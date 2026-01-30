ETV Bharat / international

చమురు రంగంలో ప్రైవేటు పెట్టుబడులకు వెనెజువెలా ఓకే

చమురు రంగంలో ప్రైవేటు పెట్టుబడులకు ద్వారం తెరిచే బిల్లుకు వెనెజువెలా పార్లమెంటు ఆమోదం

Venezuela Oil Privatization
Venezuela Oil Privatization (AP News)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 30, 2026 at 7:37 AM IST

Venezuela Oil Privatization : చమురు రంగంలో ప్రైవేటు పెట్టుబడులకు ద్వారం తెరిచే బిల్లుకు వెనెజువెలా పార్లమెంటు ఆమోదం తెలిపింది. అనంతరం ఆ బిల్లుపై తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలు డెల్సి రోడ్రిగ్జ్ సంతకం చేయడంతో అది చట్టంగా మారింది. నికోలస్ మదురోను అమెరికా సైన్యం నిర్బంధించి అగ్రరాజ్యానికి తరలించిన నెలలోపే ఈ పరిణామం చోటుచేసుకోవడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఇన్నాళ్లు వెనెజువెలా ప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఉన్న చమురు రంగంలోకి ఇక నుంచి ప్రైవేటు పెట్టుబడులు రానున్నాయి. వెనెజువెలా చమురును తామే నియంత్రిస్తామని గతంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. అందుకు అనుగుణంగా రోడ్రిగ్జ్ ప్రభుత్వం చమురు రంగంలో ప్రైవేటు పెట్టుబడులను అనుమతించే బిల్లును పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టింది. ఆ బిల్లుపై కొన్ని రోజులు చర్చలు జరగ్గా తాజాగా చట్టసభ్యులు దానికి ఆమోదం తెలిపారు. ఇక నుంచి వెనెజువెలా చమురు రంగాన్ని అమెరికా ఇంధన కంపెనీలు నియంత్రించనున్నాయి. అటు వెనెజువెలా చమురుపై విధించిన ఆంక్షలను ఎత్తివేసే ప్రక్రియను అమెరికా మొదలుపెట్టింది.

TAGGED:

DELCY RODRíGUEZ
VENEZUELA OIL INDUSTRY
VENEZUELA OIL US INVOLVEMENT
VENEZUELA OIL PRIVATIZATION

