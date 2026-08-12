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ట్రంప్​లాగే బిల్ క్లింటన్ కూడా- పాక్ టూర్ కోసం సీక్రెట్ ప్లేన్ వాడిన మాజీ అధ్యక్షుడు- 26 ఏళ్ల తర్వాత మౌనం వీడిన వైట్‌హౌస్ రిపోర్టర్

అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు బిల్ క్లింటన్ పాక్ పర్యటన గురించి బయటపడిన కీలక రహస్యం-2000లో భారత్ నుంచి పాక్‌కు వెళ్లడానికి క్లింటన్ సీక్రెట్ విమానం వాడినట్లు రిపోర్టర్ వెల్లడి

Bill Clinton Pakistan Visit
వైట్​హౌజ్​ (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 12, 2026 at 6:01 PM IST

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Bill Clinton Pakistan Visit : 2000వ సంవత్సరంలో అప్పటి అమెరికా అధ్యక్షుడు బిల్ క్లింటన్ పాకిస్థాన్‌ పర్యటన గురించి ఆనాటి వైట్ హౌస్ సీనియర్ రిపోర్టర్ సూసన్ పేజ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాక్ పర్యటనకు వెళ్లినప్పుడు క్లింటన్ డెకాయ్ విమానాన్ని (సీక్రెట్ ప్లేన్) ఉపయోగించడానికి ముందు ప్రభుత్వం పాత్రికేయులకు ఒక బ్రీఫింగ్ ఇచ్చిందని 26 ఏళ్ల తర్వాత వెల్లడించారు. బిల్ క్లింటన్ పాక్‌కు భారత్ నుంచి బయలుదేరడానికి ముందు అధికారులు తనను అనధికారిక బ్రీఫింగ్ కోసం పిలిచారని గుర్తు చేసుకున్నారు. కాగా, గత నెలలో తుర్కియే నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు ఇరాన్ నుంచి వచ్చిన బెదిరింపుల కారణంగా యూఎస్ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ రహస్యంగా విమానం మారి, ఎయిర్‌పోర్ట్‌ క్యాటరింగ్ ట్రక్కులో ప్రయాణించారని అమెరికా మీడియాలో కథనాలు వచ్చిన నేపథ్యంలో సూసన్ పేజ్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించడం గమనార్హం.

"పాకిస్థాన్‌లో విమాన ప్రయాణం ప్రమాదకరమైనది కాబట్టి సీక్రెట్ ప్లేన్‌ వాడకం సహా అసాధారణమైన భద్రతా చర్యలు తీసుకొంటున్నామని అమెరికన్ అధికారులు నాకు చెప్పారు. వాస్తవానికి ఆ ప్రమాదం క్లింటన్‌కు, ఆయన పాక్ పర్యటనను కవర్ చేస్తున్న పాత్రికేయులకు కూడా పొంచి ఉంది. క్లింటన్ హయాంలోని జరిగిన విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే ఆ ఘటనకు జరిగి రెండు దశాబ్దాలకు పైగా కాలం అయిపోయింది. క్లింటన్ ఇస్లామాబాద్‌కు చేరుకున్నాక ఆయన సీక్రెట్ ప్లేన్ వాడినట్లు అందరికీ స్పష్టమైంది. నిబంధనల కారణంగా నేను ఈ సంఘటన గురించి ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ ప్రస్తావించలేదు. అయితే ఈ ఘటన జరిగి 25 ఏళ్లు దాటిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ విషయం గురించి మాట్లాడాను. ఇది సరైన నిర్ణయమేనని నేను అనుకుంటున్నాను." అని సూసన్ పేజ్ పేర్కొన్నారు.

భారత్, పాక్‌లో క్లింటన్ పర్యటన
2000 మార్చి నెలలో భారత్, పాకిస్థాన్‌లో అప్పటి అమెరికా అధ్యక్షుడు బిల్ క్లింటన్ పర్యటించారు. అప్పుడు ఆయన పాక్ వెళ్లినప్పుడు సీక్రెట్ ప్లేన్‌ను వాడారు. ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ గుర్తులున్న ఒక విమానం ఇస్లామాబాద్‌లో దిగింది. క్లింటన్‌ను పోలి ఉన్న ఒక సీక్రెట్ సర్వీస్ అధికారి అందులో నుంచి మొదట బయటకు వచ్చారు. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే ఎలాంటి గుర్తులు లేని మరో విమానం అక్కడికి వచ్చింది. దానిలో నుంచి అప్పటి అమెరికా అధ్యక్షుడు బిల్ క్లింటన్ దిగారు. ఇదే విషయాన్ని అప్పటి వైట్ హౌస్ సీనియర్ రిపోర్టర్‌గా ఉన్న సూసన్ పేజ్ వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం సూసన్ యూఎస్ఏ టుడే వాషింగ్టన్ బ్యూరో చీఫ్‌గా పనిచేస్తున్నారు.

విమానం మారిన ట్రంప్
గత నెలలో తుర్కియేలో జరిగిన నాటో సదస్సుకు హాజరైన అనంతరం ఆ దేశాన్ని వీడేటప్పుడు ట్రంప్ రహస్య ఫ్లైట్‌ను ఎంచుకున్నట్లు అమెరికా మీడియా తన కథనంలో పేర్కొంది. ఖతార్ కానుకగా ఇచ్చిన బోయింగ్ 747-8లో అంకారాకు ట్రంప్ చేరుకున్నారు. కానీ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు మాత్రం దాన్ని ఉపయోగించలేదు. ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ వన్‌‌ను వాడారు. ప్రపంచం మొత్తానికి అదే సీన్ చూపించారు. కానీ అక్కడ అసలు విషయం వేరేలా ఉంది. ట్రంప్ సిబ్బంది ఆయన్ను క్యాటరింగ్ ట్రక్కు‌లోకి మార్చేశారు. ఆ తర్వాత ట్రంప్‌ను C-32A విమానంలోకి ఎక్కించి రహస్యంగా తుర్కియే దాటించేశారు. అక్కడి నుంచి ట్రంప్ యూకే వెళ్లారు. అయితే ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ వన్‌లో పాత్రికేయులు, ఇతర సిబ్బంది ప్రయాణం చేశారు. ట్రంప్‌ ఆ విమానంలోనే ఉన్నారని శత్రువులను నమ్మించేందుకు, ఆయన భద్రత దృష్ట్యా ఈ ఏర్పాటు చేసినట్లు సమాచారం.

అయితే ఇదే విషయంపై పరోక్షంగా వైట్ హౌస్ కమ్యూనికేషన్స్ డైరెక్టర్ స్టీవెన్ చెంగ్ స్పందించారు. ట్రంప్ భద్రతా చర్యలను సమర్థించుకున్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇటీవల చెప్పినట్లుగా యూఎస్ పతనాన్ని కోరుకునే శత్రువులు చాలా మంది ఉన్నారని వెల్లడించారు. ఆ ముప్పులను ఎదుర్కోవడానికి తమ వద్ద ఉన్న ప్రతి సాధనాన్ని ఉపయోగించుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.

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