ట్రంప్తో మచాడో భేటీ- నోబెల్ పురస్కారం అందజేత- వెనెజువెలా భవిష్యత్పై చర్చ
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో వెనెజువెలా విపక్ష నేత మరియా కోరినా మచాడో భేటీ- వెనెజువెలా భవిష్యత్పై చర్చ- తనకు లభించిన నోబెల్ శాంతి పురస్కారాన్ని ట్రంప్కు అందజేసిన మచాడో
Published : January 16, 2026 at 6:59 AM IST
Trump Machado Nobel Peace Prize : వెనెజువెలా రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. వెనెజువెలా విపక్ష నేత మరియా కోరినా మచాడో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో వైట్హౌస్లో భేటీ అయ్యారు. గురువారం (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) జరిగిన ఈ సమావేశం అంతర్జాతీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ట్రంప్–మచాడో భేటీతో వెనెజువెలా భవిష్యత్పై కొత్త చర్చలు మొదలయ్యాయి.
మా దేశ ప్రజల ఆశలు ఆయనపై ఉన్నాయి!
ఈ సందర్భంగా మచాడో తనకు లభించిన నోబెల్ శాంతి పురస్కారాన్ని ట్రంప్నకు అందజేశారు. వెనెజువెలా ప్రజల స్వేచ్ఛ, దేశ సంక్షేమం కోసం ట్రంప్ చేస్తున్న కృషికి గౌరవ సూచకంగా ఈ పురస్కారాన్ని అందజేస్తున్నట్లు ఆమె తెలిపారు. వైట్హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన మచాడో, "వెనెజువెలా స్వేచ్ఛ కోసం మేం అధ్యక్షుడు ట్రంప్పై ఆధారపడుతున్నాం. మా దేశ ప్రజల ఆశలు ఆయనపై ఉన్నాయి" అని వ్యాఖ్యానించారు.
US President Donald Trump posts, " it was my great honor to meet maría corina machado, of venezuela, today. she is a wonderful woman who has been through so much. maría presented me with her nobel peace prize for the work i have done. such a wonderful gesture of mutual respect.… pic.twitter.com/TG84KGtwgJ— ANI (@ANI) January 16, 2026
పరస్పర గౌరవానికి ఒక అద్భుతమైన సంజ్ఞ
ఆ తర్వాత ట్రంప్ కూడా సోషల్మీడియాలో స్పందించారు. "ఈ రోజు వెనిజులాకు చెందిన మారియా కొరినా మచాడోను కలవడం నాకు గొప్ప గౌరవం. ఆమె ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొన్న ఒక అద్భుతమైన మహిళ. నేను చేసిన కృషికి గుర్తింపుగా మారియా నాకు తన నోబెల్ శాంతి బహుమతిని బహూకరించారు. ఇది పరస్పర గౌరవానికి ఒక అద్భుతమైన సంజ్ఞ. ధన్యవాదాలు మారియా!" అంటూ ట్రంప్ పోస్ట్ పెట్టారు.
ఇదిలా ఉండగా, కరేబియన్ సముద్రంలో వెరోనికా అనే వెనెజువెలా చమురు ట్యాంకర్ను అమెరికా దళాలు స్వాధీనం చేసుకున్న నేపథ్యంలో ఈ భేటీ ప్రాధాన్యం మరింత పెరిగింది. ఈ అంశంతో పాటు వెనెజువెలా రాజకీయ భవిష్యత్, ప్రజాస్వామ్య పునరుద్ధరణపై ట్రంప్తో మచాడో చర్చించినట్లు సమాచారం. నికోలాస్ మదురో ప్రభుత్వంపై అంతర్జాతీయ ఒత్తిడి పెంచే దిశగా ఈ సమావేశం జరిగిందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఫ్రీ వెనెజువెలా అంటూ నినాదాలు
మరోవైపు, ట్రంప్ను కలిసిన రోజే వైట్హౌస్ బయట వెనెజువెలా ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో నిరసనకు దిగారు. చేతుల్లో జాతీయ జెండాలు పట్టుకుని ఫ్రీ వెనెజువెలా అంటూ నినాదాలు చేశారు. తమ దేశంలో రాజకీయ మార్పు రావాలని, ప్రజలకు స్వేచ్ఛ కల్పించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. అమెరికాలో నివసిస్తున్న వెనెజువెలా వాసులు ఈ నిరసనల్లో పాల్గొన్నారు.
నిరసనల్లో పాల్గొన్న అడ్రియానా మొలినెరో మాట్లాడుతూ, "నేను మూడు సంవత్సరాలుగా అమెరికాలో ఉంటున్నాను. నా దేశానికి తిరిగి వెళ్లి పునర్నిర్మాణంలో భాగం కావాలనుకుంటున్నాను. స్వేచ్ఛ కోసం పోరాడిన చాలా మంది నా స్నేహితులు జైలులో ఉన్నారు, కొందరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మాకు కావలసింది ఒక్కటే స్వేచ్ఛ. ఈ పోరాటంలో మాకు అండగా నిలిచిన మరియా కోరినా మచాడోకు, అలాగే ట్రంప్, మార్కో రూబియోలకు కృతజ్ఞతలు" అని చెప్పారు.
ఇంకొక నిరసనకారిణి ఇసాబెల్ హయెక్ మాట్లాడుతూ, "మరియా కోరినా మచాడోపై మాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. ఆమె వెనెజువెలా ప్రజల ఆశలకు ప్రతీక. ప్రజలు ఆమెను గౌరవిస్తారు. ట్రంప్ను కూడా గౌరవిస్తారు. ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న నేతలు మా దేశానికి అవసరం లేదు. మాకు నిజమైన నాయకత్వం కావాలి" అని పేర్కొన్నారు.
అయితే, ఈ భేటీపై ట్రంప్ స్పందిస్తూ, మచాడోను చాలా మంచి మహిళగా అభివర్ణించారు. అయితే, ఆమెకు దేశంలో తగినంత మద్దతు, గౌరవం ఉందా అనే అంశంపై ఆయన సందేహం వ్యక్తం చేశారు. ఇదే సమయంలో, ఫాక్స్ న్యూస్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మచాడో, వెనెజువెలా నేత నికోలాస్ మదురోను అమెరికా దళాలు అదుపులోకి తీసుకున్నందుకు ట్రంప్కు వ్యక్తిగతంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలనుకుంటున్నట్లు తెలిపారు.
ఇదిలా ఉండగా, మదురోను అదుపులోకి తీసుకున్న అనంతరం వెనెజువెలా చమురు రంగంపై అమెరికా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. సుమారు 500 మిలియన్ డాలర్ల విలువైన వెనెజువెలా చమురును అమెరికా తొలి సారిగా విక్రయించినట్లు సమాచారం. అలాగే, వెనెజువెలా చమురు నిల్వలను అమెరికా నియంత్రణలోకి తీసుకుని, అక్కడి చమురు పరిశ్రమను పునరుద్ధరించేందుకు అమెరికన్ కంపెనీలను ఆహ్వానించనున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించారు. మొత్తానికి, ట్రంప్–మచాడో భేటీ వెనెజువెలా రాజకీయ భవిష్యత్లో కీలక మలుపుగా మారుతుందని అంతర్జాతీయ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.