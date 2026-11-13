క్లీన్ ఎనర్జీతో చమురు సంక్షోభానికి చెక్- మోదీ వ్యాఖ్యలు ఎంతో కీలకం: ఐరాస!
UN Climate Chief On PM Modi : ప్రధాని మోదీ వ్యాఖ్యలు చాలా కీలకమని ఐరాస వాతావరణ చీఫ్ సైమన్ స్టీల్ అన్నారు.
Published : November 13, 2026 at 9:02 AM IST
పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో భారత్ గత దశాబ్ద కాలంగా పెట్టిన పెట్టుబడులు, ప్రపంచ చమురు సంక్షోభం ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో దోహదపడ్డాయని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యలకు ఐక్యరాజ్యసమితి వాతావరణ మార్పుల విభాగం కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి సైమన్ స్టీల్ మద్దతు తెలిపారు. మోదీ వ్యాఖ్యలు ఎంతో కీలకమైనవని అభిప్రాయపడ్డారు. శిలాజ ఇంధనాలపై ఆధారపడటం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ధరల ఒడుదొడుకులు, ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల వినియోగం ఆర్థిక వ్యవస్థలకు రక్షణగా నిలుస్తుందని వివరించారు. తుర్కియేలో జరుగుతున్న కాప్-31 సదస్సు సందర్భంగా ఓ వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.