ఒమన్ తీరంలో మరో నౌకకు ప్రమాదం- షిప్లో 14 మంది భారతీయ సిబ్బంది?
ఒమన్ తీరానికి సమీపంలో ప్రమాదానికి గురైన భారత్ జెండాతో ప్రయాణిస్తున్న విరాట్ వన్ అనే నౌక- నౌక ఎలా ప్రమాదానికి గురైందనే వివరాలను వెల్లడించని ఎంబసీ- సిబ్బందిని రక్షించేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు వెల్లడి
Published : June 14, 2026 at 3:21 PM IST
Indian Ship Incident Of Oman Coast : గల్ఫ్ ప్రాంతంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ భారతీయ సిబ్బందితో ప్రయాణిస్తున్న మరో నౌక ప్రమాదానికి గురైంది. భారత్ జెండాతో ప్రయాణిస్తున్న విరాట్ వన్ అనే నౌక ఒమన్ తీరానికి సమీపంలో ప్రమాదానికి గురైందని ఒమన్లోని భారత ఎంబసీ ఎక్స్లో పోస్టు చేసింది. నౌకలో 14 మంది భారతీయ సిబ్బంది ఉన్నట్లు తెలిపింది. అయితే, నౌక ఎలా ప్రమాదానికి గురైందనే వివరాలను ఎంబసీ వెల్లడించలేదు. ఒమన్ సాయంతో నౌకలోని సిబ్బందిని రక్షించేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు వివరించింది.
ఒమన్ తీరానికి దాదాపు 80 నాటికల్ మైళ్ల దూరంలో నౌక ప్రమాదానికి గురైనట్లు అమెరికా నౌకాదళానికి తొలుత సమాచారం అందినట్లు తెలిసింది. వెంటనే అమెరికా నేవీకి చెందిన పీ-8 సముద్ర గస్తీ విమానం ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మునిగిపోతున్న నౌక సమీపంలో ఒక లైఫ్ రాఫ్ట్ను జారవిడిచింది. నౌకలోని సిబ్బంది లైఫ్ రాఫ్ట్లోకి సురక్షితంగా చేరుకున్నట్ల సమాచారం. గత వారం ఒమన్ తీరంలో భారతీయ సిబ్బందితో ప్రయాణిస్తున్న నౌకలపై అమెరికా దాడులు చేసింది. ఈ దాడుల్లో ముగ్గురు భారతీయులు మృతిచెందారు. ఈ క్రమంలోనే మరో ప్రమాదం జరగడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.