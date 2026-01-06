ETV Bharat / international

వెనెజువెలా అధ్యక్షురాలిగా డెల్సీ బాధ్యతలు- మదురోను కిడ్నాప్ చేశారన్న కొడుకు

జాతీయ అసెంబ్లీ స్పీకర్‌ ప్రమాణం తర్వాత అధ్యక్షురాలిగా డెల్సీ ప్రమాణం- మదురో కుమారుడు కీలక వ్యాఖ్యలు

Venezuela Interim President
Venezuela Interim President (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 6, 2026 at 7:18 AM IST

1 Min Read
Venezuela Interim President : వెనెజువెలా పాలకుడు నికొలస్‌ మదురోను అమెరికా అపహరించిన నేపథ్యంలో ఆ దేశంలో కీలక పరిణామాలు జరుగుతున్నాయి. వెనెజువెలా జాతీయ అసెంబ్లీ సమావేశమై దాని కాలపరిమితిని ఐదేళ్లకు పొడిగించుకుంది. ఉపాధ్యక్షురాలైన డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్‌ వెనెజువెలా అధ్యక్షురాలిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. తొలుత జాతీయ అసెంబ్లీ స్పీకర్‌ ప్రమాణం తర్వాత అధ్యక్షురాలిగా డెల్సీ ప్రమాణం చేశారు. మరోవైపు, మదురో గుయెర్రా తన తండ్రిని అమెరికా కిడ్నాప్ చేసిందని ఆరోపించారు. వెనిజులాకు తిరిగి రావడానికి అంతర్జాతీయ సంఘీభావం కోసం పిలుపునిచ్చారు.

