రం మీడియాకు చెబుతూ డచ్ ప్రధాని రాబ్ జెట్టెన్ భారత్లో భావవ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛ క్షీణిస్తోందంటూ ఆరోపణలు చేశారు. దీనిపై భారత విదేశాంగమంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఈఏ) కార్యదర్శి (వెస్ట్) సిబి జార్జ్ స్పందిస్తూ ఘాటుగా సమాధానం ఇచ్చారు. 'భారత్లో పత్రికా స్వేచ్ఛ, మైనారిటీల హక్కుల గురించి ఆయనకు (డచ్ ప్రధాని రాబ్ జెట్టెన్)కు ఉన్న అవగాహన లోపం వల్లే మేము ఈ ప్రశ్నను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. భారత్ 1.4 బిలియన్ల (140 కోట్లు) జనాభా కలిగిన దేశం. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యధిక జనాభా కలిగిన దేశం. 5వేల సంవత్సరాల పురాతన నాగరికత కలిగిన దేశం ఇది' అని అన్నారు.
భారత్లో వర్ధిల్లుతు్నన మత స్వేచ్ఛ
డచ్ ప్రధాని ఆరోపణలను తిప్పికొడుతూ, భారతదేశంలోని సాంస్కృతిక, మత, భాషా పరమైన వైవిధ్యం గురించి సిబి జార్జ్ ప్రముఖ్యంగా ప్రస్తావించారు.
"మీరు భారతదేశాన్ని చూడండి. ఎంత అందంగా ఉంటుందో. ప్రపంచంలో మరే దేశంలోనూ ఇన్ని మతాలు పుట్టలేదు. హిందూ, బౌద్ధ, జైన, సిక్కు మతాలు ఇక్కడ జన్మించి, ఇప్పటికీ వర్థిల్లుతున్నాయి. అంతేకాదు ప్రపంచంలోని ప్రధాన మతాలన్నీ భారత్లో ఆశ్రయం పొంది, నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. యూదులు (Jewish) ఎటువంటి వేధింపులు ఎదుర్కోని అతికొద్ది దేశాల్లో భారత్ ఒకటి. ఇది ఈ దేశ గొప్పతనం. యేసు క్రీస్తు పునరుత్థానం జరిగిన వెంటనే క్రైస్తవ మతం భారతదేశానికి వచ్చింది. నిజం చెప్పాలంటే, ఐరోపా కంటే ముందే క్రైస్తవం భారతదేశానికి వ్యాపించింది. ఇక్కడ అది నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఈ రోజు భారత్లో 30 మిలియన్ల కంటే ఎక్కువ మంది క్రైస్తవులు ఉన్నారు. అంతేకాదు మొహమ్మద్ ప్రవక్త కాలంలోనే ఇస్లాం ఇండియాకు వచ్చి, ఇప్పటికీ వర్ధిల్లుతోంది."
- సిబి జార్జ్, భారత విదేశాంగమంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి
భారత్ ఒక సజీవ ప్రజాస్వామ్యం
ఇక దేశంలో ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల గురించి కూడా సిబి జార్జ్ ఉదాహరణగా పేర్కొన్నారు. "భారత్ ఒక సజీవ ప్రజాస్వామ్యం, ఇక్కడ శాంతియుతంగా అధికారం బదిలీ అయ్యింది. అలాగే ప్రజాస్వామ్య సూత్రాలతో ఎలాంటి రాజీపడకుండా భారత్ ఆర్థిక విజయాన్ని సాధించింది. మేము పేదరికాన్ని నిర్మూలించడానికి హింసను ఆశ్రయించలేదు. ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియ ద్వారానే పేదరికాన్ని నిర్మూలించాం" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
"మేము ప్రపంచం మొత్తం జనాభాలో ఆరో వంతు ఉన్నాం. కానీ ప్రపంచ సమస్యల్లో ఆరో వంతు కూడా మా దగ్గర లేవు. ఇది భారతదేశ అందం. ఇది మమ్మల్ని గర్వపడేలా చేస్తుంది. ప్రతి మైనారిటీ వర్గం ఇక్కడ వర్ధిల్లుతోంది. మాకు స్వాతంత్ర్యం వచ్చినప్పుడు మైనారిటీల జనాభా 11 శాతంగా ఉండేది. కానీ నేడు అది 20 శాతం కంటే ఎక్కువైంది. అయినప్పటికీ భారత్లోని అన్ని మతాల ప్రజలు సంతోషంగా జీవిస్తున్నారు" అని సిబి జార్జ్ అన్నారు.
కాగా, ప్రధాని మోదీ పర్యటనతో భారత్, నెదర్లాండ్స్ మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు మరింత బలోపేతమయ్యాయి. మోదీ, డచ్ ప్రధాని రాబ్ జెట్టెన్తో శనివారం నిర్వహించిన ప్రతినిధి స్థాయి చర్చల్లో రెండు దేశాలు తమ బంధాలను వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించాయి. ఆవిష్కరణలు, పెట్టుబడులు, సుస్థిర అభివృద్ధి, రక్షణ, సెమీకండక్టర్లు, డిజిటల్ టెక్నాలజీ తదితర రంగాల్లో సహకారాన్ని విస్తరించేందుకు అంగీకరించాయి.
