వెనెజువెలా తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలిగా డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్‌- అమెరికా దాడుల్లో 40మంది మృతి!

వెనెజువెలా రక్షణ కోసం డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్‌ పదవి చేపట్టాలన్న ఆ దేశ సుప్రీంకోర్టు

venezuela president Delcy Rodriguez
venezuela president Delcy Rodriguez (associated press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 4, 2026 at 9:56 AM IST

1 Min Read
Venezuela New President : వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికొలస్‌ మదురోను అమెరికా అదుపులోకి తీసుకోవడంతో ఆ దేశ సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. వెనెజువెలా తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలిగా ప్రస్తుత ఉపాధ్యక్షురాలు డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్‌ను నియమిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. వెనెజువెలా రక్షణ కోసం డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్‌ ఈ పదవి చేపట్టాలని పేర్కొంది. వెనెజువెలాను తామే నడిపిస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ ఇంతకుముందు ప్రకటన చేశారు. అధికార బదిలీ జరిగే వరకూ వెనెజువెలాను నడిపిస్తామన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే వెనెజువెలా సుప్రీంకోర్టు అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టాలని ఉపాధ్యక్షురాలు డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్‌ను ఆదేశించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

వెనెజువెలా రాజధాని కారకాస్‌పై మెరుపుదాడి చేసి ఆ దేశాధ్యక్షుడు నికొలస్‌ మదురో, ఆయన భార్యను అమెరికా సైన్యం బంధించి తీసుకెళ్లింది. దీంతో ప్రభుత్వ పరిపాలనా కొనసాగింపు, దేశ రక్షణను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెనుజువెలా సుప్రీం కోర్టు వెల్లడించింది. మరోవైపు వెనెజువెలా లక్ష్యంగా అమెరికా చేసిన సైనిక దాడిలో పౌరులు, సైనికులతో సహా కనీసం 40 మంది మరణించారని ఓ అంతర్జాతీయ మీడియా తెలిపింది.

