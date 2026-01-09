ETV Bharat / international

'వచ్చే వారం అమెరికాకు వెనెజువెలా విపక్ష నేత మచాడో వచ్చే ఛాన్స్​'- ట్రంప్ వెల్లడి

వెనెజువెలా ప్రతిపక్ష నాయకురాలు మచాడో వచ్చే వారం వాషింగ్టన్​కు రానున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వెల్లడి- అప్పుడు మచాడోను కలుస్తానన్న పేర్కొన్న అమెరికా దేశాధినేత

venezuela opposition leader
venezuela opposition leader (AP News)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 9, 2026 at 4:47 PM IST

Trump on Maria Machado : వెనెజువెలా ప్రతిపక్ష నాయకురాలు మరియా కోరినా మచాడో వచ్చే వారం వాషింగ్టన్ డీసీలో పర్యటించే అవకాశం ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. ఈ పర్యటనలో తాను మరియా మచాడోను కలుస్తానని వెల్లడించారు. ఫాక్స్ న్యూస్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. "వెనెజువెలా విపక్ష నాయకురాలు మరియా మచాడో వచ్చే వారంలో వాషింగ్టన్ డీసీకి వస్తున్నారు. ఆమెను కలవడానికి నేను ఎదురుచూస్తున్నాను. ఆమె కూడా నన్ను కలవాలనుకుంటున్నారని విన్నాను. మచాడోతో జరగబోయే ఈ సమావేశం తమ మధ్య జరిగే మొదటి సంభాషణ అవుతుంది. గతేడాది అక్టోబర్‌లో మచాడో నోబెల్ శాంతి బహుమతి పొందిన తర్వాత ఆమె నాతో మాట్లాడలేదు. ఈ విషయాన్ని ఆమే స్వయంగా చెప్పారు" అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.

అయితే ఇటీవలే విలేకరుల సమావేశంలో వెనెజువెలాలో మచాడో రాజకీయ స్థానంపై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మచాడోను ట్రంప్ చాలా మంచి మహిళగా అభివర్ణించారు. కానీ వెనెజువెలాను నడిపించడానికి అవసరమైన మద్దతు, గౌరవం గానీ ఆ దేశంలో ఆమెకు లేదన్నారు. ఇప్పుడు తాజాగా వాషింగ్టన్​కు రానున్న మచాడో తాను కలుస్తానని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించడం గమనార్హం.

